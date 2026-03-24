¿Qué ha pasado entre el cuerpo médico del Real Madrid y Kylian Mbappé?

El estado de salud de Kylian Mbappé lleva siendo tema de conversación por semanas en el entorno del Real Madrid. El delantero sufre de problemas en la rodilla, mismo que de acuerdo a los rumores incluso le ponían en juego su presencia en la Copa del Mundo. Al final, ese no ha sido el caso.

Sin embargo, fue el propio jugador quien decidió dar un paso al frente al no tener plena confianza en el cuerpo médico del cuadro de la capital de España. Mbappé acertó, pues junto con su cuadro médico personal, llegó a la conclusión que la gente del Real Madrid erró en sus diagnósticos.

😳⚠️ Según cuentan en Francia, Real Madrid creyó que Mbappé se había recuperado de su lesión pero SE EQUIVOCARON DE RODILLA.



⛔️ Por eso el jugador SE FUE A FRANCIA para pedir una segunda opinión y SE DIERON CUENTA DEL ERROR.



Vía @RMCsport. pic.twitter.com/itRNWuZwDq — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 24, 2026

Desde España confirman que el equipo médico de los blancos cometió un fallo que roza casi lo ridículo. El club realizó un diagnostico de la rodilla contraria de Mbappé, por lo que, en realidad nunca supieron la gravedad real del estado de salud del francés.

Sin embargo, la gravedad del caso no queda sólo en ello. Los médicos realizaron tratamientos en la rodilla de Kylian que no tenía afectación. De esta forma, pusieron en riesgo la integridad del futbolista, pues pudieron causarle daño en una zona en donde no había mucho que realizar.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRID | OSCAR DEL POZO/GettyImages

En su momento Mbappé viajó a París para recibir una segunda opinión de gente de su confianza. En la misma, la confirmaron al francés que el club estaba trabajando en la pierna errónea y que la rodilla dañada no tenía una gravedad tan radical como para poner el riesgo el resto de la temporada o incluso, la Copa del Mundo.

Por ahora el club no ha dado ningún tipo de declaración al respecto. Incluso luce lejano que lo hagan. Lo que ha sido confirmado por las fuentes alrededor de la nota, más de un miembro del personal médico del equipo ha sido despedido por orden directa de Florentino Pérez.