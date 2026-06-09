¿Qué jugadores del inicio de la era del tricampeonato quedan en el América?

Tiempos de cambio se viven dentro del nido de Coapa con el América. El club está cambiando en todos los niveles. Uno de ellos el plantel. Al día de hoy, sólo quedan 4 jugadores de aquel once inicial del primer título de la era del tricampeonato que ganaron en la cancha del Estadio Azteca en contra de Cruz Azul.

Se va un jugador más de aquel América qie inició la época gloriosa del tricampeonato pic.twitter.com/v39oMc8ud2 — MedioTiempo (@mediotiempo) June 9, 2026

1. Luis Ángel Malagón

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El meta sigue siendo parte del club aunque apartado desde varios meses atrás luego de una grave lesión en el tendón de Aquiles. Se entiende que su retorno al campo se dará en el rol de titular, aunque, el mismo sería hasta finales de este 2026.

2. Israel Reyes

America v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Rodrigo Oropeza/GettyImages

De lo mejor del América incluso en medio de la dramática caída deportiva del club en el último año y medio. Se entiende que su tiempo en el equipo podría terminar este mismo verano. Una buena Copa del Mundo y su futuro estaría en Europa, depende de sí mismo.

3. Alejandro Zendejas

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Otro jugador que aún se mantiene en el nido tal vez como el mejor jugador del club. Estará en la Copa del Mundo con Estados Unidos y no se descarta que si llega a tener un buen nivel, logre partir a Europa. Sin duda este verano puede ser su última oportunidad en el camino.

4. Henry Martín

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El capitán, el hombre que levantó las tres copas ha caído de nivel de forma dramática, sin duda el que más. Entre la edad y las lesiones, Martín no es ni la sombra de lo que fue. Se ha planteado una salida del equipo este verano. Los planes pueden cambiar con Guillermo Almada como entrenador.

5. Cristián Calderón

Los Angeles Football Club v Club América - FIFA Club World Cup 2025 Play-In | Luiza Moraes - FIFA/GettyImages

Más de uno no lo recuerda, pero el 'Chicote' fue titular en aquella noche en el Estadio Azteca. Ahora, luego de su cesión fallida por el Necaxa, retorna al nido con el fin de pelear por un puesto en el plantel. Con André Jardine estaba dentro de los planes, veremos si Guillermo Almada replica o el tiempo del mexicano termina.