Queda definida la disponibilidad del Estadio Azteca para el cierre de Liga MX

El Estadio Azteca reabrirá sus puertas este fin de semana en el duelo entre la selección mexicana y Portugal. Luego de dicho encuentro, el recinto más importante de México estará a disposición para cumplir con sus compromisos dentro de la Liga MX, sin embargo, será de forma gradual.

Será el América quien tenga prioridad para lo que resta del semestre. El cuadro del nido de Coapa regresará a su hogar luego de la fecha FIFA para encarar los últimos encuentros del torneo regular de la Liga MX, donde destaca un cruce en contra de Cruz Azul, así como los duelos de CONCACAF donde al menos tendrá uno, la vuelta en contra de Nashville.

🔥 AMÉRICA YA...¿CRUZ AZUL CUÁNDO?



América está listo para volver al Estadio Banorte tras casi dos años fuera por remodelaciones rumbo al Mundial 2026.



⚽ Su regreso será el 11 de abril ante Cruz Azul, después de haber jugado su último partido en Ciudad de los Deportes frente… pic.twitter.com/e8Y3xMsFVn — Futbol Total (@futboltotal) March 25, 2026

En el caso específico de Cruz Azul, luce difícil que el cuadro de La Noria también pueda cerrar el torneo en el Azteca. FIFA no quiere el césped tenga exceso de carga, pues la prioridad es que el recinto esté en el mejor estado de forma para el Mundial, por lo que, una doble localía no tiene tintes de viable.

Salvo sorpresa, todo indica que el cuadro celeste cerrar el semestre jugando en Puebla como lo han hecho desde enero. La realidad es que su deseo inmediato es el de jugar en el Azteca, sin embargo, la gestión no será sencilla y da la impresión de que el club no tiene vías de ganar.

Mazatlan FC v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Esto último no cambia lo que ya ha adelantado el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola. A partir del próximo semestre, serán tres los equipos que jueguen en calidad de local dentro del torneo local: América, Cruz Azul y renacido Atlante.

Los equipos deberán repartirse las localías entre los días viernes, sábado y domingo, siendo América y Cruz Azul los mejor posicionados para tener el privilegio de jugar en los últimos dos días antes mencionados.

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