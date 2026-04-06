Rosenior defiende a Enzo Fernández tras ser sancionado por el Chelsea

En torno a la polémica que involucra a Enzo Fernández, luego de sus declaraciones en un programa de streaming argentino, el técnico del Chelsea, Liam Rosenior, decidió hablar de la situación y moderar las especulaciones que se hicieron al respecto de la sanción aplicada al jugador.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Tras confirmarse que el club inglés tomó la decisión de marginar al mediocampista de los póximos encuentros, el entrenador aseguró que no hay un conflicto personal y la relación entre ambos sigue siendo buena.

Lejos de alimentar la polémica, Rosenior sostuvo que el argentino es un jugador clave y una persona muy valorada dentro del plantel; incluso reveló que mantuvieron una charla privada recientemente en la que pudieron aclarar lo sucedido, puertas adentro del conflicto.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Liam Rosenior had no involvement in Enzo Fernández being benched for two games following his public comments.



The decision came from higher-ups at Chelsea, who were reportedly unhappy after Enzo appeared to flirt with interest from other clubs, something… pic.twitter.com/0wN8Q2ZmRr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 5, 2026

El origen de la sanción

Todo se desencadenó a partir de las declaraciones públicas en las que Fernández mencionó su atracción hacia Madrid como ciudad -por su similitud con Buenos Aires-, lo que rápidamente generó rumores sobre un posible interés de incorporarse al Real Madrid. Aunque dentro de sus declaraciones no estuvo explícito una intención concreta de salida, se dejó lugar a especulaciones en un momento sensible de la temporada para el Chelsea.

Desde el club consideraron que el contexto ameritaba una medida disciplinaria, que fue tomada de manera conjunta. Según explicó el propio técnico, la postura se tomó con la intención de evitar distracciones dentro del equipo.

Javier Pastore, representante del futbolista argentino, cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que no hubo motivos suficientes para aplicar un castigo de esa magnitud; argumentó que los dichos de Fernández fueron malinterpretados y que su referencia a Madrid apuntaba a un criterio culturar y personal, dado el idioma y la calidad de vida en la ciudad.

Sin embargo, en la ausencia del mediocampista, el equipo encontró en Cole Palmer un líder inesperado de último momento. Fue una de las figuras destacadas en el último encuentro, la victoria por 7-0 ante Port Vale, y asumió responsabilidades en momentos clave del conjunto inglés.

Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter Final | Darren Walsh/GettyImages

Rosenior valoró especialmente su mentalidad competitiva y destacó su capacidad para seguir pidiendo la pelota incluso después de cometer errores tácticos. Además, resaltó el compromiso colectivo del equipo, que mostró intensidad tanto en ataque como en defensa.

Si bien la sanción es un factor que todavía genera repercuciones en el entorno del club y del jugador, el entrenador dejó entrever que más adelante habrá lugar para profundizar en lo ocurrido y analizar la prudencia de la sanción tomada.

Por ahora, Enzo Fernández continúa siendo un referente importante dentro del proyecto futbolístico de los Blues y el club apuesta a que todo quede atrás y el enfoque vuelva a estar en el rendimiento dentro de las canchas.

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