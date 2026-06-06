Tenían que pasar 20 años para que el Real Madrid volviera a convocar elecciones, y era cuestión de tiempo para que el tema pasara a ser asunto de Estado dentro del madridismo. A menos de 24 horas para que abran las urnas en Valdebebas, Florentino Pérez y Enrique Riquelme llegan al cierre de campaña con dos proyectos distintos para el club.

El actual presidente busca seguir un camino similar al que mantuvo durante sus mandatos, es decir, una propuesta apoyada en el crecimiento económico, la defensa del socio, la explotación del Santiago Bernabéu y una apuesta deportiva al mando de José Mourinho. Del otro lado, Riquelme propone una sacudida institucional, con Raúl González Blanco al mando del área deportiva, Jürgen Klopp como el elegido para el bancp y los fichajes de Rodri y Erling Haaland.

A continuación los principales proyectos de cada candidato

Economía

Florentino Pérez defiende un modelo en el que los socios pasen a tener también una participación económica sobre el patrimonio del club. Su idea contempla la creación de una sociedad mercantil valorada en torno a los 10.000 millones de euros, con la venta de un 5% a un inversor externo y el 95% restante repartido entre los socios.

Riquelme rechaza ese plan porque entiende que puede abrir la puerta a una privatización. Su promesa es mantener al Merengue 100 % en manos de sus socios. También plantea una auditoría externa, independiente y completa durante sus primeros 100 días de mandato.

Deporte

El plato fuerte de cada aspirante. Florentino propone el regreso de Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu. En cuanto a refuerzos, su proyecto incluye a Denzel Dumfries, lateral del Inter de Milán, y a Ibrahima Konaté, central del Liverpool. A eso se suma una oferta de al menos 150 millones de euros por un futbolista que no juega en la Premier League y que sería mediocampista o delantero. Según adelantó Fabrizio Romano, se trataría de Michael Olise, el internacional francés del Bayern Múnich.

Mourinho

Konaté

Dumfries

…



Y “la mayor oferta de la historia del Real Madrid”#MuchaHistoriaPorHacer… pic.twitter.com/WOSwq5A6BY — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 4, 2026

Riquelme ubica a González Blanco como director deportivo y a Fernando Hierro al frente de la cantera. Iker Casillas tendría un papel relevante dentro de la estructura corporativa y Vicente del Bosque actuaría como asesor. Para el banco, la apuesta es Klopp. "Raúl (González Blanco) se pondrá en contacto con Klopp para trasladarle personalmente nuestro proyecto deportivo", expresó el candidato.

En cuanto a los fichajes, Riquelme prometió ir por Rodri y Haaland. Incluso firmó un acta notarial y aseguró que, si no cumple, pagará la cuota de los socios con patrimonio personal.

Socios

Florentino insiste en que el Madrid seguirá perteneciendo a sus socios. "El club, conmigo, ha sido, es y siempre será de sus socios", dijo. También prometió recuperar abonos retirados por reventa ilegal y ponerlos a disposición de socios no abonados.

Riquelme presenta un paquete social amplio. Propone reducir la cuota de socio al 50% hasta que el Merengue vuelva a ganar la Champions League, sortear 10.000 abonos bajo supervisión notarial, crear la figura del Defensor del Socio, dar atención preferente al socio veterano y lanzar una agencia de viajes madridista.

Primero los socios no es un lema.

Es un compromiso.



Hemos presentado un proyecto serio, ambicioso y pensado para devolver al socio el lugar que nunca debió perder.



Dos prioridades por encima de todo:



Blindar el modelo de propiedad.

Impulsar la transformación social más… pic.twitter.com/5pSk3xlb80 — Enrique Riquelme (@legadoyfuturo26) June 6, 2026

Infraestructura

Florentino apuesta por Valdebebas como distrito tecnológico ligado a inteligencia artificial y biotecnología. También propone el Gran Club Social para socios y peñistas, junto con la adquisición de terrenos cercanos a la Ciudad Real Madrid.

Riquelme impulsa la Ciudad del Socio, con club social, hotel, área acuática, piscinas, pistas de pádel y tenis, canchas de baloncesto y campos de fútbol. Su plan incluye un pabellón multiusos para 15.000 personas y la ampliación del Alfredo Di Stéfano hasta 20.000 asientos.

Santiago Bernabéu

Florentino quiere profundizar el proyecto Bernabéu Infinito junto a Apple, una iniciativa pensada para ver los partidos de manera virtual con gafas de realidad aumentada, cámaras de 360 grados y experiencias digitales para hinchas de todo el mundo.

Riquelme reconoce el valor de la remodelación del estadio, aunque plantea mejoras en comodidad, restauración, accesibilidad y tiempos de espera. También quiere abrir el Bernabéu al equipo femenino en partidos importantes y recuperar el Trofeo Santiago Bernabéu.

Todo está dicho (y casi hecho)

Las elecciones enfrentarán continuidad contra cambio. Florentino se apoya en sus títulos y su promesa de seguir llevando estrellas a la entidad. Riquelme apuesta por poner al socio en primer lugar, auditar las cuentas y rodearse de figuras emblemáticas del madridismo. El domingo, los socios decidirán qué proyecto creen conveniente para su club.

Propuesta Florentino Pérez Enrique Riquelme Entrenador José Mourinho Jurgen Klopp Fichajes Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y una operación de 150M€ Rodri y Erling Haaland Modelo de propiedad Inversor externo minoritario del 5%, el resto de los socios Real Madrid 100% de los socios Socios Referéndum y lucha contra la reventa Cuota al 50% hasta ganar la Champions y creación del "Defensor del Socio" Abonos Recuperar plazas de reventa ilegal Sorteo de 10.000 abonos y lista de espera pública Transparencia Defensa del modelo actual Auditoría externa en 100 días Valdebebas Distrito tecnológico y Gran Club Social Ciudad del Socio Santiago Bernabeú Bernabéu Infinito con realidad virtual Mejoras en la experiencia del socio y partidos de fútbol femenino