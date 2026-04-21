Real Madrid vs Alavés: previa, predicciones y alineaciones

El Real Madrid viene de caer agónicamente en los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Bayern Múnich y ahora está obligado a sumar en LaLiga, a la espera de que el FC Barcelona pierda unidades en el camino para acercarse a la lucha por el campeonato. Por su parte, el Alavés está urgido de puntos para alejarse de la zona de riesgo de pérdida de categoría.

A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.

Pronóstico SI

El Merengue se impondrá pura y exclusiva por su jerárquica plantilla, ya que futbolísticamente no están dando garantías de nada y quedaron relegados en la clasificación de LaLiga. Al Alavés le puede jugar en contra su necesidad de alejarse del fondo.

Real Madrid 2-0 Alavés

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Alavés?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Bernabéu

: Bernabéu Fecha : martes 21 de abril

: martes 21 de abril Hora : 14:30 (Estados Unidos), 13:30 (México), 21:30 (España)

: 14:30 (Estados Unidos), 13:30 (México), 21:30 (España) Árbitro: Juan Martínez Munuera

Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Helios de la Rubia/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Real Madrid vs Alavés

Real Madrid : 37

: 37 Empates : 3

: 3 Alavés: 5

Único partido entre ambos: 14/12/2025, Alavés 1-2 Real Madrid - LaLiga

Últimos cinco partidos

Real Madrid Alavés Bayern Múnich 4-3 Real Madrid

15/04/26 Real Sociedad 3-3 Alavés

11/04/26 Real Madrid 1-1 Girona

10/04/26 Alavés 2-2 Osasuna

05/04/26 Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

07/04/26 Celta de Vigo 3-4 Alavés

22/04/26 RCD Mallorca 2-1 Real Madrid

04/04/26 Alavés 1-1 Villarreal

13/04/26 Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid

22/03/26 Valencia 3-2 Alavés

08/04/26

¿Cómo ver el Real Madrid vs Alavés por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

Últimas noticias del Real Madrid

El Merengue se despidió el pasado miércoles de la UEFA Champions League perdiendo 4-3 en su visita al Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final, y tendrá que enfocarse al 100% en LaLiga: está a nueve puntos del FC Barcelona y sabe que no tiene más margen si todavía sueña con levantar el trofeo.

Para este partido, el entrenador no podrá contar con Raúl Asencio, Thibaut Courtois y Rodrygo.

Bayern Munich - Real Madrid | picture alliance/GettyImages

Posible alineación del Real Madrid contra el Alavés (4-4-2): Andriy Lunin; Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold; Arda Güler, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Diaz; Vinicius y Kylian Mbappe.

Últimas noticias del Alavés

El equipo de Mendizorroza llega a este partido a un punto de la zona de descenso y necesita ganar para alejarse del Elche, que a esta hora es el mejor posicionado de los que perderían la categoría. Han tenido grandes rendimientos de visitante, como la victoria por 4-3 en Balaídos frente al Celta de Vigo, por lo que se permiten soñar.

Para este encuentro, Quique Sánchez Flores no tendría a disposición a Facundo Garcés y Carlos Protesoni.

FBL-ESP-LIGA-ALAVES-VILLARREAL | ANDER GILLENEA/GettyImages

Posible alineación del Alavés contra el Real Madrid (5-3-2): Antonio Sivera; Abderrahman Rebbach, Víctor Parada, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Ángel Pérez; Jon Guridi, Antonio Blanco, Pablo Ibañez; Ibrahim Diabate y Toni Martinez.

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