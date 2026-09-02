Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid prepara una oferta por Cherki; Alexis Mac Allister, Zubimendi y más

La ventana de transferencias de LaLiga y la Premier League llegó a su fin. Sin embargo, el mercado de fichajes nunca descansa y los clubes de estas ligas siguen sondeando talento de cara al invierno para afrontar la segunda parte de la temporada 2026/2027.

A continuación te contamos qué fichajes están en el radar de los grandes equipos ingleses y españoles, de acuerdo con la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Arsenal fijó un precio de 116 millones de dólares por el centrocampista Martín Zubimendi, lo que llevó al Real Madrid a descartar el fichaje del internacional español durante el verano. (Fuente: El Nacional)

Zubimendi figuraba en la lista de candidatos para el centro del campo del Chelsea, junto a Lucas Bergvall, del Tottenham Hotspur. (Fuente: Ben Jacobs)

El Chelsea incluso realizó un intento fallido ante el Liverpool por el internacional argentino Alexis Mac Allister, mientras aguardaba una decisión definitiva sobre el futuro de Enzo Fernández. (Fuente: indykaila)

Del mismo modo, el Liverpool no logró convencer al Chelsea para que dejara salir al lateral derecho Malo Gusto. Se propuso una cesión, pero los Blues solo contemplaban ofertas de traspaso definitivo. (Fuente: Fabrice Hawkins)

Las negociaciones entre el Chelsea y la Roma por el centrocampista Manu Koné fracasaron en el último día del mercado, cuando Gian Piero Gasperini, entrenador del equipo de la Serie A, amenazó con dimitir si se vendía a la estrella francesa. (Fuente: Sacha Tavolieri)

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha dejado claro a los dirigentes del club que no confía en las capacidades de Luke Shaw cuando no tiene el balón, motivo por el cual presionó para conseguir un sustituto durante el verano. (Fuente: Sully)

El Manchester City se enfrenta a una batalla para retener al creativo Rayan Cherki, quien atraviesa un gran momento de forma y es seguido por el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich de cara al mercado de fichajes de enero. (Fuente: CaughtOffside)

Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27 | Vince Mignott/MB Media/GettyImages

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez rechazó una propuesta del Arsenal durante las últimas horas del mercado de fichajes; fue la segunda vez que declinó una oferta de los Gunners. (Fuente: El Chiringuito)

El Tottenham tiene interés en el defensa del Nottingham Forest Neco Williams, pero no logró convencer al equipo de Oliver Glasner para que lo vendiera durante el verano. (Fuente: Alasdair Gold)

Por su parte, el Forest vio rechazadas dos ofertas por el extremo del Newcastle United Jacob Murphy, valoradas en hasta 20.3 millones de dólares. (Fuente: Craig Hope)

El Aston Villa se ha unido al Brighton & Hove Albion y al Manchester City al mostrar interés en el delantero de 19 años de Boca Juniors, Leonel Flores. (Fuente: El Crack Deportivo)

LaLiga

El Barcelona no tiene prisa por desprenderse del centrocampista Gavi, pero estaría dispuesto a negociar su venta si llegan ofertas de 81 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi, estuvo en el punto de mira del Barcelona y del Atlético de Madrid, pero ambos gigantes de La Liga se retiraron de la puja debido a las dudas sobre su precio de 58 millones de dólares. (Fuente: Florian Plettenberg)

El Real Madrid sigue considerando al centrocampista Eduardo Camavinga y al central Raúl Asencio como posibles candidatos para futuras ventas. (Fuente: The Athletic)

Hasta que Asencio no se marche, el Real Madrid no podrá reforzar su defensa. (Fuente: AS)

El Barcelona percibió una pequeña cantidad económica gracias a su papel en la formación del delantero Marc Guiu, quien completó su traspaso del Chelsea al RB Leipzig el martes. (Fuente: Mundo Deportivo)

Ni el Real Madrid ni el Arsenal lograron convencer al portero del Genk, Lucca Brughmans (18 años), de que tendrían una vía realista para llegar al primer equipo, lo que allanó el camino para su fichaje por el Liverpool. (Fuente: TEAMtalk)

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