¿Qué precio ha fijado Juárez a Denzell García para el mercado de verano?

Luego de firmar un semestre enorme dentro de la Liga MX, mismo que no pudieron firmar con el título, Chivas se alista para buscar su revancha en la segunda mitad del año. Se entiende que a nivel interno el cuadro de Verde Valle no contempla movimiento masivos dentro del mercado de verano.

La postura de Gabriel Milito es la de mantener la base del plantel y sólo reforzar en zonas específicas del campo. Siendo el caso, se apela a la posible llegada de jugadores que estén a la altura del proyecto actual, uno de ellos, ahora mismo el más deseado por el club, Denzell García de Juárez.

¡UN DINERAL! 💰💸#ElBolero revelo en su columna que la directiva de Chivas se fue para atrás al saber lo que F.C. Juárez pide por Denzell García



El sinaloense es un elemento que quiere Gabriel Milito en su equipo y lo pidió, el tema es que Juárez quiere 10 millones de dólares… pic.twitter.com/fjkcPIudKR — MedioTiempo (@mediotiempo) May 26, 2026

Como se ha informado en este espacio, Chivas ya está en gestiones por el fichaje del mexicano de 22 años. Si bien es cierto que el jugador está abierto a dar el salto de calidad rumbo al Guadalajara, la cifra que ha establecido Juárez para darle salida este verano podría complicar el traspaso.

MedioTiempo afirma que el cuadro de la frontera norte del país valora a su jugador en una cifra de 10 millones de dólares. Tal valuación ha frenado un poco la ofensiva del Guadalajara por firmar a García. Si bien es cierto que el interés no ha terminado ni mucho menos, es un hecho que el precio es considerado muy elevado.

FC Juarez v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Se entiende que Chivas no pagará dicha cifra de forma integra a Juárez bajo ningún escenario. Siendo el caso, el club buscará vías alternas para conseguir la firma del jugador. Es posible que los de Verde Valle pongan sobre la mesa del fronterizo algún o algunas piezas en calidad de moneda de cambio.

Seguramente la meta no es completar el cien por ciento del precio de Denzell, pero sí rebajar el mismo a una cifra neta mucho más costeable para Chivas.