Todos los uniformes de fútbol de Adidas–rankeados

Un total de 22 selecciones, entre las que se encuentran algunas ya clasificadas; otras en camino; y unas que no lograron el objetivo; ya tienen sus nuevas camisetas "versión Mundial 2026".

En efecto, Adidas presentó su primera equipación con miras al máximo evento del balompié mundial, el cual se escenificará el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá.

La citada colección exhibe combinaciones visuales tradicionales de cada equipo nacional, junto a elementos que estéticamente reflejan modernismo y vanguardismo. De hecho, el diseño luce inspirado en un estilo de juego libre y tendencias innovadoras en el deporte rey, lo que, según el diario ABC, busca conectar a fanáticos de todo el planeta.

En consecuencia, se mostrarán los uniformes principales de las 22 selecciones de FIFA que son auspiciadas por la clásica firma deportiva alemana.

22. Emiratos Árabes Unidos

تشكيلة أبيض الناشئين لمباراة اليوم أمام منتخب كرواتيا 📋 #منتخب_الإمارات pic.twitter.com/imGaCl3Rb6 — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) November 6, 2025

Los Blancos se juegan su pase al Mundial en pocos días cuando reciban a Irak; un duelo que también servirá en pro de lucir por primera vez el impactante uniforme de Adidas. Hay que recordar que el equipo nacional en cuestión sólo ha asistido en una ocasión al mayor torneo del fútbol; fue en Italia 90.

21. Gales

🐉 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Adidas' new Wales shirt for the 2026 FIFA World Cup is a stunner! pic.twitter.com/pXHXD6ljq1 — FourFourTwo (@FourFourTwo) November 5, 2025

Los Dragones Rojos están a ley de un milagro para colarse en la fiesta que se disputará en suelo norteamericano entre junio y julio próximo; sin embargo, estrenarán versus Liechtenstein, su nueva camiseta, o en el peor de los casos el 18 de noviembre cuando funjan de locales ante Macedonia del Norte.

20. Chile

🇨🇱 @adidasfootball presenta la camiseta de Chile 2026.



La prenda roja se adorna con una trama tonal geométrica y vivos en blanco y azul. Sello con el Cóndor en lo alto de la espalda. pic.twitter.com/JGnXaYWuwk — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) November 5, 2025

La selección austral se quedó fuera por tercera ocasión al hilo de un Mundial, dado que finalizó última en las hostiles Eliminatorias de Conmebol. Eso sí, los chilenos tienen previsto realizar un juego amistoso el fin de semana del 15 de noviembre contra Rusia, en el que, sobre el papel, exhibirían el recién revelado jersey.

19. Ucrania

🇺🇦 Ucrania ha revelado su camiseta @adidasfootball 2026.



Presenta un gráfico geométrico derivado del escudo de armas usado por la República Popular Ucraniana en 1918. Vivos azules en cuello y puños. pic.twitter.com/nkenQa1XYU — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) November 5, 2025

Los de amarillo y azul difícilmente desbanquen a la poderosa Francia de a cima de Grupo F en las Clasificatorias UEFA; no obstante, deberían disputar el repechaje con miras a la Copa del Mundo 2026. De cualquier forma, Ucrania debutará con el nuevo uniforme el 13 de noviembre contra los propios galos, o el 15, en casa, versus Islandia.

18. Bélgica

Proud. Bold. Belgian. Our new Home shirt is here. 🇧🇪#adidasfootball pic.twitter.com/xP3eHXnq5Z — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 5, 2025

Los Diablos Rojos dependen de sí mismos para conseguir su boleto al Mundial, aunque para eso lucen obligados a superar el 15 de noviembre a Kazajistán, en un partido en el que exhibirán el innovador modelo, que a diferencia de los anteriores de este ranking, ostenta el cuello redondo, creado por Adidas, empresa que los acompaña desde hace una década.

17. Qatar

The flag that unites, now worn with passion 🇶🇦​



Introducing the Qatar 25/26 home kit, a bold tribute to national identity and heritage.​



Available now in-stores and via link in bio 🔗​#adidasfootball​



العَلَم اللي يجمعنا 🇶🇦​

​

الطقم الأساسي لمنتخبنا الغالي لموسم 25/26،… pic.twitter.com/3aNe5GAgSK — adidas Arabia (@adidasMENA) November 6, 2025

Tras el éxito que supuso para la FIFA la Copa de Mundo 2022, los qataríes regresan a su segunda magna cita de modo vitalicio, y consecutivamente, aunado a que lo harán por primera vez con Adidas, ya que en el anterior campeonato eran patrocinados por Nike.

