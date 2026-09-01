Rumores del mercado de fichajes: la razón por la que Julián Álvarez rompió con el Atlético; Estêvão, Amad y más

El mercado de fichajes de LaLiga y la Premier League llegará a su final este martes 1 de septiembre a las 23:59 horas, tiempo de España, y a las 23:00 horas, tiempo del Reino Unido. A pesar de que quedan pocas horas para que cierre la ventana de transferencias, no se descarta algún bombazo de último momento.

A continuación te compartimos los fichajes que se podrían concretar en las próximas horas, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

Marcus Rashford no está interesado en las especulaciones que lo vinculan con un traspaso del Manchester United al Chelsea antes de que cierre el mercado de fichajes. (Fuente: Football Insider)

Sin embargo, un extremo que podría abandonar el Man Utd es Amad Diallo. Ante el interés del Aston Villa, los "Red Devils" están dispuestos a considerar su salida si llega una oferta adecuada. (Fuente: Football Insider)

Manchester United Training Session | Charlotte Tattersall - MUFC/GettyImages

El Arsenal está haciendo todo lo posible para convencer al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, de que se una al club; incluso han hablado de incluir una cláusula que facilite un futuro traspaso a su destino preferido: el Barcelona. (Fuente: TEAMtalk)

Mientras tanto, el Arsenal también ha preguntado por el extremo del Everton, Iliman Ndiaye, y contempla la posibilidad de arrebatarle el fichaje del internacional senegalés al Tottenham Hotspur. (Fuente: Taggat)

El Chelsea ha señalado al centrocampista de la Roma, Manu Koné, como su sustituto ideal para Enzo Fernández, quien sigue en la agenda del Manchester City. (Fuente: Santi Aouna)

El portero Robert Sánchez también podría dejar el Chelsea, ya que el Como está considerando intentar su fichaje a última hora. (Fuente: Fabrizio Romano)

Intermediarios se han puesto en contacto con el Man Utd para ofrecer los servicios del delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sørloth. (Fuente: CaughtOffside)

El posible fichaje de Cody Gakpo (extremo del Liverpool) por el Man City está paralizado, ya que a los "Reds" les cuesta encontrar un sustituto adecuado. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) y Yankuba Minteh (Brighton & Hove Albion) figuran entre las opciones que se barajan. (Fuente: The Times)

El Crystal Palace ha rechazado ya dos ofertas del Liverpool por Sarr, quien se niega a entrenar para intentar forzar su salida. (Fuente: Fabrice Hawkins)

El director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, también ha contactado con el Chelsea para explorar el fichaje del joven delantero brasileño Estêvão. (Fuente: indykaila)

También ha habido contactos entre el Liverpool y el Bournemouth por otro brasileño: Rayan. (Fuente: Matt Thielen)

El Arsenal, el Liverpool y el Man Utd mantienen su interés en el delantero del Bournemouth, Junior Kroupi, a pesar de la grave lesión que sufre. (Fuente: CaughtOffside)

LaLiga

El Atlético de Madrid dio inicialmente permiso por escrito al delantero Julián Álvarez para negociar su traspaso al Barcelona; por ello, el internacional argentino está tan decepcionado al ver cómo se bloqueaba públicamente su fichaje. (Fuente: El Chiringuito)

Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Angel Martinez/GettyImages

Tras asumir que no logrará fichar a Álvarez, el Barcelona ha liberado fondos para contratar a un nuevo central zurdo, objetivo que seguirá siendo prioritario hasta el cierre del mercado de fichajes. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid no realizará más fichajes antes de que termine el mercado estival. (Fuente: José Félix Díaz)

Sin embargo, en cuanto a las salidas, el Real Madrid corre el riesgo de perder a otra joven promesa: el centrocampista Manuel Ángel, quien podría marcharse al Fulham para reencontrarse con su antiguo entrenador, Álvaro Arbeloa. (Fuente: Mike McGrath)

El centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister sigue siendo un objetivo a largo plazo para el Real Madrid, aunque no se cerrará ningún acuerdo este verano. (Fuente: Mario Cortegana)

El Barcelona ha descartado vender al lateral izquierdo Alejandro Balde, quien tendrá el reto de recuperar su puesto en el once titular de Hansi Flick. (Fuente: El Nacional)

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