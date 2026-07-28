¿Se va o se queda? Se comienza a definir el futuro inmediato de Vinicius dentro del Madrid

El futuro de Vinicius Jr. sigue sobre el limbo. El Real Madrid lleva alrededor de un año negociando con el jugador su extensión de contrato. Dicho escenario ha llevado ya mismo a una situación de no retorno. A un mes de que inicie la temporada, el jugador no ha firmado la renovación y con menos de un año de vigencia, las alertas en la casa blanca están encendidas.

Se entiende que en las más recientes horas, el club se ha movido con el fin de definir el futuro del brasileño. SkySports reportó el día de ayer que el Real Madrid presentó su oferta final a Vinicius este lunes. A la anterior, ya habría una primera "respuesta".

La misma fuente afirma que el cuadro de la capital de España tiene en este momento total y plena confianza de que Vinicius firmará la extension. También se entiende que el jugador lo hará incluso antes de que inicie la campaña, algo que sería un respiro enorme para el Madrid.

Aunque se desconocen los detalles de la misma, se estima que el ofrecimiento del Real Madrid está casi a la par de lo que exige el jugador. Se sabe que Vinicius pide el mismo sueldo de Kylian Mbappé, es decir, 30 millones de euros por año. Además, pide un bono de lealtad de unos 15 millones de la misma moneda tras sus ocho años seguidos dentro de la institución.

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

A la espera de la firma, parece que la calma se hace presente en el club español. Vinicius tiene el deseó deportivo de seguir en el equipo. Ahora que el Madrid se ha acercado a su exigencia financiera, es posible que el jugador tome una decisión final en los siguientes días.

Para nadie es un secreto que el Arsenal busca el fichaje del extremo. El Madrid solo abre la puerta al traspaso si Vinicius no terminar por renovar, algo que en este momento parece casi descartado en la casa blanca.