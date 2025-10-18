El top 10 del ranking FIFA de selecciones

La reciente doble jornada del fútbol de selecciones trajo consigo movimientos importantes en un ranking FIFA que vuelve a reflejar el pulso por la cima, de cara al Mundial de 2026.

Europa sigue dominando la clasificación, debido a varios combinados nacionales en gran forma y otros que buscan recuperar su mejor versión. Por su parte, la campeona del planeta recuperó un lugar, con miras a volver a reinar en poco tiempo.

En consecuencia, se repasará cómo queda el top 10 del escalafón FIFA, tras la reciente actualización efectuada por el propio organismo que rige al balompié.

10. Alemania

Alemania ganó sus dos partidos de la pasada doble fecha de Eliminatorias | PAUL FAITH/GettyImages

La Mannschaft sumó 6 de 6 en esta doble fecha de Eliminatorias, motivo por el cual aseguró ser cabeza de serie en la Copa del Mundo, si es que clasifica, lo que todavía no está garantizado, dado que luce empatado con Eslovaquia en la primera casilla del Grupo A.



Eso sí, los hombres de Julian Nagelsmann comienzan a mostrar un juego más agresivo y dinámico, clave para recuperar su estatus de potencia internacional.

9. Italia

La Nazionale está avanzando de buena forma en el ranking | Image Photo Agency/GettyImages

La Nazionale experimenta una ligera recuperación; pues aunque no vive su mejor momento, los triunfos contundentes ante Estonia e Israel le devolvieron confianza y la colocan nuevamente entre las diez mejores del ranking.



No obstante, el conjunto que entrena Gennaro Gattuso podría quedarse segundo del Grupo I debido al gran Premundial de Noruega, así que todo apunta a que tendrá que volver a pasar por el Repechaje.

8. Bélgica

Kevin De Bruyne sigue siendo el gran referente de Bélgica | Dan Mullan/GettyImages

Los Diablos Rojos regresan al top 10 tras dos jornadas irregulares en las que empataron contra Macedonia del Norte, pero se redimieron venciendo a Gales como visitantes.



Al igual que Italia, Bélgica se encuentra en plena etapa de reconstrucción, al margen de disputar palmo a palmo el liderazgo del segmento J en las Clasificatorias, manteniendo opciones directas de acudir a la cita de México, Estados Unidos y Canadá.

7. Brasil

Brasil ha sido duramente criticada por perder ante Japón | Toru Hanai/GettyImages

La situación de La Canarinha es más compleja de lo que se puede imaginar. A pesar de golear 0-5 a Corea del Sur el 10 de octubre, una derrota 3-2 a manos de Japón, pocos días después, generó dudas y muchas críticas hacia su seleccionador, Carlo Ancelotti.



Aunque ambos compromisos eran amistosos, la caída en el rendimiento de La Verdeamarela, en lo táctico e individual, se reflejó en su leve descenso en el listado.

6. Países Bajos

La Oranje está virtualmente clasificada al Mundial del 2026 | Soccrates Images/GettyImages

La Oranje se ha consolidado como una de las naciones de mayor regular del viejo continente. Los de Ronald Koeman no sólo han exhibido solidez defensiva y equilibrio en la sala de máquinas; también una notable eficacia en ataque.



Gracias a dichos factores, los neerlandeses continúan ascendiendo en el prestigioso escalafón y prácticamente tienen asegurado su cupo al Mundial, de la mano de los van Dijk, de Jong y Gakpo.

5. Portugal

Los lusos clasificarán a la Copa del Mundo con un triunfo en los próximos dos encuentros | Carlos Rodrigues/GettyImages

A pesar de no lograr la perfección en sus dos duelos de la última ventana (un empate y un triunfo), A Seleção das Quinas sigue firme en su camino hacia la magna cita del verano próximo.



La actual campeona de la Nations League combina experiencia y juventud, cortesía de una generación encabezada por Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão, aunado a un siempre intratable, de cara al arco, Cristiano Ronaldo. La quinta posición del ranking refleja un proyecto sólido y ambicioso que promete ser protagonista en 2026.

4. Inglaterra

Los Three Lions aseguraron su boleto al Mundial del 2026 | Carl Recine/GettyImages

Los Three Lions son los únicos europeos que ya tienen asegurado su pase a la anhelada Copa del Mundo, y eso se nota en la confianza del plante, sin importar las bajas de piezas fundamentales. Efectivamente, Inglaterra continúa escalando en la lista de FIFA, producto de su consistencia y del trabajo de Thomas Tuchel, que ha logrado mantener la base competitiva heredada de Gareth Southgate.



Con Harry Kane, Bukayo Saka y Cole Palmer (hoy lesionado) a la cabeza, la escuadra nacional británica sueña con romper su maldición en los grandes torneos, y dar por fin el esperado golpe sobre la mesa.

3. Francia

La Francia de Mbappé está cerca de clasificar a la Copa del Mundo | Xavier Laine/GettyImages

Les Bleus sumaron 4 de 6 unidades en esta doble jornada de Clasificatorias, así que se encuentran líderes del Grupo D y con la posibilidad de conseguir próximamente su boleto a una justa universal en la que son los vigentes subcampeones.



Lo galos, comandados en la pizarra por Didier Deschamps, se mantienen en el podio del ranking, aunque perdieron un puesto en relación a septiembre.

2. Argentina

La campeona del mundo intentará recuperar el primer lugar del ranking próximamente | Carmen Mandato/GettyImages

La Albiceleste, vigente monarca del planeta, de América y de la Finalissima, ya había perdido la cima de esta clasificación en septiembre, bajando incluso hasta el tercer puesto. Sin embargo y pese a no disputar desafíos oficiales en el último parón, al menos subió a la segunda casilla en octubre.



De igual modo, el conjunto que dirige Lionel Scaloni, aún liderado en el engramado por Leo Messi, reafirma su sitio en la élite y, sobre el papel, continuará siendo el rival a batir en el torneo que terminará de celebrarse en Estados Unidos, durante julio de 2026.

1. España

España sigue en el primer lugar del ranking | Florencia Tan Jun/GettyImages

La Roja vive un momento dorado, tras coronarse en la Eurocopa 2024 y alcanzar la final de la última Nations League, donde sólo fue superada en penales. Entretanto, la selección de Luis de la Fuente cerró una doble tanda perfecta de Eliminatorias, con dos triunfos convincentes, versus Georgia y Bulgaria, que la devolvieron al primer sitial del ranking.



Debido a los Lamine Yamal, Pedri, Fabián Ruiz, Oyarzabal (en un espectacular estado), Merino y, quizás, Rodri, España combina juventud y talento con experiencia, jerarquía y una identidad futbolística consolidada, que le hará fungir de fuerte favorito en el Mundial.