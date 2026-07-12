Skip to main content
Sports Illustrated

Todos los movimientos del mercado en LaLiga

El 1 de septiembre será el último día para realizar traspasos entre clubes
Sofia Lucena|
LaLiga
LaLiga | Europa Press Sports/GettyImages

Todavía falta más de un mes para el comienzo de la temporada 2026/27 de LaLiga, pero los clubes no descansan. De hecho, algunos ya comenzaron con traspasos, idas y venidas incluso antes del inicio del Mundial (y de la apertura del mercado de fichajes en sí).

La Copa del Mundo modificó el ritmo habitual de todos los años y es probable que muchas operaciones se definan una vez terminado el torneo, especialmente porque los clubes están atentos al desempeño de los jugadores en la competencia. Aun así, y solo por nombrar un par, el Barcelona y el Real Madrid ya protagonizaron algunos de los fichajes de mayor repercusión del verano.

El mercado de verano en el fútbol español abrió el 1 de julio y permanecerá disponible hasta el 1 de septiembre de 2026. Durante ese periodo los 20 clubes de LaLiga seguirán reforzandose.

A continuación, repasamos todos los fichajes confirmados de LaLiga para la temporada 2026/27.

Alavés

Altas

Jugador

Club de origen

Ville Koski

NK Istra

Bajas

Jugador

Club de destino

Asiert Villalibre

Racing de Santander

Jon Guridi

Sevilla

Jon Pacheco

Real Sociedad

Raul Fernandez

Leganés

Athletic Club

Altas

El Athletic todavía no incorporó jugadores, pero si asumió Edin Terzic como entrenador tras la salida de Ernesto Valverde.

Bajas

Jugador

Club de destino

Unai Gómez

Udinese

Iñigo Lekue

Se retira

Atlético de Madrid

Altas

Jugador

Club de origen

Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen

Morten Hjulmand

Sporting de Portugal

Bajas

Antoine Griezmann
Antoine Griezmann, Atletico de Madrid | Eric Alonso/GettyImages

Jugador

Club de destino

Antoine Griezmann

Orlando City

Clément Lenglet

Benfica

Barcelona

Altas

Anthony Gordon
Anthony Gordon, Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

Jugador

Club de origen

Anthony Gordon

Newcastle

Bajas

Jugador

Club de destino

Robert Lewandowski

Chicago Fire

Ansu Fati

Mónaco

Iñaki Peña

Panathinaikos

Ander Astralaga

Granada

Real Betis

Altas

Jugador

Club de origen

Facundo Bernal

Fluminense

Fran García

Real Madrid

Bajas

Jugador

Club de destino

Adrián

Se retira

Ricardo Rodríguez

Libre

Cédric Bakambu

Libre

Nobel Mendy

Rayo Vallecano

Mateo Flores

Arouca

Sergi Altimira

Sporting de Portugal

Chimy Ávila

Libre

Celta de Vigo

Altas

Jugador

Club de origen

Javi Galán

Osasuna

Aleix Febas

Elche

Bajas

Jugador

Club de destino

Joseph Aidoo

Libre

Franco Cervi

Libre

Mihailo Ristic

Libre

Óscar Mingueza

Crystal Palace

Deportivo La Coruña

Altas

Jugador

Club de origen

Teun Gisjelhart

Graafschap

Leo Román

Mallorca

Bright Ede

Motor Lublin

Lorenzo Amatucci

Fiorentina

Bajas

Jugador

Club de destino

Sergio Escudero

Real Zaragoza

Cristian Herrera

Libre

Elche

Altas

Tras la salida de Eder Sarabia como entrenador, los franjiverdes sumaron a Martín Anselmi como DT.

Jugador

Club de origen

Gonzalo Villar

Dinamo de Zagreb

Buba Sangaré

Roma

Víctor Chust

Cádiz

Bajas

Jugador

Club de destino

André da Silva

Oporto

Aleix Febas

Celta de Vigo

Leo Pétrot

Anderlecht

Espanyol

Altas

Jugador

Club de origen

Gabriel Moscardó

PSG

Álex Calatrava

Castellón

Quilindschy Hartman

Burnley

Bajas

Jugador

Club de destino

Justin Smith

Eldense

Charles Pickel

Sharjah F. C.

