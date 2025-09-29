¿Qué equipos buscaron el fichaje de Andrés Montaño antes de Cruz Azul?

Andrés Montaño fue una apuesta fuerte de Cruz Azul. El mexicano llegaba como uno de los mejores talentos de toda la Liga MX al cuadro de la capital del país. Para la mala fortuna del jugador, justo cuando encontraba su mejor estado de forma, sufrió una lesión que le mantiene alejado del campo.

A pesar de ello, el creador de juego se dice feliz dentro del cuadro de la capital del país. Montaño recordó que años atrás en algún punto de su carrera, justo cuando Morelia se convirtió en Mazatlán, tuvo la oportunidad de saltar a Chivas o América, sin embargo, se decanto por el cuadro del Pacífico.

¡LO QUE PUDO SER! 🔥



Al final también despertó el interés del equipo que lo había formado y por temas familiares prefirió continuar su carrera ahíhttps://t.co/Vz3Bc9lUMp pic.twitter.com/zO8vsbWuZo — MedioTiempo (@mediotiempo) September 28, 2025

Tomo la decisión de Mazatlán (por sobre Chivas y América) porque la mayoría de los profes que estaban en Morelia se iban a ir para allá, la directiva era más o menos la misma, entonces 'ya me conocen', a mí me encanta la playa, les iba a quedar a mis papás más cerca el irme a ver, voy a tener todo allá. André Montaño

Pachuca v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Con respecto de su presente en Cruz Azul, Montaño destacó la forma en que la afición vive de la mano con el club.

Es algo que, te digo, a mí encanta el futbol, pero la gente te hace vivir el futbol de diferente manera, creo el futbol de diferente manera, creo que está tan metida la gente que hace que tú también tengas ese amor por el club. Te hace sentar la cabeza en lo que te juegas, en lo que haces, el cómo lo disfrutas, creo que te regresa eso la gente. Andrés Montaño

Además, cerró hablando sobre la lesión que ligamentos que le mantendrá fuera del campo hasta enero del año siguiente. Afirma que el proceso de recuperación está siendo duro.

Es el dolor más fuerte que he sentido en mi vida, truena la rodilla, pero yo sentí que me fue tan fuerte que tronó aquí en la oreja, te vamos a hacer un estudio y ahí vamos a ver, fue seguro que te hayas roto el cruzado. Andrés Montaño

Más noticias sobre la Liga MX