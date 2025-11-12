Todos los uniformes de fútbol de Adidas–rankeados
Un total de 22 selecciones, entre las que se encuentran algunas ya clasificadas; otras en camino; y unas que no lograron el objetivo; ya tienen sus nuevas camisetas "versión Mundial 2026".
En efecto, Adidas presentó su primera equipación con miras al máximo evento del balompié mundial, el cual se escenificará el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá.
La citada colección exhibe combinaciones visuales tradicionales de cada equipo nacional, junto a elementos que estéticamente reflejan modernismo y vanguardismo. De hecho, el diseño luce inspirado en un estilo de juego libre y tendencias innovadoras en el deporte rey, lo que, según el diario ABC, busca conectar a fanáticos de todo el planeta.
En consecuencia, se mostrarán los uniformes principales de las 22 selecciones de FIFA que son auspiciadas por la clásica firma deportiva alemana.
22. Emiratos Árabes Unidos
Los Blancos se juegan su pase al Mundial en pocos días cuando reciban a Irak; un duelo que también servirá en pro de lucir por primera vez el impactante uniforme de Adidas. Hay que recordar que el equipo nacional en cuestión sólo ha asistido en una ocasión al mayor torneo del fútbol; fue en Italia 90.
21. Gales
Los Dragones Rojos están a ley de un milagro para colarse en la fiesta que se disputará en suelo norteamericano entre junio y julio próximo; sin embargo, estrenarán versus Liechtenstein, su nueva camiseta, o en el peor de los casos el 18 de noviembre cuando funjan de locales ante Macedonia del Norte.
20. Chile
La selección austral se quedó fuera por tercera ocasión al hilo de un Mundial, dado que finalizó última en las hostiles Eliminatorias de Conmebol. Eso sí, los chilenos tienen previsto realizar un juego amistoso el fin de semana del 15 de noviembre contra Rusia, en el que, sobre el papel, exhibirían el recién revelado jersey.
19. Ucrania
Los de amarillo y azul difícilmente desbanquen a la poderosa Francia de a cima de Grupo F en las Clasificatorias UEFA; no obstante, deberían disputar el repechaje con miras a la Copa del Mundo 2026. De cualquier forma, Ucrania debutará con el nuevo uniforme el 13 de noviembre contra los propios galos, o el 15, en casa, versus Islandia.
18. Bélgica
Los Diablos Rojos dependen de sí mismos para conseguir su boleto al Mundial, aunque para eso lucen obligados a superar el 15 de noviembre a Kazajistán, en un partido en el que exhibirán el innovador modelo, que a diferencia de los anteriores de este ranking, ostenta el cuello redondo, creado por Adidas, empresa que los acompaña desde hace una década.
17. Qatar
Tras el éxito que supuso para la FIFA la Copa de Mundo 2022, los qataríes regresan a su segunda magna cita de modo vitalicio, y consecutivamente, aunado a que lo harán por primera vez con Adidas, ya que en el anterior campeonato eran patrocinados por Nike.
16. Costa Rica
Los ticos están en peligro de incluso clasificar a la repesca en Concacaf; sin embargo, nadie les quitará el brillo de una camiseta sumamente atractiva, debido a su elegancia, y a un cuello redondo que suele transmitir mayor comodidad. Tienen pautado estrenarla o el 13 de noviembre visitando a Haití o el 18 recibiendo a Honduras.
15. Arabia Saudí
Pocos países asiáticos gozan de la tradición en esta disciplina de Los Halcones Verdes, quienes estarán en su séptima cita mundialista, y tercera al hilo, recordando que en Qatar 2022 fue la única escuadra en vencer a la posterior campeona, Argentina.
14. Suecia
Ninguna selección europea ha generado la decepción de Suecia en estas Eliminatorias, al punto de que luce virtualmente fuera de contienda, pese a compartir grupo con Suiza, Kosovo y Eslovenia. Eso sí, los Blågult mostrarán su guapa y novel equipación principal el próximo sábado, a domicilio en Suiza.
13. Hungría
Con un nivel muy inferior a aquella generación dorada liderada por Puskás en los 60, que incluso salió subcampeona del planeta, Hungría batalla por meterse en el repechaje, puesto que marcha segunda en el Grupo F de UEFA. Además, tendría que debutar con su sobrio modelo recién sacado o el 13 contra Armenia o el 16, como local, versus Irlanda.
12. Argelia
Pocas selecciones africanas se darán el lujo de sacar al campo durante la justa de México-Estados Unidos-Canadá un jersey que mezcle tradición y elegancia con modernismo, como el de Los Zorros del Desierto, quienes regresan al gran escenario internacional del balompié tras 12 años, recordando que causaron sensación en Brasil 2014, llevando hasta la prórroga en octavos de final a una Alemania que se terminaría coronando.
