Se cierran puertas dentro de la Liga MX para Hirving Lozano

Las puertas de la Liga MX comienzan a cerrarse para Hirving Lozano, un futbolista que durante años fue referente del talento mexicano en Europa. Hoy, el panorama es distinto. Diversos factores extradeportivos, económicos y de planeación institucional han reducido de forma drástica las posibilidades de verlo regresar al futbol mexicano en el corto plazo.

Uno de los primeros puntos que marcó distancia fue su situación con San Diego, club que no lo contempla dentro de su proyecto inmediato. De acuerdo con reportes cercanos al entorno del jugador, temas disciplinarios detonaron la separación, generando un escenario complejo para su continuidad y obligando a explorar alternativas que, por ahora, no han prosperado.

#TolucaFC | Recientemente Hirving Lozano fue ofrecido al Toluca, sin embargo, el tema económico fue el principal obstáculo. No hubo manera!@TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio pic.twitter.com/jX9N0ndnPv — Vladimir García (@VladimirGarciaG) January 11, 2026

Ante este contexto, Toluca apareció como un posible destino. El club escarlata analizó la opción y realizó un sondeo preliminar para conocer condiciones contractuales. Sin embargo, la operación se volvió inviable rápidamente. El salario del jugador, cercano a los ocho millones de dólares anuales, quedó muy lejos del margen financiero que maneja la institución mexiquense.

En Toluca, la conclusión fue clara: más allá del atractivo mediático y deportivo que representa Lozano, el costo total de la operación rompía cualquier equilibrio presupuestal. La directiva optó por mantener una política responsable, priorizando estabilidad económica y coherencia salarial dentro del plantel antes que una contratación de alto impacto.

San Diego FC v Minnesota United - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Sean M. Haffey/GettyImages

América también fue vinculado con el nombre del atacante, pero la respuesta desde Coapa fue tajante. En el análisis interno, el perfil de Hirving Lozano no encaja con las necesidades actuales del equipo. El motivo principal no fue económico, sino estrictamente deportivo, relacionado con roles, funcionamiento colectivo y prioridades tácticas del cuerpo técnico.

Desde el entorno azulcrema se reconoce la calidad del futbolista, pero se considera que el plantel ya cuenta con variantes suficientes en esa zona del campo. Además, la planeación deportiva apunta a otro tipo de refuerzos, con características específicas y un encaje inmediato en el modelo de juego que se busca consolidar para el presente torneo.

AHORITA NO MI CHUCKY 🚫🫥



América también le hace el feo y descarta a Hirving Lozano como posible refuerzo.



➡️ ESPN informa que la directiva azulcrema ha descartado entrar en cualquier puja por el Chucky, para las Águilas su perfil no encaja ni en lo futbolístico ni en lo… pic.twitter.com/1A30BLrxl6 — Futbol Total (@futboltotal) January 12, 2026

Así, el escenario para Lozano dentro de la Liga MX luce cada vez más reducido. Entre sueldos elevados, antecedentes disciplinarios recientes y decisiones estratégicas de los clubes, el regreso al futbol mexicano parece, por ahora, una posibilidad lejana. La realidad del mercado impone condiciones que hoy no juegan a su favor.

El futuro de Hirving Lozano queda entonces abierto a otras latitudes. Mientras en México las puertas se cierran una a una, el atacante deberá replantear su camino profesional, ajustar expectativas y encontrar un proyecto que le permita reencontrarse con continuidad, estabilidad y el nivel competitivo que alguna vez lo colocó en la élite del futbol internacional.