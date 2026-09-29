Rumores del mercado de fichajes: los gigantes que compiten con el Madrid y Barcelona por Haaland; Zubimendi y más

Erling Haaland es el objetivo de cuatro de los equipos más poderosos del mundo. El delantero noruego del Manchester City se encuentra en el radar del Real Madrid y el FC Barcelona, pero dos clubes más se han sumado a la carrera por hacerse con los servicios del 'Androide'. A continuación te contamos cuáles son estas poderosas escuadras.

Asimismo, Cavan Sullivan, el joven estrella de la selección estadounidense, está en la órbita de dos equipos muy poderosos, ante la incertidumbre que viven los Citizens tras ser encontrados culpables de romper el fair play financieron en la Premier League.

Aquí te contamos todos los fichajes que se podrían concretar en los próximos mercados, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Arsenal no está dispuesto a ceder al delantero Viktor Gyökeres ante el interés del AC Milan, club que tendría que pagar más de 80 millones de dólares para convencer a los Gunners de que lo vendan. (Fuente: Carlo Pellegatti)

A pesar de las informaciones en sentido contrario, el Arsenal no ha mantenido contactos por el delantero del Manchester City Erling Haaland, quien está totalmente centrado en los Citizens pese a la incertidumbre que rodea al club. Si decidiera marcharse, su preferencia sería recalar en La Liga, aunque tanto el Bayern Múnich como el Paris Saint-Germain considerarían entrar en la puja. (Fuente: TEAMtalk)

Haaland podría salir del Manchester City | DeFodi Images/GettyImages

El Chelsea está presionando para fichar al lateral izquierdo del Barcelona Alejandro Balde en el mercado de invierno. El Liverpool también sigue de cerca al jugador de 22 años, pero son los Blues quienes están realizando los movimientos más firmes. (Fuente: Juan Jesus)

El Manchester United prepara una renovación de su defensa y ha añadido al lateral derecho de la Roma, Wesley, a una lista de objetivos que también incluye a Jarrad Branthwaite (Everton), Murillo (Nottingham Forest), Tyrick Mitchell (Crystal Palace) y Lewis Hall (Newcastle United), quien sigue en la agenda a pesar de su reciente renovación. (Fuente: Theatre of Red)

El lateral derecho del Oporto Alberto Costa es otro de los jugadores que interesan tanto al Arsenal como al Manchester United. (Fuente: CaughtOffside)

El Stuttgart ha elevado a 51 millones de dólares el precio del central Finn Jeltsch tras el creciente interés del Arsenal, el Real Madrid y la Juventus. (Fuente: Tutto Juve)

El Chelsea tiene previsto presentar una oferta de 80 millones de dólares por el centrocampista del Arsenal Martín Zubimendi, quien ya ha dado el visto bueno para unirse al equipo de Xabi Alonso en enero. Ambos coincidieron durante una temporada en la Real Sociedad B. (Fuente: El Nacional)

El Liverpool mantiene el contacto con los representantes del centrocampista del Real Madrid Aurélien Tchouaméni, a pesar de que el jugador ha acordado un nuevo contrato de larga duración en el Santiago Bernabéu. (Fuente: TEAMtalk)

El delantero del Brentford, Kevin Schade, ha llamado la atención del Arsenal, el Liverpool y el Manchester United. (Fuente: Mark Brus)

El Chelsea y el Tottenham Hotspur también figuran entre los clubes interesados ​​en Schade, mientras el Brentford busca cerrar un nuevo contrato para poner fin a cualquier especulación. (Fuente: Sky Sports News)

El centrocampista de Boca Juniors, Tomás Aranda (19 años), es un objetivo del Liverpool. Los «Reds» están preparados para presentar una oferta en enero e intentar adelantarse al Aston Villa, el Arsenal, el Chelsea, el Como y el Inter de Milán en la carrera por ficharlo. (Fuente: El Intransigente)

LaLiga

La incertidumbre en el Manchester City ha llevado tanto al Barcelona como al Real Madrid a interesarse por interferir en el fichaje ya planeado de los Citizens por el centrocampista del Philadelphia Union, Cavan Sullivan, quien tiene previsto incorporarse al Etihad al cumplir los 18 años. (Fuente: SPORT)

United States v Peru - International Friendly | Alex Menendez/USSF/GettyImages

Hansi Flick ha dejado claro que no quiere perder al centrocampista Frenkie de Jong, quien está igualmente comprometido con el Barcelona a pesar del interés del Chelsea en contar con él. (Fuente: Juan Jesus)

El defensa central del Real Madrid, Raúl Asencio, rechazó propuestas del Chelsea, del Liverpool y de un equipo turco no revelado durante el verano. (Fuente: MARCA)

La Juventus quiere fichar al lateral izquierdo del Barcelona, ​​Alejandro Balde, en enero, pero no está dispuesta a pagar su precio de mercado; en su lugar, propone una cesión que incluya una opción de compra. (Fuente: El Nacional)

Reforzar la posición de lateral izquierdo es una prioridad para el Barcelona de cara al próximo verano, momento en el que David Raum (RB Leipzig) y Tyrick Mitchell (Crystal Palace) se convertirán en objetivos si dejan expirar sus contratos actuales. (Fuente: SPORT)

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