11. Escocia
The Tartan Army se encuentra ante una ocasión inigualable de regresar a un Mundial después de casi tres décadas, dado que marcha igualado en la primera casilla del Grupo C de sus clasificatorias con Dinamarca. Por consiguiente, el combinado nacional británico estrenará su impactante camiseta azul marino el 15 de noviembre en tierras griegas o a los tres días en casa, ante los mismos daneses.
10. Irlanda del Norte
Los norirlandeses no iban a ser menos que sus aliados del Reino Unido, así que mostrarán por primera vez su casaca principal en esta doble fecha FIFA, contra Eslovaquia el 14 de noviembre o versus Luxemburgo el 17. El diseño que preparó Adidas para el Green & White Army es idéntico al de los escoceses, pero con el tradicional verde.
9. Venezuela
Hace años que La Vinotinto pasó de ser una "moda" a un sentimiento, por lo que, pese a no haber logrado el objetivo de, siquiera entrar a la repesca mundialista, su mediático jersey, con las rayas del tricolor patrio a la altura del hombro, seguro se seguirá popularizando desde el 15 de noviembre cuando participe en un amistoso frente a Australia.
8. Italia
Es muy probable que La Scuadra Azzurra se termine jugando su pase a la venidera Copa de Mundo en el repechaje; no obstante, nadie puede dudar que su nueva indumentaria, a lucirla entre el 13 y el 16 de noviembre, será una de los más vistosos de la actualidad.
7. Perú
Al igual que Venezuela y Chile, Perú es una de las naciones sudamericanas que quedó apeada en las eliminatorias; sin embargo, el uniforme que estrenará el miércoles contra Rusia, con su clásica franja roja en diagonal y la base blanca, junto el logo vintage de Adidas, se sitúa en un buen séptimo lugar del presente ranking.
6. Colombia
Luis Díaz y James Rodríguez abanderan a una oncena cafetera con el pedigrí reciente de ser la subcampeona del nuevo continente y finalizar tercera en las Eliminatorias Sudamericanas; en consecuencia, exhibirán su moderna camiseta amarilla en México, Estados Unidos y Canadá, aunque previamente, debutarán con ésta el 18 de noviembre ante Australia.
5. España
La vigente campeona de Europa estrenará la indumentaria en cuestión o bien el próximo 15 de noviembre cuando visite a Georgia, o el 18 al recibir a Turquía, ambos partidos por las Eliminatorias Mundialistas. Este jersey de España presenta un acabado limpio, acompañado de rayas verticales amarillas, y delgadas, alrededor de la base roja, aunado a líneas amarillas y rojas, sobre base azul marino, en los hombros, más la palabra "España" en la zona trasera, a la altura de cuello.
4. México
El país azteca albergará por tercera ocasión una Copa del Mundo, aunque nunca antes lo ha hecho con otras naciones. Incluso, El Tri es la única de las tres selecciones que fungirán de sede en ser auspiciada a nivel de ropa por la sempiterna empresa deportiva alemana, factor por el que lucirá a partir del 15 de noviembre, en duelo frente a Uruguay, la equipación en cuestión.
3. Japón
Por cuarto vez en la historia, Japón se erige en la primera nación asiática en conseguir el pasaje para un Mundial FIFA, siendo, además, su octava presencia al hilo en el mayor certamen del balompié. Por si fuera poco, Adidas creó un diseño moderno, pero sin perder la tradición nipona, el cual, claramente se ubica entre los más atractivos en lo estético, y que se exhibirá dentro del campo desde el 13 de noviembre versus Ghana.
2. Argentina
La monarca del mundo no podía tener una indumentaria que no estuviera acorde al estatus de un plantel que también ha levantado dos Copa América y una Finalíssima en el reciente lustro. Con la tecnología "Climacool", la compañía germana generó una fusión con materiales sofisticados para aportar un frescor excepcional y un rendimiento ininterrumpido, acompañado de un cuello clásico, igual que sus tres bandas en los hombros y un atrevido escudo plateado de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino).
1. Alemania
Era evidente que Adidas no tendría reparo en lucirse con el diseño de La Mannschaft, que recupera el icónico diseño de la bandera teutona de finales de los 80's y principios de los 90's, con las franjas de colores descendiendo desde los hombros y formando un rombo a la altura del pecho, en lo que podría asumirse como un homenaje al equipo campeón del mundo en Italia 90; aunado a una despedida, puesto que Alemania pasará a ser patrocinado por Nike, a partir del 2027.
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold