¿Qué pasó con el partido del Barcelona en Miami? Cronología del proyecto fallido de LaLiga

Los sueños de LaLiga de albergar un choque doméstico entre el Barcelona y el Villarreal en Miami se vieron abruptamente destrozados después de una ola de protestas.

Llevar un partido de la máxima categoría española, con uno de los clubes más importantes de España, a Estados Unidos interesó al presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante años. El prometido impulso financiero y la proyección internacional de un espectáculo sin precedentes se consideraba la manera perfecta de impulsar el crecimiento de la competencia.

Sin embargo, Tebas, en colaboración con la agencia estadounidense Relevent Sports, tuvo dificultades para convertir esta visión en realidad. Las objeciones de la Federación Española de Fútbol (RFEF), la Federación Estadounidense de Fútbol (USSF) y la FIFA frenaron los planes de organizar un partido de LaLiga en suelo estadounidense en 2018, 2019 y 2024.

Sin embargo, todo cambió cuando Relevent resolvió su demanda antimonopolio con la USSF en abril de este año. El fallo permitió a la promotora deportiva organizar partidos de ligas extranjeras en Estados Unidos tras seis años de litigio.

Cuatro meses después, todo encajaba para llevar el Villarreal vs. Barcelona a Miami este diciembre. Pero el proyecto se desmoronó estrepitosamente, convirtiéndose en un enorme dolor de cabeza y un fracaso para LaLiga.

11 de agosto: la RFEF da luz verde

FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El primer paso para traer el Villarreal vs. Barcelona a Miami se produjo el 11 de agosto, cuando la Junta Directiva de la RFEF aprobó los planes para albergar el encuentro de LaLiga en el Hard Rock Stadium.

“Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y tras la aprobación de la Junta Directiva, la Real Federación Española de Fútbol elevará a la UEFA la solicitud para iniciar los trámites para la posterior autorización por parte de la FIFA para que el partido se dispute en el 'Hard Rock Stadium' de Miami (Estados Unidos, USSF, CONCACAF), el 20 de diciembre de 2025”, anunció la RFEF .

El fallo histórico abrió oficialmente la puerta para que el primer partido de primera división europea se dispute en suelo estadounidense.

Aunque los planes propuestos por LaLiga no fueron una sorpresa dados los intentos anteriores de la liga en tal iniciativa, obtener la aprobación necesaria parecía casi imposible dadas las implicaciones de la decisión.

Después de todo, el Villarreal se vio privado de un partido en casa contra el Barcelona para jugar en Miami, donde la afición probablemente apoyaría al vigente campeón de España. Los catalanes, a su vez, obtenían la ventaja competitiva de no tener que jugar en el Estadio de la Cerámica como los demás 18 clubes de LaLiga.

12 de agosto: el Real Madrid se opone abiertamente a la decisión

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Las implicaciones antes mencionadas de un posible encuentro de LaLiga en Miami provocaron una respuesta inmediata y enérgica del Real Madrid.

Los 15 veces campeones de Europa emitieron un duro comunicado en el que denunciaron públicamente el proyecto por considerar que “viola el principio esencial de reciprocidad territorial” que rige LaLiga.

“Modificar unilateralmente este régimen vulnera la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a los estrictamente deportivos, afectando claramente a la integridad deportiva y con riesgo de adulteración de la competición”, afirmó el Real Madrid.

La respuesta del club era esperada dada su rivalidad con el Barcelona y su disputa pública con Tebas. Sin embargo, otros clubes también comenzaron a manifestarse.

El presidente del Getafe, Ángel Torres, calificó el partido como "una aberración" contra la que está "totalmente en contra", mientras que el técnico del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, dijo: "No me gusta la idea de que un partido se traslade al extranjero, pero no caeré en la hipocresía de decir que es una vergüenza".

Sin embargo, la disidencia se apaciguó una vez iniciada la temporada 2025-26. No fue hasta octubre que el asunto causó conmoción en LaLiga.

