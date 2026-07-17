¿Qué requiere Cruz Azul para medirse uno a uno en contra del Inter Miami?

Cruz Azul está a la caza de cuatro títulos este semestre. Los dos a largo plazo será el de la Liga MX, donde buscan defender su corona. El segundo la Leagues Cup, torneo del cual fueron el primer ganador de todos los tiempos. Adicional, hay par de preseas más en el camino que dependen una de la otra.

Si bien el enfoque ahora mismo está en el regreso a la Liga MX, los de la capital del país jugarán el próximo fin de semana el campeón de campeones en contra del Toluca. Dicho torneo cruza a los dos equipos coronados dentro de México en el año deportivo. Aquel que gane este primer duelo, se medirá en el corto plazo uno a uno en contra del Inter Miami.

¡POR FIN CONTRA UN EQUIPO DE VERDAD!



Cruz Azul podría enfrentar a Lionel Messi si conquista el Campeón de Campeoneshttps://t.co/YzrZW0ahfL — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 16, 2026

Este duelo será por la corona del Campeones Cup, cotejo que mide en mano a mano al mandamás de México contra el de los Estados Unidos, un cotejo de forma constante suele llevarse a cabo justamente dentro del país de las barras y las estrellas.

El actual campeón de este certamen es precisamente el Toluca. El cuadro del Estado de México obtuvo esta corona el año anterior cuando derrotó al aquel entonces campeón de la MLS, el LA Galaxy justamente en California siendo muy superiores dentro de la cancha.

Toluca v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En aquel entonces el equipo de Antonio Mohamed consiguió su boleto venciendo en el campeón de campeones de la Liga MX al América. Ahora buscarán hacer lo propio en contra de Cruz Azul, un cruce que luce mucho más parejo entre ambas escuadras, pues si bien los de La Noria son los campeones de México, el Toluca es amo de la CONCACAF.

Para Cruz Azul esta es una oportunidad superlativa. En el corto plazo ya ganaron la CONCACAF, la Liga MX, podría ganar el campeón de campeones y rematar con el Campeones Cup, concretando así el poker de títulos posible para el club de la capital del país.

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