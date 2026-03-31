¿Se acerca el final de la era Jardine dentro del América?

La versión actual del América no está ni cerca de lo que fue el equipo no mucho tiempo atrás en la era del tricampeonato. Siendo el caso, no sería una locura si el cuadro de la capital del país cierre el semestre con las manos vacías, pues, hoy no son favoritos ni en Liga MX, ni en la CONCACAF.

Si lo anterior se cumple, entonces llegará una limpia masiva dentro del club. De ser el caso, uno de los nombres sobre la cuerda floja sin duda será el de André Jardine. Sin embargo, es posible que sin importar que se cumpla el fracaso o llegue éxitos, en la mente del técnico ya vive la idea de dar un paso al costado.

¿SE VA EL AJEDRECISTA? 😰🦅



Todo parece indicar que la armonía se ha perdido en Coapa y esto significaría el fin de una era para un equipo que tocó el cielo, pues se ha revelado que el técnico brasileño vive su último torneo en América tras perder el rumbo del equipo.



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Miguel Arizpe reporta que al interior de Coapa notan una diferencia radical con el Jardine actual. La misma radica en cuanto al nivel de confort del técnico en el club. El entrenador ya no estaría del todo cómodo en el equipo luego de división con la directiva y roces con algunos jugadores.

Siendo el caso, el área deportiva del América entiende que pase lo que pase el resto de la temporada, es posible que este sea el último semestre de André en el equipo. Por ende, la búsqueda de un posible reemplazo puede iniciar en los siguientes días.

FBL-MEX-PUMAS-AMERICA | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Las conductas de Jardine luego de los encuentros. Sobre todo tras derrotas, encendieron las alarmas. Las mismas se agravaron luego de declaraciones del técnico donde abre la puerta y externa su deseo de medirse en otras ligas, sobre todo en Europa.

Para nadie es un secreto que André ha recibido muchas llamadas desde Brasil. Siendo claros Botafogo y Cruzeiro con mucha fuerza. Por ahora, Jardine ha rechazado tales sondeos. Sin embargo, todo indica que esto puede cambiar en el verano que se aproxima.

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