6 de octubre: la UEFA aprueba "a regañadientes" el choque de LaLiga en Miami

FBL-EURO-UEFA | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Tras una larga demora, la UEFA finalmente emitió una decisión sobre el tema el 6 de octubre. El organismo rector aprobó el partido , aunque dejó clara su oposición al proyecto.

“Dado que el marco regulatorio relevante de la FIFA, actualmente bajo revisión, no es lo suficientemente claro y detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado a regañadientes la decisión de aprobar, de manera excepcional, las dos solicitudes que le fueron remitidas”, anunció la UEFA , refiriéndose al choque de LaLiga en Miami y los planes de la Serie A de organizar el Milan vs. Como en Perth.

“Si bien es lamentable tener que suspender la celebración de estos dos partidos, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”, declaró el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. “Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local”.

La decisión provocó que cada vez más jugadores de LaLiga se manifestaran en contra del partido en el extranjero, incluido el propio Frenkie de Jong del Barcelona: "No es justo para la competición. Ahora jugamos un partido fuera de casa en campo neutral. No me gusta y no creo que sea justo para los jugadores. Los clubes van a cobrar por esto, pero no estoy de acuerdo con jugar un partido de liga en Miami. Entiendo que otros clubes no estén de acuerdo".

17 de octubre: los jugadores de LaLiga se manifiestan para protestar por el polémico partido

Los jugadores del Villarreal participaron en las protestas del fin de semana. | Jose Jordan/AFP/Getty Images

La Asociación Española de Futbolistas (AFE) no tuvo más remedio que tomar medidas drásticas contra el partido de Miami. Tras consultar con los capitanes de cada club, el sindicato de jugadores organizó una protesta a nivel de liga para oponerse a las decisiones de la RFEF y la UEFA.

La manifestación fue “para protestar simbólicamente como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, ante la posibilidad de disputar un partido de competición en Estados Unidos”.

Durante la jornada 9, los futbolistas no jugaron los primeros 15 segundos de sus partidos. Incluso jugadores del Villarreal y el Barcelona participaron, lo que presionó a LaLiga para que posiblemente reconsiderara sus planes.

La AFE también reiteró que la decisión de trasladar un partido doméstico a una sede neutral se produjo sin la “aprobación de los principales actores” de la liga.

21 de octubre: Dani Carvajal y el Real Madrid denuncian la "corrupción" de LaLiga

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase | Eurasia Sport Images/GettyImages

El ruido que rodeó al partido de Miami se volvió ensordecedor el 21 de octubre. Según se informa, el Real Madrid presentó un informe formal al Consejo Superior de Deportes (CSD) de España en oposición al partido, citando "corrupción de la competición" como motivo de protesta.

El lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, se hizo eco de los sentimientos de su club y dijo a Teledeporte: "Creo que es una clara corrupción de la competición, que no permite que todos los equipos de LaLiga compitan en igualdad de condiciones. Creo que es fundamental que nosotros, los propios jugadores, los clubes y la propia liga, seamos justos. Tenemos que abogar por la justicia, y no creo que esto lo consiga".

Una vez más, la discusión entre los gigantes españoles y su capitán se basó en que el Barcelona jugaría un partido menos como visitante que cualquier otro equipo de La Liga, una decisión que se tomó sin consultar ni aprobar a los otros clubes de España.

21 de octubre: el partido emblemático se desmorona

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-VILLARREAL | MANAURE QUINTERO/GettyImages

Apenas horas después de la supuesta acción legal emprendida por el Real Madrid, el polémico partido fue oficialmente cancelado. Relevent alegó "tiempo insuficiente" para organizar un partido de tal magnitud como el que se estaba discutiendo.

Tebas, sin embargo, insinuó que la disidencia en toda LaLiga, liderada por el Real Madrid, finalmente impactó en el proyecto .

“Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad de avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro”, escribió el presidente de LaLiga en X. “La 'integridad de la competición' es apelada por aquellos que han pasado años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, dirigentes, construyendo narrativas distorsionadas o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva”.

La decepción de Tebas no significará mucho para los clubes de LaLiga que se opusieron rotundamente a los planes. De hecho, en el fútbol español, el sentimiento general es de victoria.

