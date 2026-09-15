Rumores del mercado de fichajes: el Barcelona prepara el fichaje de Estevao; Alejandro Balde, Harry Kane y más
Aunque la ventana de transferencias cerró apenas hace unos días para los clubes de las cinco ligas top del futbol europeo, los grandes clubes siguen monitoreando el mercado buscando reforzar a sus plantillas para la segunda parte de la temporada y para los años por venir.
A continuación te presentamos los movimientos que podrían concretar equipos como el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City y el Arsenal en el mercado de invierno, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.
Publicado originalmente en SI Futbol.
Premier League
El Atlético de Madrid y la Juventus están considerando intentar el fichaje en enero del extremo del Arsenal, Noni Madueke, quien ha tenido dificultades para sumar minutos en las primeras semanas de la temporada. (Fuente: CaughtOffside)
Por otro lado, el Arsenal sigue de cerca al extremo del Liverpool Rio Ngumoha con vistas a una posible incorporación futura, en caso de que el jugador de 18 años decida abandonar Anfield debido a la competencia por los minutos de juego. (Fuente: Alan Nixon)
El Liverpool pospondrá la decisión sobre el futuro de Virgil van Dijk hasta más adelante en la temporada, desafiando al veterano defensa a ganarse un nuevo contrato que refleje el nivel de rendimiento que muestre en los próximos meses. (Fuente: Football Insider)
A pesar de las informaciones que apuntan a lo contrario, el Bayern Múnich no tiene interés en el mediapunta del Manchester City Rayan Cherki. (Fuente: Christian Falk)
Tanto el Arsenal como el Chelsea están dispuestos a ofrecer más de 116 millones de dólares para fichar al centrocampista ofensivo del Barcelona Fermín López. (Fuente: El Nacional)
El Liverpool se ha unido al Manchester United en la puja por el lateral izquierdo del Barcelona Alejandro Balde, y su sólida relación con el club catalán podría darles ventaja. (Fuente: SPORT)
Aunque el Aston Villa ha mostrado interés en fichar a Jack Grealish, el extremo del Manchester City prioriza regresar al Everton cuando abandone el Etihad al finalizar su contrato el próximo verano. (Fuente: Football Insider)
El defensa central del Corinthians Iago Machado, de 17 años, es objetivo tanto del Arsenal como del Chelsea. (Fuente: Lance!)
LaLiga
El Barcelona podría plantearse el fichaje del delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, si las negociaciones de renovación con el gigante alemán no llegan a buen puerto. (Fuente: TEAMtalk)
El extremo del Chelsea, Estêvão, también está en el punto de mira del Barcelona. El director deportivo, Deco, ha comenzado a sondear su incorporación; los pocos minutos de los que ha dispuesto hasta ahora a las órdenes de Xabi Alonso han generado una gran incertidumbre sobre su futuro. (Fuente: El Nacional)
El Galatasaray trabaja para cerrar el fichaje del centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, en el mercado de enero. (Fuente: Fotomaç)
Paralelamente, el Galatasaray ha presentado una oferta por el central del Real Madrid, Raúl Asencio; el jugador está en el mercado, pero se ha mostrado reticente a abandonar el club. (Fuente: Fichajes)
Al Real Madrid se le ha ofrecido la posibilidad de fichar al portero del Borussia Dortmund, Gregor Kobel, de 28 años, como sucesor de Thibaut Courtois. (Fuente: AS)
Ojeadores del Arsenal y del Tottenham siguen de cerca al portero del Barcelona, Joan García, aunque cualquier operación requeriría una cifra astronómica o que el jugador solicitara formalmente su salida. (Fuente: Football360)
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Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.