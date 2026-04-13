¿Qué equipos de la Liga MX ya están clasificados a la liguilla por el torneo de Clausura 2026?

A falta de tres jornadas para que culmine la fase regular por el torneo de Clausura 2026, cinco equipos ya tienen su boleto asegurado a la liguilla. Hay que recordar que en este semestre no habrá play-in, por lo tanto, solo entrarán a la fiesta grande los primeros ocho lugares de la tabla general.

Estos son los cinco equipos que ya tienen su lugar asegurado en la liguilla por el torneo de Clausura 2026:

5. Toluca, 27 puntos

Toluca v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A pesar de que el Atlético San Luis les empató el partido de último minuto, en el duelo correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2026, los dirigidos por Antonio: el 'Turco' Mohamed llegaron a 27 unidades y aseguraron su boleto a la liguilla. Actualmente, ocupan el quinto lugar en la tabla general.

4. Pumas, 27 puntos

Pumas UNAM Vs Toluca - Liga BBVA MX Clausura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

Tras vencer 3-1 al conjunto de Mazatlán en la fecha número 14 por el torneo de Clausura 2026, los Pumas de la UNAM llegaron a 27 puntos y aseguraron su boleto a la liguilla. Actualmente ocupan el cuarto lugar en la tabla general.

3. Pachuca, 28 puntos

Pachuca v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Los Tuzos del Pachuca golearon 4-2 al Santos Laguna, llegaron a 28 unidades, subieron al tercer lugar de la tabla general y ya aseguraron su boleto a la liguilla por el campeonato mexicano.

2. Cruz Azul, 28 puntos

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Tras empatar 1-1 ante las Águilas del América en una edición más del clásico joven, los cementeros llegaron a 28 unidades, y, gracias a una mejor diferencia de goles, son segundos de la general y ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final.

1. Chivas, 31 puntos

Tigres UANL v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

A pesar de que Tigres goleó a Chivas por un contundente marcador de 4-1 en la jornada número 14 por el Clausura 2026, el Rebaño Sagrado se mantiene en la cima de la tabla, con 31 puntos. Amarraron su boleto a la liguilla desde la jornada pasada.

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