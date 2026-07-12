Todos los movimientos del mercado en LaLiga
Todavía falta más de un mes para el comienzo de la temporada 2026/27 de LaLiga, pero los clubes no descansan. De hecho, algunos ya comenzaron con traspasos, idas y venidas incluso antes del inicio del Mundial (y de la apertura del mercado de fichajes en sí).
La Copa del Mundo modificó el ritmo habitual de todos los años y es probable que muchas operaciones se definan una vez terminado el torneo, especialmente porque los clubes están atentos al desempeño de los jugadores en la competencia. Aun así, y solo por nombrar un par, el Barcelona y el Real Madrid ya protagonizaron algunos de los fichajes de mayor repercusión del verano.
El mercado de verano en el fútbol español abrió el 1 de julio y permanecerá disponible hasta el 1 de septiembre de 2026. Durante ese periodo los 20 clubes de LaLiga seguirán reforzandose.
A continuación, repasamos todos los fichajes confirmados de LaLiga para la temporada 2026/27.
Alavés
Altas
Jugador
Club de origen
Ville Koski
NK Istra
Bajas
Jugador
Club de destino
Asiert Villalibre
Racing de Santander
Jon Guridi
Sevilla
Jon Pacheco
Real Sociedad
Raul Fernandez
Leganés
Athletic Club
Altas
El Athletic todavía no incorporó jugadores, pero si asumió Edin Terzic como entrenador tras la salida de Ernesto Valverde.
Bajas
Jugador
Club de destino
Unai Gómez
Udinese
Iñigo Lekue
Se retira
Atlético de Madrid
Altas
Jugador
Club de origen
Alejandro Grimaldo
Bayer Leverkusen
Morten Hjulmand
Sporting de Portugal
Bajas
Jugador
Club de destino
Antoine Griezmann
Orlando City
Clément Lenglet
Benfica
Barcelona
Altas
Jugador
Club de origen
Anthony Gordon
Newcastle
Bajas
Jugador
Club de destino
Robert Lewandowski
Chicago Fire
Ansu Fati
Mónaco
Iñaki Peña
Panathinaikos
Ander Astralaga
Granada
Real Betis
Altas
Jugador
Club de origen
Facundo Bernal
Fluminense
Fran García
Real Madrid
Bajas
Jugador
Club de destino
Adrián
Se retira
Ricardo Rodríguez
Libre
Cédric Bakambu
Libre
Nobel Mendy
Rayo Vallecano
Mateo Flores
Arouca
Sergi Altimira
Sporting de Portugal
Chimy Ávila
Libre
Celta de Vigo
Altas
Jugador
Club de origen
Javi Galán
Osasuna
Aleix Febas
Elche
Bajas
Jugador
Club de destino
Joseph Aidoo
Libre
Franco Cervi
Libre
Mihailo Ristic
Libre
Óscar Mingueza
Crystal Palace
Deportivo La Coruña
Altas
Jugador
Club de origen
Teun Gisjelhart
Graafschap
Leo Román
Mallorca
Bright Ede
Motor Lublin
Lorenzo Amatucci
Fiorentina
Bajas
Jugador
Club de destino
Sergio Escudero
Real Zaragoza
Cristian Herrera
Libre
Elche
Altas
Tras la salida de Eder Sarabia como entrenador, los franjiverdes sumaron a Martín Anselmi como DT.
Jugador
Club de origen
Gonzalo Villar
Dinamo de Zagreb
Buba Sangaré
Roma
Víctor Chust
Cádiz
Bajas
Jugador
Club de destino
André da Silva
Oporto
Aleix Febas
Celta de Vigo
Leo Pétrot
Anderlecht
Espanyol
Altas
Jugador
Club de origen
Gabriel Moscardó
PSG
Álex Calatrava
Castellón
Quilindschy Hartman
Burnley
Bajas
Jugador
Club de destino
Justin Smith
Eldense
Charles Pickel
Sharjah F. C.
