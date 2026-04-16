¿Se terminó el tiempo de André Jardine dentro del América?

América vive el peor semestre en la era de André Jardine. Luego del tricampeonato, el equipo sufrió una radical baja de nivel dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, en el ciclo en curso, los del nido de Coapa han desarrollado el peor fútbol dentro de la gestión del brasileño y también, obtenido los peores resultados.

De forma natural, las dudas en torno a la valía de Jardine en el banco del América ganan fuerza. Tanto a nivel externo por parte de la afición, como internamente con la directiva. Tal es el caso que la gerencia deportiva de Santiago Baños ya valora opciones para darle salida al entrenador.

👀 YA LE BUSCAN REEMPLAZO 🦅



La directiva del Club América pondrá candidatos a Azcárraga para sustituir a André Jardine sin un milagro en Liguilla.



🗣️ @Carlos_Ponz pic.twitter.com/MBxtZHbg4F — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 15, 2026

Múltiples fuentes confirman que Baños ha comenzado con la valoración de perfiles para un cambio en la dirección técnica. Desde la visión del presidente deportivo del América, el ciclo está cerrado y lo mejor para ambas partes luego de un pasado de mucho éxito, es no extender de más los lazos con André.

Cabe señalar que esta es una postura de parte de Baños. Por ahora, Emilio Azcárraga ha declarado su apoyo al entrenador. Siendo el caso, Santiago presentará al dueño de las "Águilas" los perfiles de técnico que tenga en lista y será éste último quien apueste o no por el cambio.

America v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Luego del fracaso en la CONCACAF del pasado martes, Jardine fue claro dejando su futuro en manos de la gerencia.

Siempre imagino dos hipótesis para cerrar un ciclo, la primera es cuando la dirección ya no crea más en nuestro trabajo, el día tanto (Santiago) Baños o el patrón (Emilio Azcárraga) crean que el mejor camino para América es un cambio, tienen total derecho, esta silla pertenece a ellos. André Jardine

Hoy ciertamente, hay más opciones de que el entrenador salga del equipo a que continué en Coapa.

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