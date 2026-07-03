Últimas noticias de fichajes de Chivas: 'Piojo' y 'Hormiga', seguidos en el extranjero; 'Tiba' a la frontera y más

El Guadalajara se encuentra preparándose para encarar el Apertura 2026, de la Liga MX, y a la vez, se enfoca en poder darle un título a su afición, la cual se quedó con las ganas en el Clausura 2026 al ver eliminado al equipo en las semifinales, donde no pudo contar con las cinco bajas por selección como Raúl ‘Tala’ Rangel, Armando ‘Hormiga’ González, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Luis Romo y Brian Gutiérrez, sin olvidar que Daniel Aguirre estaba lesionado.



Pensado, tal vez, en que nuevamente le quiten jugadores a futuro a causa del combinado azteca, la directiva encabezada por el presidente Amaury Vergara se movió rápido para fichar a dos talentos nacionales que vivieron grandes etapas con Pumas y Xolos de Tijuana, respectivamente: Jordan Carrillo y Kevin Castañeda.



La semana pasada, Jesús Bernal de ESPN informó que Chivas no tendría en mente llevar a cabo más fichajes, a menos que pierda jugadores debido al seguimiento desde el extranjero que tienen sus elementos en El Tricolor, aparte hay algunos que no entran en planes del técnico argentino Gabriel Milito, quienes podrían irse en cualquier instante



Aquí están las últimas noticias de fichajes del Rebaño Sagrado:

1. Erick Gutiérrez deja Chivas para ir al Averno

Bienvenido, Guti. A romperla con el Rojo 👊🏻 pic.twitter.com/SEO6etq6HV — Toluca FC (@TolucaFC) June 29, 2026

La semana pasada el periodista argentino César Luis Merlo ya había anunciado que el Toluca se había metido en las negociaciones por El Guti, quien estaba enfilado a unirse a Santos Laguna. Al final, el mediocampista prefirió ponerse la elástica escarlata, llegando a préstamo por un año, tiempo en el cual su contrato con el Guadalajara concluirá.

2. Gilberto Sepúlveda, a nada de irse del redil

Gilberto Sepúlveda | Agustin Cuevas/GettyImages

Desde antes de acabar el semestre pasado, se sabía que el defensa central ya no entraba en planes del Guadalajara y aunque hasta ahora había estado haciendo pretemporada con el club, no se quedará en el club.



César Merlo notificó que El Tiba se unirá a Bravos de Juárez, en un préstamo por un año con opción de compra.

3. Armando González es del agrado del West Ham United

Armando González | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Hace un tiempo que el delantero de las Chivas está en la mira de algunos clubes de Europa, pero ahora WHU Employee, portal enfocado en la actualidad del equipo inglés, reveló que los Hammers mantienen interés en La Hormiga, así que están siguiendo de cerca su evolución en el Mundial.

4. Víctor ‘Pocho’ Guzmán, un nuevo diablo

¡Bienvenido, Pocho! El ROJO te va muy bien 😏 pic.twitter.com/az8BUvGDF8 — Toluca FC (@TolucaFC) July 1, 2026

A través de sus redes sociales, Toluca hizo oficial el fichaje del mediocampista, procedente del Pachuca, donde estuvo a préstamo desde las Chivas, con las cuales culminó su vínculo.



El Pocho arribó como agente libre al Averno y firmó un contrato por los próximos dos años.

5. Flamengo va por Roberto Alvarado

Roberto Alvarado | Kevin C. Cox/GettyImages

Aunque los reflectores se han ido con los anotadores de la selección mexicana en el Mundial, uno de los hombres más brillantes del combinado ha sido El Piojo, quien ha puesto tres asistencias en cuatro compromisos.



Debido a esto, El Mengao ha vuelto a la carga por el extremo derecho, recordando que el año pasado también lo buscó.



El futbolista de las Chivas está valuado en aproximadamente 8.5 mdd, cifra que tendría que pagar el conjunto brasileño si quiere llevarse al atacante.

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