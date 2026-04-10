Simeone relativiza las protestas del FC Barcelona y prioriza el presente del Atlético de Madrid

En la antesala del encuentro frente al Sevilla por LaLiga, Diego Simeone fue consultado por las recientes quejas del Barcelona ante la UEFA por las decisiones arbitrales resueltas en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League; lejos de entrar en la controversia, el técnico argentino optó por un discurso mesurado y dejó en claro que este tipo de situaciones forman parte del contexto habitual en el fútbol español.

“Somos muy respetuosos. Vivimos en Madrid y estamos acostumbrados a estas situaciones”, expresó el entrenador. Para entrenador rojiblanco, no se trata de un factor que altere la preparación de su equipo ni que influya en su enfoque competitivo.

🚨 Diego Simeone when asked about Barça putting pressure on referees: “We live in Madrid and we’re very used to these situations”.



“I think it’s EASY to understand”. pic.twitter.com/SY05ZFu48D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 10, 2026

Un contexto cargado de tensión

Con el cruce de de vuelta por Champions League entre el Atlético y el Barcelona como telón de fondo, las críticas del conjunto blaugrana, acompañadas por las palabras de su entrenador, Hansi Flick, buscaron la polémica en la previa del encuentro en el Metropolitano, determinante en la definición de la temporada de cada equipo.

Sin embargo, Simeone también aclaró que no se trató de una crítica hacia otros clubes, como el Real Madrid, sino de una respuesta puntual a una consulta periodística. “No me quejé. Respondí sobre lo que se dijo del Barcelona y remarqué que estamos acostumbrados a estas cosas en Madrid”, explicó.

Más allá del contexto externo, el foco del Atlético está puesto en la gestión del plantel. Con una agenda exigente que incluye compromisos clave en LaLiga y Champions, el entrenador anticipó que habrá rotaciones para cuidar el físico de sus jugadores.

FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey | NurPhoto/GettyImages

Además, confirmó que el arquero titular, Jan Oblak, no estará disponible para el próximo partido y será una ausencia sensible que obliga a reconfigurar la defensa en un tramo decisivo de la temporada.

Fiel a su estilo, el técnico evitó profundizar en polémicas y defendió el derecho de todos los equipos a manifestarse cuando consideran que han sido perjudicados. “Es lícito que cada uno se exprese cuando lo cree necesario”, señaló, en una frase que resume su postura.

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