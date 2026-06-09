¿Qué jugadores del inicio de la era del tricampeonato quedan en el América?
Tiempos de cambio se viven dentro del nido de Coapa con el América. El club está cambiando en todos los niveles. Uno de ellos el plantel. Al día de hoy, sólo quedan 4 jugadores de aquel once inicial del primer título de la era del tricampeonato que ganaron en la cancha del Estadio Azteca en contra de Cruz Azul.
1. Luis Ángel Malagón
El meta sigue siendo parte del club aunque apartado desde varios meses atrás luego de una grave lesión en el tendón de Aquiles. Se entiende que su retorno al campo se dará en el rol de titular, aunque, el mismo sería hasta finales de este 2026.
2. Israel Reyes
De lo mejor del América incluso en medio de la dramática caída deportiva del club en el último año y medio. Se entiende que su tiempo en el equipo podría terminar este mismo verano. Una buena Copa del Mundo y su futuro estaría en Europa, depende de sí mismo.
3. Alejandro Zendejas
Otro jugador que aún se mantiene en el nido tal vez como el mejor jugador del club. Estará en la Copa del Mundo con Estados Unidos y no se descarta que si llega a tener un buen nivel, logre partir a Europa. Sin duda este verano puede ser su última oportunidad en el camino.
4. Henry Martín
El capitán, el hombre que levantó las tres copas ha caído de nivel de forma dramática, sin duda el que más. Entre la edad y las lesiones, Martín no es ni la sombra de lo que fue. Se ha planteado una salida del equipo este verano. Los planes pueden cambiar con Guillermo Almada como entrenador.
5. Cristián Calderón
Más de uno no lo recuerda, pero el 'Chicote' fue titular en aquella noche en el Estadio Azteca. Ahora, luego de su cesión fallida por el Necaxa, retorna al nido con el fin de pelear por un puesto en el plantel. Con André Jardine estaba dentro de los planes, veremos si Guillermo Almada replica o el tiempo del mexicano termina.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.