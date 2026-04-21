Real Madrid vs Alavés: previa, predicciones y alineaciones
El Real Madrid viene de caer agónicamente en los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Bayern Múnich y ahora está obligado a sumar en LaLiga, a la espera de que el FC Barcelona pierda unidades en el camino para acercarse a la lucha por el campeonato. Por su parte, el Alavés está urgido de puntos para alejarse de la zona de riesgo de pérdida de categoría.
A continuación, la previa con toda la información necesaria para disfrutar de este encuentro.
Pronóstico SI
El Merengue se impondrá pura y exclusiva por su jerárquica plantilla, ya que futbolísticamente no están dando garantías de nada y quedaron relegados en la clasificación de LaLiga. Al Alavés le puede jugar en contra su necesidad de alejarse del fondo.
Real Madrid 2-0 Alavés
¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Alavés?
- Ciudad: Madrid, España
- Estadio: Bernabéu
- Fecha: martes 21 de abril
- Hora: 14:30 (Estados Unidos), 13:30 (México), 21:30 (España)
- Árbitro: Juan Martínez Munuera
Historial de enfrentamientos directos entre Real Madrid vs Alavés
- Real Madrid: 37
- Empates: 3
- Alavés: 5
- Único partido entre ambos: 14/12/2025, Alavés 1-2 Real Madrid - LaLiga
Últimos cinco partidos
Real Madrid
Alavés
Bayern Múnich 4-3 Real Madrid
Real Sociedad 3-3 Alavés
Real Madrid 1-1 Girona
Alavés 2-2 Osasuna
Real Madrid 1-2 Bayern Múnich
Celta de Vigo 3-4 Alavés
RCD Mallorca 2-1 Real Madrid
Alavés 1-1 Villarreal
Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid
Valencia 3-2 Alavés
¿Cómo ver el Real Madrid vs Alavés por televisión y streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
México
Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
España
DAZN Spain
Últimas noticias del Real Madrid
El Merengue se despidió el pasado miércoles de la UEFA Champions League perdiendo 4-3 en su visita al Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final, y tendrá que enfocarse al 100% en LaLiga: está a nueve puntos del FC Barcelona y sabe que no tiene más margen si todavía sueña con levantar el trofeo.
Para este partido, el entrenador no podrá contar con Raúl Asencio, Thibaut Courtois y Rodrygo.
Posible alineación del Real Madrid contra el Alavés (4-4-2): Andriy Lunin; Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold; Arda Güler, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Diaz; Vinicius y Kylian Mbappe.
Últimas noticias del Alavés
El equipo de Mendizorroza llega a este partido a un punto de la zona de descenso y necesita ganar para alejarse del Elche, que a esta hora es el mejor posicionado de los que perderían la categoría. Han tenido grandes rendimientos de visitante, como la victoria por 4-3 en Balaídos frente al Celta de Vigo, por lo que se permiten soñar.
Para este encuentro, Quique Sánchez Flores no tendría a disposición a Facundo Garcés y Carlos Protesoni.
Posible alineación del Alavés contra el Real Madrid (5-3-2): Antonio Sivera; Abderrahman Rebbach, Víctor Parada, Nahuel Tenaglia, Jonny Otto, Ángel Pérez; Jon Guridi, Antonio Blanco, Pablo Ibañez; Ibrahim Diabate y Toni Martinez.
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo