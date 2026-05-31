Todas las finales que ha perdido Tigres en la Copa Campeones de la CONCACAF

De nueva cuenta, Tigres dejó escapar el título de la Copa Campeones CONCACAF tras sucumbir frente al Toluca en la tanda de penales por marcador de 6-5 tras haber empatado 1-1 en el tiempo reglamentario. Esto fue un duro golpe para el francés André-Pierre Gignac, quien posiblemente vivió su último partido con la casaca regia, a falta de saber qué pasa realmente por su mente.

Nahuel Guzmán se quita la medalla del segundo lugar en el 2019 | Azael Rodriguez/GettyImages

Quitando al SV Robinhood de Surinam, que es el club con más finales perdidas hasta ahora en el certamen de la región con cinco, la U de Nuevo León le sigue los pasos porque con la derrota sufrida contra los Diablos Rojos ya acumularon cuatro, algo poco alentador.



Si bien ya lograron levantar el trofeo de la Concachampions en el 2020, lo cual después los llevó a arribar hasta la gran final del Mundial de Clubes ante el Bayern Múnich de Alemania, no deja de pegar fuerte el hecho de quedarse a la orilla, sobre todo cuando el club ha mantenido una mentalidad ganadora en las últimas dos décadas.

¿Cuáles han sido las finales perdidas hasta ahora en la Concachampions?

La primera vino en la edición 2015-2016. Para llegar a la final, los regios tuvieron que ganarle la partida al Seattle Sounders de la MLS en los cuartos de final, y a Santos Laguna en las semifinales. Su rival por el título fue el América y en el primer episodio, celebrado en el Estadio Universitario, los visitantes se fueron con ventaja de 0-2. Ya en el Estadio Azteca, Gignac daba esperanzas al descontar en el primer tiempo, pero al final, el paraguayo Osvaldo Martínez puso el 4-1 global.

Tigres UANL v America - CONCACAF Champions League 2016 | Azael Rodriguez/GettyImages

Un año después llegó una nueva oportunidad. Esta vez tuvieron que despachar a Pumas en cuartos y al Vancouver Whitecaps en semifinales. Su contrincante por el trofeo fue Pachuca, un rival que ya le había quitado títulos de la liga local en el pasado. La paternidad volvió a ocurrir, pese al empate 1-1 obtenido en el Volcán, el argentino Franco Jara puso el único gol en la vuelta.



Dos años más tarde, en el 2019, un balde agua fría cayó sobre los Incomparables porque fueron derrotados por su odiado rival Rayados de Monterrey, en una final con Clásico Regio. El Deportivo Saprissa de Costa Rica, el Houston Dynamo de la MLS y Santos Laguna fueron las víctimas de los Tigres, pero en el round uno, jugado en San Nicolás de los Garza, La Pandilla pegó por la mínima del argentino Nico Sánchez. La consigna era ir a buscar el título en el Estadio BBVA, pero muy rápido en el cronómetro, Nico aumentó la ventaja global y aunque Gignac logró descontar en el complemento ya no les alcanzó quedando 2-1 el global.



Con la obtención del campeonato en el 2020, el equipo regio volvió a una final hasta este 2026 cuando Toluca les arrebató el cetro, aun cuando el brasileño Joaquim Pereira evitó que perdieran en el tiempo reglamentario después del tanto de Jorge Díaz Price. En los penales, el capitán uruguayo Fernando Gorriarán y Juan Purata fueron los villanos al no poder superar a Luis García Palomera.