"Sold out" en el Akron: Chivas y Cruz Azul prometen un duelo a estadio lleno

La mesa está puesta para uno de los encuentros más esperados de los cuartos de final. El Chivas ante Cruz Azul registró venta total de boletos, y el Estadio Akron presentará un lleno absoluto para el compromiso, independientemente de si se programa para miércoles o jueves.

La noticia confirma el enorme entusiasmo que vive la afición rojiblanca. La venta total, lograda en tiempo récord, refleja la ilusión que ha despertado el equipo bajo el mando de Diego Milito, técnico que transformó el cierre de campaña del Guadalajara.

¡SOLD OUT Y A REVENTAR! 🔥🐐



El Estadio Akron estará hasta el tope para el Chivas vs Cruz Azul.

La Nación Rojiblanca responde al llamado y promete una noche de pura pasión en la vuelta de cuartos.



— Esto en Línea (@estoenlinea) November 21, 2025

Chivas fue el equipo con mejor cierre de torneo, acumulando victorias clave y mostrando un rendimiento sólido que convenció a su hinchada. Ese impulso ha generado una expectativa altísima para recibir a Cruz Azul en la fase decisiva.

El ambiente que se prevé en el Akron será una auténtica fiesta. La nación rojiblanca respondió al llamado sin titubeos y prepara una de las mejores entradas del semestre, con la intención de impulsar a su equipo hacia las semifinales.

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Este duelo, además, tiene antecedentes cercanos que elevan la tensión. En la fase regular ambos conjuntos se enfrentaron en el mismo escenario, donde Cruz Azul se impuso 1-2, resultado que los tapatíos no han olvidado.

Ese tropiezo motiva aún más al Guadalajara, que buscará revancha ahora con un funcionamiento más sólido, mayor convicción y un estadio completamente volcado a su favor. La localía, esta vez, podría ser un factor determinante.

Por su parte, Cruz Azul llegará con la confianza de haber ganado en ese campo hace meses, aunque el contexto competitivo de liguilla siempre añade una presión distinta y un ritmo más demandante.

Mientras se define la fecha oficial del partido, lo único seguro es que el Estadio Akron vivirá una noche de máxima intensidad, con dos de las aficiones más grandes del país siguiendo cada minuto.