16. Costa Rica

Los ticos están en peligro de incluso clasificar a la repesca en Concacaf; sin embargo, nadie les quitará el brillo de una camiseta sumamente atractiva, debido a su elegancia, y a un cuello redondo que suele transmitir mayor comodidad. Tienen pautado estrenarla o el 13 de noviembre visitando a Haití o el 18 recibiendo a Honduras.

15. Arabia Saudí

🇸🇦 Esta es la camiseta @adidasfootball de Arabia Saudita para el Mundial 2026.



La prenda verde luce un gráfico de figuras tonales y detalles morados inspirado en arte tradicional del país. Toque de color en el cuello y emblema nacional en la nuca. pic.twitter.com/kmes2pTzpM — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) November 5, 2025

Pocos países asiáticos gozan de la tradición en esta disciplina de Los Halcones Verdes, quienes estarán en su séptima cita mundialista, y tercera al hilo, recordando que en Qatar 2022 fue la única escuadra en vencer a la posterior campeona, Argentina.

14. Suecia

Vår nya hemmatröja – nu tillgänglig i den officiella supportershopen 🔥



🛒 https://t.co/nDEmBeEi0G pic.twitter.com/OCLv8Eywqk — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) November 6, 2025

Ninguna selección europea ha generado la decepción de Suecia en estas Eliminatorias, al punto de que luce virtualmente fuera de contienda, pese a compartir grupo con Suiza, Kosovo y Eslovenia. Eso sí, los Blågult mostrarán su guapa y novel equipación principal el próximo sábado, a domicilio en Suiza.

13. Hungría

🇭🇺 Hungría y @adidasfootball revelaron su camiseta 2026.



Look clásico en rojo con vivos tricolor en los puños y las tres tiras en blanco. Escudo especial por los 125 años de la federación y nombre del país en lo alto de la espalda. pic.twitter.com/3p7F3UITa9 — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) November 5, 2025

Con un nivel muy inferior a aquella generación dorada liderada por Puskás en los 60, que incluso salió subcampeona del planeta, Hungría batalla por meterse en el repechaje, puesto que marcha segunda en el Grupo F de UEFA. Además, tendría que debutar con su sobrio modelo recién sacado o el 13 contra Armenia o el 16, como local, versus Irlanda.

12. Argelia

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗔𝗗𝗜𝗗𝗔𝗦 𝗗𝗘́𝗩𝗢𝗜𝗟𝗘 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗗𝗘 𝗟’𝗔𝗟𝗚𝗘́𝗥𝗜𝗘 !!! 🇩🇿💚🤍 pic.twitter.com/ancwHREwyS — BeFootball (@_BeFootball) November 5, 2025

Pocas selecciones africanas se darán el lujo de sacar al campo durante la justa de México-Estados Unidos-Canadá un jersey que mezcle tradición y elegancia con modernismo, como el de Los Zorros del Desierto, quienes regresan al gran escenario internacional del balompié tras 12 años, recordando que causaron sensación en Brasil 2014, llevando hasta la prórroga en octavos de final a una Alemania que se terminaría coronando.

11. Escocia

Introducing your new @adidasfootball Scotland Men’s and Women’s home shirt 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Available in-store and online via JD Sports from Thursday, 6 November.#adidasfootball pic.twitter.com/3Wqcj5MGob — Scotland National Team (@ScotlandNT) November 5, 2025

The Tartan Army se encuentra ante una ocasión inigualable de regresar a un Mundial después de casi tres décadas, dado que marcha igualado en la primera casilla del Grupo C de sus clasificatorias con Dinamarca. Por consiguiente, el combinado nacional británico estrenará su impactante camiseta azul marino el 15 de noviembre en tierras griegas o a los tres días en casa, ante los mismos daneses.

10. Irlanda del Norte

Fresh kit. Same goal. The Build continues 👊🏻🟢⚪️ #GAWA



Get it tomorrow at 9am from JDSports & @adidasUK ⏳ #adidasfootball pic.twitter.com/3VHmYpUeip — Northern Ireland (@NorthernIreland) November 5, 2025

Los norirlandeses no iban a ser menos que sus aliados del Reino Unido, así que mostrarán por primera vez su casaca principal en esta doble fecha FIFA, contra Eslovaquia el 14 de noviembre o versus Luxemburgo el 17. El diseño que preparó Adidas para el Green & White Army es idéntico al de los escoceses, pero con el tradicional verde.

