Todos los detalles sobre la inminente llegada de Anthony Gordon al Barcelona

Si bien gran parte del foco del mundo del fútbol gira alrededor de la Copa del Mundo, no se puede dejar de lado que el mercado ya tiene las puertas abiertas. Clubes del todo el planeta ya se mueven en el mismo con el fin de cerrar fichajes de peso que sumen a la búsqueda de su objetivo para el siguiente curso.

Uno de ellos es el Barcelona. Está claro que los de la ciudad condal son hoy mismo los dueños del fútbol en España. Sin embargo, tienen una deuda en Europa, misma que buscarán sanar con el apoyo de su primer gran refuerzo estrella para el siguiente ciclo, Anthony Gordon.

🚨🔵🔴 Barcelona are closing in on Anthony Gordon deal, here we go expected soon! 💣



Understand Barça will pay €70m fixed fee plus add-ons, total package can go slightly over €80m.#NUFC board prepared to accept but owners green light needed. ⏳



🎥 https://t.co/t0RTRt2KS8 pic.twitter.com/rRQb63enOi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Fabrizio Romano confirma el principio de acuerdo entre el Newcastle United de la Premier League y el Barcelona. El mismo se ha apalabrado a razón de un precio neto de 70 millones de euros, cifra que puede incluso superar los 80 millones de la misma moneda si se cumplen ciertos bonos de rendimiento.

Por su parte, el acuerdo entre el jugador, su manejo y el cuadro bicampeón de LaLiga también es total. Se entiende que el mismo se firmará por un plazo de cinco años y con un sueldo que si bien ahora mismo se desconoce, se entiende no afectará el fair-play financiero blaugrana.

Newcastle United v Sunderland - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

Los lapsos finales del fichaje deben ser fugaces. El Barcelona desea que el movimiento quede firmado por todas las partes antes de la Copa del Mundo. La meta es clara, evitar que luego del Mundial, el precio de traspaso de Gordon pueda elevarse en caso de un buen Mundial.

Si el club cuenta con el dinero para abonar lo pactado, es posible que esta misma semana Anthony viaje a Barcelona para presentar los exámenes físicos. Ese mismo día se realizaría la firma de contrato.