Fernando Calero
Libre
Getafe
Altas
Jugador
Club de origen
Sebastián Boselli
River Plate
Martin Satriano
Olympique de Lyon
Mario Martín
Real Madrid
Zaid Romero
Brujas
Jean-Ives Valou
Villareal
Ramón Terrats
Villareal
Bajas
Jugador
Club de destino
Diego Rico
Libre
Domingos Duarte
Libre
Juan Iglesias
Sevilla
Mauro Arambarri
River Plate
Allan Nyom
Libre
Damián Cáceres
Córdoba
Luis Milla
Como
Coba da Costa
Al-Kholood
Peter Federico
Górnik Zabrze
Levante
Altas
Jugador
Club de origen
Enzo Bardeli
Dunkerke
Bajas
Jugador
Club de destino
Matt Ryan
Libre
Pablo Martínez
Libre
José Luis Morales
Libre
Málaga
Altas
El recientemente ascendido Málaga todavía no tuvo incorporaciones en este mercado de pases.
Bajas
Jugador
Club de destino
Víctor García
Libre
Jokin Gabilondo
Real Zaragoza
Juanpe
Libre
Darko Brasanac
Libre
Luismi Sánchez
Se retiró
Javi Montero
Málaga
Josué Dorrio
Libre
Osasuna
El Osasuno se salvó del descenso por poco y, tras la salida del técnico Alesio Lissi, asumió Luis Miguel Ramis para la temporada 2026/27.
Altas
El club de Navarra todavía no incorporó futbolistas.
Bajas
Jugador
Club de destino
Víctor Muñoz
Liverpool
Javi Galán
Celta de Vigo
Juan Cruz
Libre
Racing de Santander
Altas
Jugador
Club de origen
Asier Villalibre
Alavés
Facu González
Juventus
Sergio Canales
Rayados de Monterrey
Bajas
Jugador
Club de destino
Jaime Mata
Libre
Clément Michelin
Valladolid
Marco Sangalli
Libre
Rayo Vallecano
El Rayo Vallecano cambió de entrenador. Iñigo Pérez dejó su cargo y, en su lugar, llegó Beñat San José.
Altas
Jugador
Club de origen
Nobel Mendy
Real Betis
Bajas
Jugador
Club de destino
Oscar Trejo
Se retiró
Miguel Morro
Libre
Real Madrid
Una temporada sin títulos bastó para que, primero Xabi Alonso, y luego su interino Álvaro Arbeloa no continúen en el cargo. Ahora, con el regreso de José Mourinho al banco del Madrid, buscarán dejar atrás una mala campaña.
Altas
Jugador
Club de origen
Marc Cucurella
Chelsea
Bernardo Silva
Manchester City
Ibrahima Konaté
Liverpool
Denzel Dumfries
Inter de Milán
Bajas
Jugador
Club de destino
Mario Martín
Getafe
Dani Carvajal
Se retiró
David Alaba
Libre
Dani Ceballos
Libre
Real Sociedad
Altas
Los campeones de la Copa del Rey no incorporaron futbolistas por el momento.
Bajas
Jugador
Club de destino
Aritz Elustondo
PAOK
Brais Méndez
Colombus
Sevilla
Altas
Jugador
Club de origen
Juan Iglesias
Getafe
Jon Guridi
Alavés
Arouna Sangante
Le Havre
Odisseas Vlachodimos
Newcastle
Bajas
Jugador
Club de destino
César Azpilicueta
Se retiró
Orjan Nyland
Libre
Nemanja Gudelj
Libre
Adnan Januzaj
Libre
Batista Mendy
Trabzonspor
Neal Maupay
Olympique de Marsella
Alexis Sánchez
Libre
Valencia
Altas
Jugador
Club de origen
Justin de Haas
Famalicao
Aliou Dieng
Al-Alhy
Stole Dimitrievski
Cláusula unilateral
Ryunosuke Sato
Tokyo
Guido Rodríguez
Renovación
Bajas
Jugador
Club de destino
Thierry Correia
Venezia
Renzo Saravia
Libre
Villareal
El Villareal es otro club que tiene técnico nuevo. Salió Marcelino y tomó el mando Iñigo Pérez.
Altas
Jugador
Club de origen
Andero Kaares
FC Flora
Bajas
Jugador
Club de destino
Thomas Partey
Libre
Alfonso Pedraza
Lazio
Dani Parejo
Libre
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.