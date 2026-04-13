¿Quiénes son los equipos de la Liga MX que aún le pueden quitar el liderato a las Chivas?

El torneo de Clausura 2026 está marchando de maravilla para las Chivas Rayadas de Guadalajara. Con 31 puntos cosechados luego de 14 jornadas disputadas, los dirigidos por Gabriel Milito son los líderes absolutos del campeonato mexicano.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado no se puede confiar. Si bien es verdad que acabar en la cima depende 100% de ellos, aún hay cuatro equipos que lo persiguen de cerca en la lucha por la cima del Clausura 2026.

Si la escuadra rojiblanca continúa con su racha negativa y deja ir más puntos, tal como ocurrió ante los Pumas de la UNAM en la jornada número 13 y frente a los Tigres de la UANL, recién el sábado pasado, cuando cayeron por un doloroso e inesperado marcador de 4-1, el liderato podría quedar en manos de alguno de los siguientes cuatro equipos:

Cruz Azul, actualmente segundo de la general

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Los cementeros vienen de empatar 1-1 ante las Águilas del América, marcador que les permitió llegar a 28 unidades; tres menos que el Rebaño Sagrado. En el encuentro directo entre estas dos escuadras, los dirigidos por Nicolás Larcamón se quedaron con la victoria, por un apretado marcador de 2-1, en la jornada número siete por el torneo de Clausura 2026.

Pachuca, actualmente tercero de la general

Pachuca v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Los Tuzos del Pachuca golearon 4-2 al conjunto del Santos Laguna, en el duelo correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2026. Garcias a este resultado, los hidalguenses llegaron también a 28 unidades y son terceros de la tabla general. En el duelo directo ante el Rebaño Sagrado, el Pachuca cayó 2-0. El compromiso correspondió a la jornada número uno por el Clausura.

Pumas, actualmente cuarto de la general

Pumas UNAM Vs Toluca - Liga BBVA MX Clausura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

Los Pumas de la UNAM son, hasta el momento, el único equipo invicto en lo que va del torneo. Derrotaron 3-1 al Mazatlán en el duelo correspondiente a la jornada número 14, llegando así a 27 puntos; cuatro abajo del Rebaño Sagrado. En el duelo directo entre estas dos escuadras, las Chivas vinieron de atrás y rescataron el empate a dos, con doblete de la 'Hormiga' González.

Toluca, actualmente quinto de la general

Toluca v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Con varios suplentes dentro del terreno de juego, los Diablos Rojos del Toluca empataron 1-1 ante el Atlético San Luis en la jornada número 14 por el torneo de Clausura 2026. Llegaron a 27 unidades y se mantienen como quintos de la general. En el duelo directo, los dirigidos por Antonio: el 'Turco' Mohamed se llevaron la victoria por un contundente marcador de 2-0. El cotejo atendió a la jornada número ocho por el Clausura 2026.

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