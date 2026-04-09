¿Qué necesitan las Chivas para asegurar el liderato del Clausura 2026?

El Guadalajara se mantiene en lo más alto de la clasificación del Clausura 2026, de la Liga MX, luego de haber cosechado 31 puntos, producto de diez victorias, un empate y dos derrotas, sin embargo, todavía podría perder el liderato de no tener un gran cierre, sobre todo porque su más cercano perseguidor, Cruz Azul, está cuatro unidades abajo, sin sacarle mucho al resto del listado como Toluca (26), Pachuca (25) y Pumas (24).

OFICIAL 🚨:@Chivas, bienvenido a la Fase Final del Con México Clausura 2026. 👊



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De hecho, luego de haber empatado con Universidad Nacional en la fecha pasada, el Rebaño Sagrado se convirtió en el primer clasificado a la Liguilla por el título, recordando que únicamente pasarán los primeros ocho de la tabla general, ya que el polémico Play-In fue eliminado.



Al tener cuatro unidades más que La Máquina, Chivas podría perder la siguiente jornada y aún así mantenerse como líder de la competencia. Sin embargo, caer no es opción para el equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito, que buscará sacar los tres puntos en su visita a los Tigres en San Nicolás de los Garza. El equipo regio no atraviesa un buen momento al ser octavo, lo que significa que apenas araña la posibilidad de meterse a la Fiesta Grande.

¿Qué necesitan las Chivas para asegurar el liderato del C2026?

Con doce puntos en disputa, el equipo rojiblanco, que actualmente tiene 31 unidades, necesita como mínimo arribar a los 40 puntos, ya que esa es la cifra que Cruz Azul no podría alcanzar aún ganando todos sus compromisos restantes.

🇦🇹 ¡Este sábado regresamos a Monterrey! 🔥



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Por lo tanto, el Guadalajara tiene que conseguir tres victorias y un empate, por lo que una derrota podría poner en juego la posibilidad de mantener el liderato, aunque también luce complejo que La Máquina pueda cerrar con cuatro victorias al hilo, mas las piezas se irán acomodando poco a poco luego de jugarse la Jornada 14.



Con 27 tantos a favor y 13 en contra, el Rebaño Sagrado tiene en puerta su cotejo frente a la debilitada U de Nuevo León, este sábado 11 de abril, para luego recibir al Puebla en el Estadio Akron, salir de vista contra el Necaxa y cerrar la fase regula ante Xolos en La Fortaleza. Todos son rivales a los que el club tapatío podría vencer, ya que La Franja es quinceava, los Rayos son novenos y Tijuana es doceavo, sin embargo, confiarse está prohibido para Milito y compañía.