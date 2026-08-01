Real Madrid vs Fiorentina: las 5 claves del primer partido tras la vuelta de Mourinho

El Real Madrid volvió a las canchas; esta vez en el marco de los partidos de pretemporada y el estreno no pasó desapercibido. El regreso de José Mourinho como DT generó expectativa, aunque el empate 2-2 ante la Fiorentina dejó sensaciones encontradas. El Merengue llegó a sacar una ventaja de dos goles en Austria, con tantos de Endrick y Alexis Ciria, y terminó cediendo la igualdad durante una segunda parte en la que el conjunto italiano creció.

Mourinho utilizó una formación compuesta por futbolistas del primer equipo y canteranos, debido a las ausencias de quienes todavía disfrutan sus vacaciones luego del Mundial. Denzel Dumfries y Carlos Espí tuvieron sus primeros minutos con la camiseta blanca y Ciria marcó en su estreno.

A continuación, las cinco claves del primer amistoso de esta etapa.

Regreso con gol

Endrick necesitó 12 minutos para abrir el marcador. Arda Güler habilitó a Álvaro Carreras, el lateral envió la pelota al área y el brasileño resolvió en dos toques. Primero acomodó el balón de espaldas y después sacó un remate de zurda que superó a David de Gea.

Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season Friendly | Christian Bruna/GettyImages

El delantero ofreció una buena respuesta en uno de los puestos que Mourinho deberá definir durante la temporada. Fue reemplazado por Carlos Espí a los 75 minutos, luego de completar una actuación que le permitió sumar argumentos para ser la principal alternativa de Kylian Mbappé.

Un estreno holandés

Mario Rivas, Denzel Dumfries, Real Madrid | Christian Bruna/GettyImages

Denzel Dumfries formó parte del once inicial y ocupó una posición adelantada por el sector derecho. Mourinho lo ubicó por delante de Trent Alexander-Arnold, con libertad para sumarse al ataque y darle amplitud al equipo durante la primera mitad.

El neerlandés también permitió que Trent se cerrara en la salida para formar una línea de tres. Su participación terminó a los 75 minutos, cuando Daniel Yáñez ingresó en su lugar. El estreno dejó una primera pista sobre la versatilidad que el DT pretende aprovechar.

Alexis Ciria y Carlos Espí tuvieron su debut

Alexis Ciria fue titular y convirtió el segundo gol del Merengue a los 24 minutos. Eduardo Camavinga inició la jugada, Güler dejó pasar la pelota dentro del área y el juvenil definió cruzado para vencer a De Gea. "Al principio tenía un poquito de nervios, una vez que salgo al campo se me quitan porque estoy haciendo lo que me gusta", expresó Ciria después del partido. También reveló el pedido de Mourinho. "Que sea como yo soy, que tenga confianza, juegue sin presión y que me divierta", dijo.

Carlos Espí, por su parte, ingresó a los 75 minutos en reemplazo de Endrick. El delantero tuvo una oportunidad en el tiempo agregado luego de un envío de Trent al segundo palo, pero su cabezazo no encontró el arco.

La ausencia de Mastantuono en la convocatoria

Franco Mastantuono | Europa Press Sports/GettyImages

Franco Mastantuono no formó parte de la convocatoria para el amistoso. Su ausencia fue una de las cuestiones que llamó la atención en la primera presentación pública del equipo de Mourinho durante la pretemporada y dejó en claro que el delantero no será tenido en cuenta por el DT.

El entrenador eligió a Güler como mediapunta y utilizó a Ciria desde el inicio, además de darle minutos a Jorge Cestero, Yáñez, Lamini Fati y Diego Lacosta.

Debilidad defensiva en el complemento

El Madrid dominó durante buena parte de la primera mitad y llegó a colocarse 2-0. Roberto Piccoli descontó a los 41 minutos en el primer remate a portería de la Fiorentina, luego de una acción en la que Álex Jiménez superó a Camavinga y asistió al delantero.

Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Real Madrid | WOLFGANG JANNACH/GettyImages

El Merengue regresó del descanso con menos precisión y permitió que los italianos se acercaran varias veces al área de Andriy Lunin. Moise Kean empató a los 58 minutos con un cabezazo frente a Mario Rivas. La falta de centrales disponibles condicionó la formación y mostró que Mourinho va a tener que trabajar en la coordinación defensiva antes del debut oficial contra el Espanyol el 22 de agosto.