Fernando Calero

Libre

Getafe

Altas

Jugador

Club de origen

Sebastián Boselli

River Plate

Martin Satriano

Olympique de Lyon

Mario Martín

Real Madrid

Zaid Romero

Brujas

Jean-Ives Valou

Villareal

Ramón Terrats

Villareal

Bajas

Jugador

Club de destino

Diego Rico

Libre

Domingos Duarte

Libre

Juan Iglesias

Sevilla

Mauro Arambarri

River Plate

Allan Nyom

Libre

Damián Cáceres

Córdoba

Luis Milla

Como

Coba da Costa

Al-Kholood

Peter Federico

Górnik Zabrze

Levante

Altas

Jugador

Club de origen

Enzo Bardeli

Dunkerke

Bajas

Jugador

Club de destino

Matt Ryan

Libre

Pablo Martínez

Libre

José Luis Morales

Libre

Málaga

Altas

El recientemente ascendido Málaga todavía no tuvo incorporaciones en este mercado de pases.

Bajas

Jugador

Club de destino

Víctor García

Libre

Jokin Gabilondo

Real Zaragoza

Juanpe

Libre

Darko Brasanac

Libre

Luismi Sánchez

Se retiró

Javi Montero

Málaga

Josué Dorrio

Libre

Osasuna

El Osasuno se salvó del descenso por poco y, tras la salida del técnico Alesio Lissi, asumió Luis Miguel Ramis para la temporada 2026/27.

Altas

El club de Navarra todavía no incorporó futbolistas.

Bajas

Jugador

Club de destino

Víctor Muñoz

Liverpool

Javi Galán

Celta de Vigo

Juan Cruz

Libre

Racing de Santander

Altas

Jugador

Club de origen

Asier Villalibre

Alavés

Facu González

Juventus

Sergio Canales

Rayados de Monterrey

Bajas

Jugador

Club de destino

Jaime Mata

Libre

Clément Michelin

Valladolid

Marco Sangalli

Libre

Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano cambió de entrenador. Iñigo Pérez dejó su cargo y, en su lugar, llegó Beñat San José.

Altas

Jugador

Club de origen

Nobel Mendy

Real Betis

Bajas

Jugador

Club de destino

Oscar Trejo

Se retiró

Miguel Morro

Libre

Real Madrid

Una temporada sin títulos bastó para que, primero Xabi Alonso, y luego su interino Álvaro Arbeloa no continúen en el cargo. Ahora, con el regreso de José Mourinho al banco del Madrid, buscarán dejar atrás una mala campaña.

Altas

Marc Cucurella
Marc Cucurella, Chelsea | Marc Atkins/GettyImages

Jugador

Club de origen

Marc Cucurella

Chelsea

Bernardo Silva

Manchester City

Ibrahima Konaté

Liverpool

Denzel Dumfries

Inter de Milán

Bajas

Jugador

Club de destino

Mario Martín

Getafe

Dani Carvajal

Se retiró

David Alaba

Libre

Dani Ceballos

Libre

Real Sociedad

Altas

Los campeones de la Copa del Rey no incorporaron futbolistas por el momento.

Bajas

Jugador

Club de destino

Aritz Elustondo

PAOK

Brais Méndez

Colombus

Sevilla

Altas

Jugador

Club de origen

Juan Iglesias

Getafe

Jon Guridi

Alavés

Arouna Sangante

Le Havre

Odisseas Vlachodimos

Newcastle

Bajas

Jugador

Club de destino

César Azpilicueta

Se retiró

Orjan Nyland

Libre

Nemanja Gudelj

Libre

Adnan Januzaj

Libre

Batista Mendy

Trabzonspor

Neal Maupay

Olympique de Marsella

Alexis Sánchez

Libre

Valencia

Altas

Jugador

Club de origen

Justin de Haas

Famalicao

Aliou Dieng

Al-Alhy

Stole Dimitrievski

Cláusula unilateral

Ryunosuke Sato

Tokyo

Guido Rodríguez

Renovación

Bajas

Jugador

Club de destino

Thierry Correia

Venezia

Renzo Saravia

Libre

Villareal

El Villareal es otro club que tiene técnico nuevo. Salió Marcelino y tomó el mando Iñigo Pérez.

Altas

Jugador

Club de origen

Andero Kaares

FC Flora

Bajas

Jugador

Club de destino

Thomas Partey

Libre

Alfonso Pedraza

Lazio

Dani Parejo

Libre

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.

Home/Futbol