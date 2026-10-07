Rumores del mercado de fichajes: el Man United busca a Gavi, pero otro grande se mete en la pelea; Cherki y más

Aunque la próxima ventana de transferencias abrirá hasta enero de 2027, los grandes clubes de LaLiga y la Premier League ya se encuentran monitoreando el mercado y preparando sus refuerzos para la segunda parte de la temporada.

A continuación te contamos los fichajes que se podrían concretar en el próximo mercado de fichajes, de acuerdo con los reportes de medios de comunicación internacionales.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Manchester United está interesado en intentar el fichaje del centrocampista del Barcelona, ​​Gavi, aunque el jugador formado en la cantera preferiría marcharse al Paris Saint-Germain. (Fuente: El Nacional)

Gavi podría salir del FC Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

Por su parte, el PSG está dispuesto a competir con el Liverpool y el Real Madrid por Rayan Cherki si el Manchester City se enfrenta a sanciones graves. El Bayern de Múnich ha quedado descartado de la puja por el creativo francés. (Fuente: TEAMtalk)

También se ha vinculado al Chelsea con el interés por Cherki, cuyo valor de mercado supera los 101.3 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United aceptaría ofertas por el defensa Diogo Dalot, pieza clave del equipo desde hace tiempo, tan pronto como en enero. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal está estudiando la posibilidad de fichar en enero a la joven promesa mexicana Gilberto Mora, aprovechando su cláusula de rescisión rebajada de unos 28 millones de dólares. (Fuente: TEAMtalk)

No satisfecho con la joven estrella mexicana, el Arsenal también prepara una oferta por el habilidoso delantero del RB Leipzig, Antonio Nusa. (Fuente: CaughtOffside)

El PSG no pierde la esperanza de fichar al central del Manchester United, Leny Yoro, y está preparando una oferta que rondaría los 56.1 millones de dólares. (Fuente: Kick Football)

El Liverpool contempla intentar el fichaje de la joya del Fulham, Josh King, quien también cuenta con admiradores en el Arsenal y el Borussia Dortmund. (Fuente: 4-4-2.ch)

El plan del Manchester City para fichar al centrocampista del Bayern de Múnich, Aleksandar Pavlović, por una cifra de hasta 112.6 millones de dólares fue frustrado desde el principio por el propio jugador, que desea permanecer en Baviera. (Fuente: Florian Plettenberg)

Mientras el Bayern Múnich se acerca a la incertidumbre de la etapa posterior a Manuel Neuer, Nick Pope —actualmente relegado a un segundo plano en el Newcastle United— ha surgido como un candidato inesperado para ocupar ese puesto. Bernd Leno, del Fulham, es otra opción para el relevo. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United aún podría desprenderse de Joshua Zirkzee esta temporada. El AC Milan, dirigido por el exentrenador de los Red Devils Ruben Amorim, está interesado en fichar al delantero neerlandés en enero. (Fuente: Calciomercato)

LaLiga

Cinco clubes de la Premier League siguen de cerca a Jules Koundé: el Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y los dos equipos de Manchester. (Fuente: SPORT)

Ante la elección entre el Arsenal y el Barcelona, ​​Erling Haaland preferiría fichar por el campeón español. (Fuente: Football Insider)

¿Erling Haaland podría llegar al FC Barcelona? | MIGUEL RIOPA/GettyImages

El Getafe ha cerrado un acuerdo para fichar al ex capitán del Real Madrid, Dani Carvajal. (Fuente: Fabrizio Romano)

Se ha producido un avance decisivo en las negociaciones contractuales de Harry Kane, figura clave del Bayern Múnich, lo que deja al Barcelona sin opciones de fichar al internacional inglés el próximo año. (Fuente: Florian Plettenberg)

De cara a lo que promete ser otro mercado de fichajes ajetreado, Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid y objeto de gran interés, se prepara para cambiar de representante. (Fuente: AS)

El Barcelona ha incluido al delantero del Villarreal Alberto Moleiro en su lista de objetivos, situándolo por delante del extremo del Athletic Club Nico Williams. (Fuente: El Nacional)

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