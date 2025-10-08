¿Qué partidos amistosos jugará el América en esta Fecha FIFA?

Como es costumbre, el Club América aprovechará el parón de la Fecha FIFA de octubre para disputar un partido de preparación en la Unión Americana.

El rival para este encuentro será el Club Deportivo Guadalajara, en una edición más del Clásico Nacional y es que esto representa, además de lo deportivo, una oportunidad para recaudar una fuerte ganancia económica a sabiendas de la popularidad de ambos equipos en Estados Unidos.

El partido se llevará a cabo el sábado 11 de octubre y la sede para este duelo amistoso será el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El inicio del compromiso será a las 19:00 horas del Este de Estados Unidos, 21:00 horas de la Ciudad de México y 05:00 horas de España.

Cabe mencionar que, la escuadra americanista tendrá varias bajas debido a la convocatoria de múltiples jugadores a sus respectivas selecciones nacionales para partidos amistosos y eliminatorios.

¡No importa dónde! #ElClásicoDeMéxico siempre está lleno de emociones 💙💛



AMISTOSO ⚔️ América vs. Chivas

🎟️ Venta en línea:

📅 11 de octubre, 20:00 (HL)

🏟️ State Farm Stadium



¡Que nadie falte! Pintemos Arizona de amarillo 🌆💛

Las Águilas quieren mantener el ritmo

La rivalidad más grande de México regresa a USA...



¡Nos vemos muy pronto en #ElClásicoDeMéxico, Arizona! 🦅



🎟️ Compra tus boletos:

El cuadro azulcrema quiere mantener el ritmo de competencia de cara al cierre del Torneo Apertura 2025, en el que registra tres triunfos de manera consecutiva (contra Atlético de San Luis, Pumas y Santos Laguna) y no conoce la derrota desde hace cuatro duelos, cuando precisamente cayeron sorpresivamente en casa en la Jornada 8 ante el Rebaño Sagrado.

Tras este encuentro amistoso, las águilas buscarán asegurar su lugar entre los mejores cuatro equipos del certamen y si es posible el liderato, pues son sublíderes a solo un punto de distancia del Deportivo Toluca FC.

El regreso a la actividad en el campeonato mexicano de Primera División para los de Coapa, una vez concluida la Fecha FIFA, será en el Estadio Olímpico Universitario, contra el Club de Fútbol Cruz Azul el sábado 18 de octubre a las 21:05 horas de la Ciudad de México.