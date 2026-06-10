¿Se retira el Real Madrid de la carrera por el fichaje de Julián Álvarez?

Luego de que el Real Madrid presentara una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, el Atlético de Madrid rechazó la propuesta inmediatamente y dejó en claro que no tiene intención de negociar su salida.

Pese a la magnitud de la cifra ofrecida, la respuesta desde el conjunto colchonero fue contundente y estuvo acompañada por declaraciones que evidenciaron el malestar de la dirigencia ante el interés de su clásico rival.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026

“Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, explicó el Real Madrid en su comunicado oficial.

La postura de Atlético

Desde el rojiblanco consideran a Álvarez como una pieza fundamental para el proyecto deportivo del entrenador Diego Simeone y no están dispuestos a negociar su traspaso. Además, el campeón del mundo tiene contrato vigente hasta junio de 2030 y se respaldan de una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros, un monto que aleja cualquier posibilidad de acuerdo.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid no tiene previsto presentar una propuesta mejorada. La reacción del Atlético fue determinante para que el club, bajo la conducción de Florentino Pérez, decidiera retirarse momentáneamente de la negociación.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Mientras tanto, diversas fuentes señalan que el delantero vería con buenos ojos un cambio de aire y que el FC Barcelona es una prioridad entre los destinos que más le interesan. Sin embargo, el conjunto catalán atraviesa ciertas limitaciones económicas que le impiden acercarse a cifras cercanas a las que se manejaron en la oferta madridista.

Cualquier movimiento dependerá de ventas, ajustes financieros y una compleja inversión, más allá de la predisposición del propio Álvarez. Aún así, el delantero argentino continúa siendo uno de los futbolistas más codiciados en este mercado y los grandes clubes siguen atentos a la evolución de su situación contractual.

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