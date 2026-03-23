Robert Lewandowski rompe el silencio sobre su futuro con el Barcelona

Robert Lewandowski bien puede ser considerado una de leyenda de los tiempos recientes del Barcelona. Desde su llegada, el polaco ha cumplido con creces tanto en lo individual como en lo colectivo. Su presencia dentro de la plantilla ha sido clave para el resurgir deportivo de los de la ciudad condal.

Sin embargo, tampoco hay forma de negar que, la temporada actual de Robert está siendo la más complejo dentro de su ciclo en Barcelona. Entre lesiones y bajas de juego, su cantidad de minutos, como de goles, ha caído de forma importante.

🚨🇵🇱 Robert Lewandowski on his future: “Nothing has changed regarding my contract with Barcelona”.



“I'll have the time to sit down and think about the future and my options”. pic.twitter.com/2xPJUnZtVB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

Siendo el caso, más de uno se cuestiona sobre el futuro del jugador dentro de la plantilla de Hansi Flick. En medio de los rumores sobre salida o renovación, Lewandowski aclara los mismo y afirma que al día de hoy no tiene una decisión final, sin embargo, está en camino de ello.

Respecto a mi futuro y posibles decisiones, mantengo lo que dije hace algún tiempo, tanto en entrevistas como en los medios. Nada ha cambiado para mí en cuanto a lo que me gustaría, en el sentido de que me estoy dando tiempo para decidir qué es lo mejor para mí, así que aún no he tomado ninguna decisión. Robert Lewandowski

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Serena Taylor/GettyImages

A Robert se le cuestionó si clasificar o no a la Copa del Mundo será factor en su decisión. El veterano quien se alista para disputar la repesca en Europa junto con Polonia, negó tal posibilidad.

Pase lo que pase, no tomaré ninguna decisión, porque para estar preparado, hay que saberlo. Y aún no lo sé, así que no lo diré. Probablemente no suceda pronto. Tengo que reflexionar un poco sobre ello, porque nunca he estado en esta situación, pero cuando sepa que es el momento adecuado, probablemente lo diré. Pero todavía no estoy pensando en ello. Robert Lewandowski

La decisión no sólo depende del polaco, también del Barcelona. Por ahora, el club no ha hecho el más mínimo acercamiento formal con el fin de renovar.