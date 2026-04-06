¿Se va o se queda? Szoboszlai responde al interés del Real Madrid

En las últimas semanas, el volante húngaro, Dominik Szoboszlai, fue vinculado con el Real Madrid; sin embargo, y pese a los rumores, el propio jugador dilucidó las especulaciones sobre su continuidad en el Liverpool y descartó un próximo traspaso al fútbol español.

Tras la dura eliminación en la FA Cup ante el Manchester City, el mediocampista no esquivó la autocrítica y cuestionó la actitud del equipo. Aun así, en paralelo, dejó un mensaje determinante sobre su futuro.

🚨🚨 BREAKING: Dominik Szoboszlai is close to agreeing a new long-term contract with Liverpool 🔴



Talks are at an advanced stage, with both sides confident of reaching a full agreement soon.



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“Quiero estar acá”

Con contrato vigente hasta 2028 y un rendimiento que lo posiciona como candidato a una mejora salarial importante dentro del plantel, Szoboszlai fue directo cuando le preguntaron por su situación contractual con el club inglés: “me encanta estar acá”,

El húngaro reafirmó su compromiso y aseguró que se siente feliz en el equipo, que su familia está cómoda en la ciudad y que disfruta vestir la camiseta de Liverpool.

Aunque desde España no hubo avances concretos, en el entorno del Real Madrid siguen de cerca a varios mediocampistas de élite pensando en la renovación del plantel. La salida de jugadores referentes dentro del conjunto dejó un vacío que el club busca cubrir de forma progresiva, de cara a la próxima temporada europea.

En esa línea, Szoboszlai aparece como una opción interesante, aunque no prioritaria. En la lista también figuran nombres como Moisés Caicedo, Enzo Fernández y Rodri Hernández, mientras que la posible recompra de Nico Paz forma parte de la proyección a futuro del club merengue.

Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Más allá de las especulaciones y de las declaraciones del técnico de la selección de Hungría, Marco Rossi, en las que dejó entrever meses atrás que el jugador sueña con vestir la camiseta del Madrid algún día, ese escenario no parece factible a corto plazo.

Por lo pronto, el mediocampista apuesta a reconstruir colectivamente el presente de Liverpool y convertirse en una de las piezas centrales del proyecto y desde la comisión directiva saben que retener al jugador es una prioridad deportiva en busca de la estabilidad en el plano local e internacional.

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