9. Venezuela

"Adidas" es tendencia por la presentación de la nueva camiseta de la selección Vinotinto. pic.twitter.com/Z939QAdYtc — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 6, 2025

Hace años que La Vinotinto pasó de ser una "moda" a un sentimiento, por lo que, pese a no haber logrado el objetivo de, siquiera entrar a la repesca mundialista, su mediático jersey, con las rayas del tricolor patrio a la altura del hombro, seguro se seguirá popularizando desde el 15 de noviembre cuando participe en un amistoso frente a Australia.

8. Italia

Es muy probable que La Scuadra Azzurra se termine jugando su pase a la venidera Copa de Mundo en el repechaje; no obstante, nadie puede dudar que su nueva indumentaria, a lucirla entre el 13 y el 16 de noviembre, será una de los más vistosos de la actualidad.

7. Perú

Al igual que Venezuela y Chile, Perú es una de las naciones sudamericanas que quedó apeada en las eliminatorias; sin embargo, el uniforme que estrenará el miércoles contra Rusia, con su clásica franja roja en diagonal y la base blanca, junto el logo vintage de Adidas, se sitúa en un buen séptimo lugar del presente ranking.

6. Colombia

Luis Díaz y James Rodríguez abanderan a una oncena cafetera con el pedigrí reciente de ser la subcampeona del nuevo continente y finalizar tercera en las Eliminatorias Sudamericanas; en consecuencia, exhibirán su moderna camiseta amarilla en México, Estados Unidos y Canadá, aunque previamente, debutarán con ésta el 18 de noviembre ante Australia.

5. España

La vigente campeona de Europa estrenará la indumentaria en cuestión o bien el próximo 15 de noviembre cuando visite a Georgia, o el 18 al recibir a Turquía, ambos partidos por las Eliminatorias Mundialistas. Este jersey de España presenta un acabado limpio, acompañado de rayas verticales amarillas, y delgadas, alrededor de la base roja, aunado a líneas amarillas y rojas, sobre base azul marino, en los hombros, más la palabra "España" en la zona trasera, a la altura de cuello.

4. México

El país azteca albergará por tercera ocasión una Copa del Mundo, aunque nunca antes lo ha hecho con otras naciones. Incluso, El Tri es la única de las tres selecciones que fungirán de sede en ser auspiciada a nivel de ropa por la sempiterna empresa deportiva alemana, factor por el que lucirá a partir del 15 de noviembre, en duelo frente a Uruguay, la equipación en cuestión.

3. Japón

Por cuarto vez en la historia, Japón se erige en la primera nación asiática en conseguir el pasaje para un Mundial FIFA, siendo, además, su octava presencia al hilo en el mayor certamen del balompié. Por si fuera poco, Adidas creó un diseño moderno, pero sin perder la tradición nipona, el cual, claramente se ubica entre los más atractivos en lo estético, y que se exhibirá dentro del campo desde el 13 de noviembre versus Ghana.

2. Argentina

Y con ustedes señoras y señores: la nueva camiseta de la Selección 🇦🇷



📽️ adidas pic.twitter.com/o6ABMHSjW1 — Diario Olé (@DiarioOle) November 5, 2025

La monarca del mundo no podía tener una indumentaria que no estuviera acorde al estatus de un plantel que también ha levantado dos Copa América y una Finalíssima en el reciente lustro. Con la tecnología "Climacool", la compañía germana generó una fusión con materiales sofisticados para aportar un frescor excepcional y un rendimiento ininterrumpido, acompañado de un cuello clásico, igual que sus tres bandas en los hombros y un atrevido escudo plateado de la AFA (Asociación de Fútbol Argentino).

1. Alemania

Era evidente que Adidas no tendría reparo en lucirse con el diseño de La Mannschaft, que recupera el icónico diseño de la bandera teutona de finales de los 80's y principios de los 90's, con las franjas de colores descendiendo desde los hombros y formando un rombo a la altura del pecho, en lo que podría asumirse como un homenaje al equipo campeón del mundo en Italia 90; aunado a una despedida, puesto que Alemania pasará a ser patrocinado por Nike, a partir del 2027.