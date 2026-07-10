Se filtra el nuevo plumaje para el Club América

El América no tiene tiempo que perder y comienza a preparar una nueva etapa también fuera de la cancha y en las últimas horas se habría filtrado el diseño de su próxima camiseta de local. El uniforme presenta un cambio radical respecto al modelo anterior, apostando por una imagen diferente para el conjunto de la capital del país.

A diferencia de la indumentaria utilizada durante el curso pasado, misma que representó el retorno con Adidas, esta nueva versión dejaría de lado el concepto retro que marcó la identidad reciente del club. La apuesta estaría enfocada en un estilo mucho más clásico y sobrio, retomando elementos más comunes de años recientes dentro del América.

¡SE FILTRA LA POSIBLE NUEVA PLAYERA DEL AMÉRICA! 👀



🦅👕 Comenzó a circular en redes sociales la que sería la nueva camiseta de local del América para la próxima temporada



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El color estelar volvería a ser el tradicional amarillo crema que ha acompañado al América durante muchos años. La camiseta incluiría algunos detalles con franjas en tonalidades rojas y negras, una combinación que busca mantener la esencia del equipo sin cargar demasiado el diseño principal.

Como sucedió con el último diseño, el escudo se mantendrá en el centro de la camiseta. Comúnmente en los modelos habituales aparece colocado del lado izquierdo del pecho, un alegoría que implica que el símbolo principal del club está justo frente al corazón de quien lo uso.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El uniforme se completaría con pantalones en color negro, recuperando una combinación histórica relacionada con algunas etapas importantes del club. De esta forma se descarta la vestimenta todo en amarillo y de la misma forma, tampoco se apela por el azul que suele ser la combinación más tradicional dentro del nido.

Es clave señalar que en este momento en Coapa no han presentando de manera oficial la nueva piel del equipo. Sin embargo, ahora que se ha filtrado la misma, es posible que la gerencia acelere el anuncio oficial para terminar con las suspicacias al respecto.