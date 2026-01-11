Récord histórico: por primera vez en El Clásico se marcaron tres goles en tiempo añadido

La gran final de la Supercopa entre el Futbol Club Barcelona y el Real Madrid nos regaló un cierre de primer tiempo de alarido y es que tres de los cuatro goles que se han convertido el día de hoy cayeron en el tiempo de reposición.

La primera parte transcurrió en tensa calma en sus primeros minutos con un conjunto merengue echado para atrás y con unos blaugranas sin encontrar muchas posibilidades de hacer mella al rival, hasta que apareció Raphinha al 36' para hacer el primero de la noche en el King Abdullah Sports City.

Sin embargo, ahí no terminaría todo y es que por primera ocasión en la historia de El Clásico se marcaron tres goles en el tiempo añadido en una misma mitad, esto gracias a las anotaciones de Vinícius Júnior, Robert Lewandowski y Gonzalo García, quienes apretaron el acelerador en los últimos instantes.

El brasileño del Real Madrid fue el primero en aparecer en el tiempo añadido (45+2’), tras una brillante acción individual por la banda derecha en la que superó a tres rivales antes de vencer a Joan García. Apenas dos minutos después llegó la respuesta del conjunto rival: el polaco empató momentáneamente con un gesto técnico de gran calidad, clareando a Thibaut Courtois para devolverle la ventaja a los suyos.

Sin embargo, otros 120 segundos más tarde, Gonzalo García aprovechó una jugada llena de rebotes dentro del área y, casi sobre la línea de gol, empujó el balón para igualar nuevamente el marcador.