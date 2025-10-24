¿Recuperará Chivas a Armando y Bryan González previo al clásico ante el Atlas?

Este fin de semana las Chivas se juegan en contra del Atlas un juego clave para sus aspiraciones inmediatas dentro de la Liga MX. Más allá de la parte del orgullo que siempre se juega en esta rivalidad, el rebaño no puede darse el lujo de no ganar, pues justo está en medio de un limbo entre lo más alto y lo más bajo.

Si el Guadalajara gana, entonces el cuadro de Gabriel Milito llegará a las dos jornadas finales con opciones de incluso colarse a la liguilla de forma directa. Si el rebaño no suma los tres puntos, ponen en riesgo incluso la zona de repesca. Lo anterior explicarla importancia del juego para Chivas, mismo que deberán afrontar con bajas.

👀 Chivas tendrá bajas importantes para el Clásico Tapatío 🤕❌https://t.co/NP747RFOmE — AS México (@ASMexico) October 24, 2025

Como hemos informado en este espacio, Tanto Armando como Bryan, ambos de apellido González, abandonaron el juego en contra del Querétaro por lesión. Ahora, las dudas crecen en torno a los dos jugadores mexicanos, pues tanto el lateral zurdo como el centro delantero se han perdido el entrenamiento del jueves.

Chivas v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Fuentes cercanas a Chivas afirman que dentro del cuerpo técnico no impera el optimismo. La presencia o ausencia de ambos jugadores para el cotejo ante el Atlas se tomará el sábado por la mañana. Sin embargo, ahora mismo se entiende que ninguno de los dos apunta a estar al cien por ciento.

Estas bajas se suman a la de Richard Ledezma, otro jugador sin reemplazo dentro del rebaño. En el caso del ex hombre del PSV, su ausencia de dará debido a la acumulación de tarjetas amarillas que ameritan suspensión.

Ahora mismo, el escenario dicta que el equipo de Verde Valle deberá tirar de rotaciones para el clásico tapatío en contra de los rojinegros del Atlas. La complicación es que, hay una disparidad de nivel muy marcada entre titulares y suplentes.