Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid tiene en su radar a Declan Rice; Bruno Fernandes, Gyökeres y más

A pesar de que la ventana de transferencias cerró hace algunos días, los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya se encuentran estudiando el mercado de cara al invierno.

A continuación te presentamos algunos de los movimientos que se podrían concretar en el próximo mercado y otros fichajes que se confirmarían antes del cierre de la ventana en Rusia, Portugal, Grecia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Arsenal se prepara para la salida del delantero Viktor Gyökeres, a quien podrían dejar marchar ya en el mercado de enero tras perder su puesto en el once titular de Mikel Arteta. (Fuente: Fichajes)

¿Viktor Gyokeres saldrá del Arsenal en invierno? | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

Clubes de Arabia Saudí siguen de cerca al centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, y están listos para presentar ofertas por el capitán de los Red Devils antes de que cierre su mercado de fichajes el 12 de octubre, si no se avanza en las negociaciones para un nuevo contrato en Old Trafford. (Fuente: Football Insider)

Tanto el Arsenal como el Manchester United sondearon el fichaje del delantero del Al Hilal, Mohamed Kader Meïté, en la recta final del mercado estival. Ese interés persiste, al igual que el de clubes como el Aston Villa, el Manchester City y el Tottenham Hotspur. (Fuente: TEAMtalk)

El centrocampista Lamine Camara podría abandonar el Mónaco en enero, ya que sigue soñando con dar el salto a la Premier League. El Chelsea vio cómo se frustraba una operación en el último día de mercado, mientras que el Liverpool también ha mostrado interés de cara a una futura incorporación. (Fuente: Ben Jacobs)

Tras frustrarse el fichaje de Camara, el Chelsea contactó con los agentes libres Georginio Wijnaldum y Renato Sanches, pero finalmente decidió mantener la confianza en su actual plantilla de centrocampistas. (Fuente: Foot Mercato)

El Manchester United ya ha contactado con el Borussia Dortmund para negociar el fichaje del centrocampista Felix Nmecha, quien también está en el radar de su antiguo club, el Man City. (Fuente: Fussballdaten)

El Aston Villa, el Newcastle United y el Tottenham están interesados ​​en fichar al defensa del Barcelona Eric García. (Fuente: Sportowy)

El Everton ha contactado con el entorno del exdelantero del Manchester United Anthony Martial, quien se encuentra libre tras dejar el club mexicano Monterrey. (Fuente: Foot Mercato)

Se ha ofrecido al Liverpool, al Manchester City y al Fulham la posibilidad de fichar al exlateral derecho del Real Madrid Dani Carvajal, que busca nuevo equipo. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Barcelona está dispuesto a descartar los planes de fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez en enero, tras quedar impresionado por el rendimiento de Raphinha jugando en una posición central al inicio de la temporada. (Fuente: El Nacional)

Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Real Madrid está interesado en fichar al centrocampista del Arsenal Declan Rice; varias figuras influyentes del Bernabéu insisten en que el internacional inglés debería ser un objetivo prioritario en el mercado. Por su parte, el Arsenal intenta asegurar la continuidad de Rice mediante un nuevo contrato. (Fuente: TEAMtalk)

Si José Mourinho solicita refuerzos en enero, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está dispuesto a satisfacer la petición, siendo el centrocampista del Al Hilal Rubén Neves un posible objetivo una vez más. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona estaba dispuesto a vender al centrocampista Fermín López al Chelsea en el verano de 2025 por apenas 58 millones de dólares para aliviar sus problemas económicos, pero los Blues rechazaron hacer una oferta tan elevada por un jugador que, desde entonces, se ha consolidado como uno de los mejores del mundo en su posición. (Fuente: talkSPORT)

Enzo Fernández quería fichar por el Real Madrid "a toda costa" este verano, pero el club blanco no mostró interés en el centrocampista; este aceptó la situación y terminó fichando por el Manchester City. (Fuente: AS)

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