Rumores del mercado de fichajes: Olise le abre la puerta al Real Madrid; Erling Haaland, Harry Kane y más

Los grandes clubes de LaLiga y la Premier League están preparando sus próximos movimientos en el mercado de fichajes. Aunque la ventana de tranferencias acaba de cerrar, clubes como el Real Madrid, el Manchester United, el Bayern Múnich y el FC Barcelona ya estudian sus refuerzos para los próximos años.

A continuación te contamos cuáles son las contrataciones que suenan con más fuerza, según los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol

Premier League

El Liverpool ha ofrecido al Barcelona la posibilidad de fichar al mediapunta Florian Wirtz en una operación de intercambio que llevaría al internacional neerlandés Frenkie de Jong a Anfield. (Fuente: El Nacional)

En la agenda del Liverpool también figura el lateral derecho del Benfica, Daniel Banjaqui. El jugador de 18 años, por quien el Arsenal presentó una oferta fallida durante el verano, está valorado en 57 millones de dólares. (Fuente: Anfield Watch)

El Bayern Múnich está dispuesto a unirse a la puja por el delantero del Manchester City, Erling Haaland, más adelante, al considerar que su fichaje podría ser viable una vez que concluya la etapa de Harry Kane en Alemania dentro de unos años. (Fuente: TEAMtalk)

Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

El Arsenal espera cerrar nuevos contratos tanto con el centrocampista Declan Rice como con el lateral derecho Ben White durante el actual parón de selecciones. Este último no se marchará en enero aunque no se alcance un acuerdo. (Fuente: FootballTransfers)

El AC Milan y la Juventus planean intentar el fichaje del delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, tras haber perdido protagonismo en los planes de Mikel Arteta. (Fuente: Calciomercato.it)

Gyökeres no quiere permanecer en el banquillo del Arsenal y prefiere abandonar el club en busca de minutos de juego regulares. (Fuente: FourFourTwo)

El Manchester United evalúa el futuro del central Leny Yoro mientras considera posibles sustitutos. El club sigue de cerca a Tiago Gabriel (Lecce), Finn Jeltsch (Stuttgart) y Jarrad Branthwaite (Everton). (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal y el Chelsea siguen muy de cerca al centrocampista del Feyenoord, Gjivai Zechiël, de 22 años. (Fuente: CaughtOffside)

Tras un intento fallido en verano, se espera que la Juventus retome su interés por el lateral izquierdo del Manchester City, Rayan Aït-Nouri, cuando se abra el mercado de enero, al considerar que su falta de minutos podría facilitar su salida. (Fuente: Bianconera News)

BlueCo, propietario del Chelsea, ha vuelto a interesarse por el delantero del AC Milan Francesco Camarda, de 18 años. El joven atacante, muy bien valorado, también ha despertado el interés del Brentford, el Brighton & Hove Albion, el Manchester City y el Tottenham. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Barcelona sigue atento a la situación del delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, como posible objetivo si este decide no renovar su contrato, que expira al finalizar la temporada actual. (Fuente: Fichajes)

Por otro lado, en el Bayern Múnich crece la preocupación de que el interés del Real Madrid haya hecho cambiar de opinión al extremo estrella Michael Olise. Dentro del club se cree que el jugador ya está buscando casa en la capital española. (Fuente: El Nacional)

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

Endrick está cada vez más frustrado con su papel limitado en el Real Madrid, especialmente porque las dificultades de su compatriota Vinícius Júnior no parecen estar generándole más oportunidades de juego. (Fuente: Joaquín Maroto)

El Galatasaray ha marcado al centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, como su objetivo prioritario para el mercado de enero, y es probable que proponga una cesión. (Fuente: Fotomaç)

El Málaga compite con un equipo español no revelado y con los gigantes rusos CSKA de Moscú y Krasnodar para cerrar el fichaje del delantero Anthony Martial, quien se encuentra libre. (Fuente: L’Équipe)

La joven promesa del Manchester United, JJ Gabriel, y sus representantes han decidido que trasladarse a España sería lo mejor para su desarrollo. Se dice que el jugador de 15 años está especialmente interesado en el Barcelona, ​​aunque el Real Madrid mantiene serias opciones de concretar el fichaje. (Fuente: SPORT)

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