Todos los movimientos del mercado en LaLiga

Todavía falta más de un mes para el comienzo de la temporada 2026/27 de LaLiga, pero los clubes no descansan. De hecho, algunos ya comenzaron con traspasos, idas y venidas incluso antes del inicio del Mundial (y de la apertura del mercado de fichajes en sí).

La Copa del Mundo modificó el ritmo habitual de todos los años y es probable que muchas operaciones se definan una vez terminado el torneo, especialmente porque los clubes están atentos al desempeño de los jugadores en la competencia. Aun así, y solo por nombrar un par, el Barcelona y el Real Madrid ya protagonizaron algunos de los fichajes de mayor repercusión del verano.

El mercado de verano en el fútbol español abrió el 1 de julio y permanecerá disponible hasta el 1 de septiembre de 2026. Durante ese periodo los 20 clubes de LaLiga seguirán reforzandose.

A continuación, repasamos todos los fichajes confirmados de LaLiga para la temporada 2026/27.

Alavés

Altas

Jugador Club de origen Ville Koski NK Istra

Bajas

Jugador Club de destino Asiert Villalibre Racing de Santander Jon Guridi Sevilla Jon Pacheco Real Sociedad Raul Fernandez Leganés

Athletic Club

Altas

El Athletic todavía no incorporó jugadores, pero si asumió Edin Terzic como entrenador tras la salida de Ernesto Valverde.

Bajas

Jugador Club de destino Unai Gómez Udinese Iñigo Lekue Se retira

Atlético de Madrid

Altas

Jugador Club de origen Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen Morten Hjulmand Sporting de Portugal

Bajas

Antoine Griezmann, Atletico de Madrid | Eric Alonso/GettyImages

Jugador Club de destino Antoine Griezmann Orlando City Clément Lenglet Benfica

Barcelona

Altas

Anthony Gordon, Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

Jugador Club de origen Anthony Gordon Newcastle

Bajas

Jugador Club de destino Robert Lewandowski Chicago Fire Ansu Fati Mónaco Iñaki Peña Panathinaikos Ander Astralaga Granada

Real Betis

Altas

Jugador Club de origen Facundo Bernal Fluminense Fran García Real Madrid

Bajas

Jugador Club de destino Adrián Se retira Ricardo Rodríguez Libre Cédric Bakambu Libre Nobel Mendy Rayo Vallecano Mateo Flores Arouca Sergi Altimira Sporting de Portugal Chimy Ávila Libre

Celta de Vigo

Altas

Jugador Club de origen Javi Galán Osasuna Aleix Febas Elche

Bajas

Jugador Club de destino Joseph Aidoo Libre Franco Cervi Libre Mihailo Ristic Libre Óscar Mingueza Crystal Palace

Deportivo La Coruña

Altas

Jugador Club de origen Teun Gisjelhart Graafschap Leo Román Mallorca Bright Ede Motor Lublin Lorenzo Amatucci Fiorentina

Bajas

Jugador Club de destino Sergio Escudero Real Zaragoza Cristian Herrera Libre

Elche

Altas

Tras la salida de Eder Sarabia como entrenador, los franjiverdes sumaron a Martín Anselmi como DT.

Jugador Club de origen Gonzalo Villar Dinamo de Zagreb Buba Sangaré Roma Víctor Chust Cádiz

Bajas

Jugador Club de destino André da Silva Oporto Aleix Febas Celta de Vigo Leo Pétrot Anderlecht

Espanyol

Altas

Jugador Club de origen Gabriel Moscardó PSG Álex Calatrava Castellón Quilindschy Hartman Burnley

Bajas

Jugador Club de destino Justin Smith Eldense Charles Pickel Sharjah F. C. Fernando Calero Libre

Getafe

Altas

Jugador Club de origen Sebastián Boselli River Plate Martin Satriano Olympique de Lyon Mario Martín Real Madrid Zaid Romero Brujas Jean-Ives Valou Villareal Ramón Terrats Villareal

Bajas

Jugador Club de destino Diego Rico Libre Domingos Duarte Libre Juan Iglesias Sevilla Mauro Arambarri River Plate Allan Nyom Libre Damián Cáceres Córdoba Luis Milla Como Coba da Costa Al-Kholood Peter Federico Górnik Zabrze

Levante

Altas

Jugador Club de origen Enzo Bardeli Dunkerke

Bajas

Jugador Club de destino Matt Ryan Libre Pablo Martínez Libre José Luis Morales Libre

Málaga

Altas

El recientemente ascendido Málaga todavía no tuvo incorporaciones en este mercado de pases.

Bajas

Jugador Club de destino Víctor García Libre Jokin Gabilondo Real Zaragoza Juanpe Libre Darko Brasanac Libre Luismi Sánchez Se retiró Javi Montero Málaga Josué Dorrio Libre

Osasuna

El Osasuno se salvó del descenso por poco y, tras la salida del técnico Alesio Lissi, asumió Luis Miguel Ramis para la temporada 2026/27.

Altas

El club de Navarra todavía no incorporó futbolistas.

Bajas

Jugador Club de destino Víctor Muñoz Liverpool Javi Galán Celta de Vigo Juan Cruz Libre

Racing de Santander

Altas

Jugador Club de origen Asier Villalibre Alavés Facu González Juventus Sergio Canales Rayados de Monterrey

Bajas

Jugador Club de destino Jaime Mata Libre Clément Michelin Valladolid Marco Sangalli Libre

Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano cambió de entrenador. Iñigo Pérez dejó su cargo y, en su lugar, llegó Beñat San José.

Altas

Jugador Club de origen Nobel Mendy Real Betis

Bajas

Jugador Club de destino Oscar Trejo Se retiró Miguel Morro Libre

Real Madrid

Una temporada sin títulos bastó para que, primero Xabi Alonso, y luego su interino Álvaro Arbeloa no continúen en el cargo. Ahora, con el regreso de José Mourinho al banco del Madrid, buscarán dejar atrás una mala campaña.

Altas

Marc Cucurella, Chelsea | Marc Atkins/GettyImages

Jugador Club de origen Marc Cucurella Chelsea Bernardo Silva Manchester City Ibrahima Konaté Liverpool Denzel Dumfries Inter de Milán

Bajas

Jugador Club de destino Mario Martín Getafe Dani Carvajal Se retiró David Alaba Libre Dani Ceballos Libre

Real Sociedad

Altas

Los campeones de la Copa del Rey no incorporaron futbolistas por el momento.

Bajas

Jugador Club de destino Aritz Elustondo PAOK Brais Méndez Colombus

Sevilla

Altas

Jugador Club de origen Juan Iglesias Getafe Jon Guridi Alavés Arouna Sangante Le Havre Odisseas Vlachodimos Newcastle

Bajas

Jugador Club de destino César Azpilicueta Se retiró Orjan Nyland Libre Nemanja Gudelj Libre Adnan Januzaj Libre Batista Mendy Trabzonspor Neal Maupay Olympique de Marsella Alexis Sánchez Libre

Valencia

Altas

Jugador Club de origen Justin de Haas Famalicao Aliou Dieng Al-Alhy Stole Dimitrievski Cláusula unilateral Ryunosuke Sato Tokyo Guido Rodríguez Renovación

Bajas

Jugador Club de destino Thierry Correia Venezia Renzo Saravia Libre

Villareal

El Villareal es otro club que tiene técnico nuevo. Salió Marcelino y tomó el mando Iñigo Pérez.

Altas

Jugador Club de origen Andero Kaares FC Flora

Bajas

Jugador Club de destino Thomas Partey Libre Alfonso Pedraza Lazio Dani Parejo Libre