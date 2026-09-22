Rumores del mercado de fichajes: la megaoferta del Manchester United por Fermín; Wirtz, Julián Álvarez y más

Aunque el mercado de fichajes de invierno arrancará hasta el próximo 1 de enero en las grandes ligas del futbol europeo, los clubes ya se encuentran monitoreando opciones para reforzarse para la segunda mitad de la temporada y los años siguientes.

A continuación te contamos los fichajes que se podrían concretar en la siguiente ventana de transferencias, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Manchester United quiere fichar al delantero del Borussia Dortmund Serhou Guirassy en el mercado de enero, pero no planea desprenderse de Benjamin Šeško para hacerle hueco. (Fuente: TEAMtalk)

Por otro lado, el Manchester United no tuvo éxito con una oferta de 172 millones de dólares por el centrocampista del Barcelona Fermín López, quien sigue despertando el interés del Chelsea. El líder de La Liga ni siquiera contempla iniciar negociaciones. (Fuente: El Nacional)

El Man Utd realizó una oferta increíble por Fermín López | Fran Santiago/GettyImages

El Chelsea podría acabar lamentando no haber fichado al centrocampista de la Roma Manu Koné durante el verano; el club de la Serie A está ahora dispuesto a exigir hasta 115 millones de dólares por un jugador que estaba disponible por poco más de la mitad de esa cifra hace unas semanas. (Fuente: Corriere dello Sport)

El Liverpool se ha adelantado al Chelsea en la carrera por el centrocampista del Mónaco Lamine Camara, quien también interesa al Arsenal y al Manchester City. (Fuente: CaughtOffside)

El Aston Villa y el Tottenham Hotspur están preparados para competir con el AC Milan y la Juventus intentando fichar en enero al central del Bayern Múnich Kim Min-jae. (Fuente: fussball-news)

Florian Wirtz tiene muchas ganas de regresar a Alemania para jugar en el Bayern de Múnich. El Liverpool está dispuesto a escuchar ofertas por el centrocampista en enero, pero no tiene prisa por aceptar una venta a bajo precio. (Fuente: Football Insider)

Una posible incorporación para el Liverpool es el lateral derecho del Feyenoord Givairo Read, de 20 años, quien también es objetivo del Arsenal y del Manchester City tras un inicio de temporada impresionante. (Fuente: TEAMtalk)

El centrocampista del Bournemouth Alex Scott cuenta con muchos admiradores en Inglaterra. El Arsenal, el Liverpool, el Manchester United y el Tottenham Hotspur son los clubes que muestran mayor interés en el internacional inglés de cara al mercado de enero. (Fuente: Sportowy)

El Brentford está dispuesto a exigir hasta 75 millones de dólares al Atlético de Madrid en las negociaciones por el delantero brasileño Igor Thiago. (Fuente: Fichajes)

El Tottenham podría reactivar su interés por el centrocampista del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White durante el mercado invernal, aunque tendría que asumir su elevado precio de 167 millones de dólares. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Preocupado por el trato negativo de la afición del Atlético de Madrid, Julián Álvarez está dispuesto a presionar para lograr un traspaso al Barcelona en enero, aunque es poco probable que el gigante catalán muestre interés dado el espectacular inicio de temporada de Raphinha. (Fuente: El Nacional)

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Ojeadores del Barcelona han viajado a Brasil para ver en acción a Arthur Dias, el cotizado defensa central del Athletico Paranaense. (Fuente: UmDois Esportes)

El Real Madrid contempla presentar una oferta de 57 millones de dólares por el centrocampista del Stuttgart Angelo Stiller; su posible llegada al Bernabéu cuenta con el visto bueno del entrenador José Mourinho. (Fuente: Fichajes)

Las negociaciones para renovar el contrato del centrocampista del Barcelona Marc Bernal avanzan hacia un desenlace positivo. Se le ofrecerá un aumento salarial, pero no se modificará su cláusula de rescisión de 574 millones de dólares. (Fuente: Mundo Deportivo)

El influyente agente Ali Barat ha facilitado las conversaciones entre el Real Madrid y la familia de JJ Gabriel, una joven promesa de 15 años del Manchester United. También se ha contactado con el Bayern Múnich. (Fuente: Manchester Evening News)

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