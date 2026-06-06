Rumores de Fichajes: El Man Utd va tras un defensa del Barcelona; impulso para el Real Madrid por Gvardiol

Un Mundial suele ser sinónimo de rumores de fichajes constantes, pues los grandes equipos están al tanto del buen desempeño de ciertos jugadores que lo dan todo en la cita mundialista. Aquí les dejamos con los rumores más interesantes del día de hoy:

Premier League

Netherlands v Algeria - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Cody Gakpo quiere marcharse del Liverpool tras la salida del entrenador Arne Slot. El Tottenham Hotspur se muestra optimista de cara a cerrar un acuerdo por el extremo neerlandés. (Fuente: SoccerNews)

Mientras tanto, Harvey Elliott confía en que puede relanzar su carrera en el Liverpool tras la destitución de Slot. (Fuente: SportsBoom)

El Manchester United ha mantenido conversaciones para fichar al lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall. Sin embargo, no han dado por terminada su búsqueda ahí, ya que los "Red Devils" también están interesados en Alejandro Balde, del Barcelona, y en Nathaniel Brown, del Eintracht Frankfurt. (Fuente: TEAMtalk)

En la otra línea del campo, el Man Utd se ha decidido a ir por el delantero del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, cuyo fichaje se estima que costará alrededor de 50 millones de euros (58 millones de dólares / 43 millones de libras). (Fuente: Fichajes)

El Arsenal se ha sumado al Man Utd en el interés por el extremo de 20 años del Oporto, William Gomes, quien también está en la agenda del Atlético de Madrid. (Fuente: Globo Esporte)

El Beşiktaş, gigante turco, ha señalado al extremo del Arsenal, Leandro Trossard, como su principal objetivo para el mercado de fichajes de verano. (Fuente: Sporx)

Los "Gunners" están abiertos a vender a Trossard. Además del fuerte interés del Beşiktaş, el jugador está bajo la lupa del Atlético de Madrid, Aston Villa, Newcastle, Inter de Milán y Juventus. (Fuente: Mark Brus)

El delantero del West Ham United, Jarrod Bowen, ha asegurado a los "Hammers" que quiere quedarse para ayudar al club a regresar a la Premier League, a pesar del interés del Chelsea, Man Utd y Newcastle. (Fuente: The Sun)

El agente del extremo del Colonia, Said El Mala, está rechazando las propuestas de otros clubes con la esperanza de animar al Chelsea a presentar una oferta formal. (Fuente: BILD)

Ojeadores del Chelsea han estado siguiendo de cerca al portero del Crystal Palace, Dean Henderson, durante la última temporada. (Fuente: Alex Goldberg)

Tras perder a Anthony Gordon, que se marchó al Barcelona, el Newcastle ha elegido a Víctor Muñoz, de Osasuna, como su sustituto preferido. (Fuente: The Telegraph)

El centrocampsita Leon Goretzka, de salida en el Bayern de Múnich, está despertando el interés tanto del Arsenal como de la Juventus. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Joško Gvardiol espera dejar el Manchester City este verano, y no se espera que el club le ponga trabas si solicita un traspaso al Real Madrid. No obstante, el City quiere convencer a Gvardiol para que se quede con un nuevo contrato y ha dejado claro que solo le permitirán salir si sus pretendientes ofrecen cerca de 90 millones de euros (105 millones de dólares / 78 millones de libras). (Fuente: Sportske novosti)

La Liga

Sunderland v Chelsea - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

El Atlético de Madrid espera cerrar un acuerdo por el lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, lo más rápido posible, antes de que el Barcelona y el Man City desaten una guerra de ofertas. Sin embargo, el límite de 50 millones de euros (58 millones de dólares / 43 millones de libras) que fijan los rojiblancos está muy por debajo de los 70 millones de euros (81 millones de dólares / 61 millones de libras) que pide el Chelsea. (Fuente: Mundo Deportivo)

Kepa Arrizabalaga está sopesando dejar el Arsenal y regresar a La Liga, donde tanto el Sevilla como el Villarreal están interesados en una operación que podría cerrarse por apenas 5 millones de euros (5,8 millones de dólares / 4,3 millones de libras). (Fuente: Fichajes)

El Barcelona ha descartado rotundamente sentarse a negociar por el centrocampista Fermín López, a quien consideran completamente intocable en el Camp Nou. (Fuente: El Nacional)

El nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha manifestado su interés en fichar al centrocampista del West Ham, Mateus Fernandes. (Fuente: AS)

El Al Hilal está dispuesto a negociar con el Barcelona el traspaso del defensa João Cancelo, y parece estar preparado para rebajar su precio de salida a 15 millones de euros (17 millones de dólares). (Fuente: Mundo Deportivo)

Brahim Díaz no tiene intención de dejar el Real Madrid este verano, a pesar del interés que llega desde la Serie A. (Fuente: Gianluca Di Marzio)