Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Ambriz, Cota, Berterame, Rossel, Ríos, Córdova y Zendejas

El pasado viernes 12 de septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes han quedado con sus plantillas completas para disputar el título, sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Ignacio Ambriz regresa al banquillo de León

“La presión y la exigencia va a existir, no le tengo miedo, me trajeron para dar buenos resultados”.



D.T. Ignacio Ambriz



Después de la renuncia del argentino Eduardo Berizzo a la dirección técnica de los Esmeraldas, el equipo se puso rápidamente en marcha para encontrar un nuevo estratega.



La afición de los Panzas Verdes se alegró bastante cuando se dio a conocer que Nacho volvía al Bajío para enderezar el rumbo del equipo.



La Fiera dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un video donde el mundialista aparece montado en una moto retornando al estadio.

2. Rodolfo Cota podría volver a León

Rodolfo Cota | Jessie Alcheh/GettyImages

El arquero está por culminar su préstamo con el América, donde ha tenido un papel como suplente de Luis Malagón, así que podría retornar y volver a ser el titular del conjunto esmeralda.



Con el regreso de Nacho Ambriz a la dirección técnica de los Panzas Verdes, el mundialista podría ser el guardián del arco para el 2026 por encima de Alfonso Blanco, Oscar Ortiz y Óscar Jiménez.

3. Germán Berterame es puesto en Italia

Germán Berterame | Azael Rodriguez/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur dio a conocer que la Roma, Bologna y Atalanta de la Serie A han seguido de cerca el accionar del argentino nacionalizado mexicano, que ha tenido un buen semestre con Rayados.



De querer hacerse con el delantero, los italianos tendrían que presentar una jugosa oferta cercana a los diez millones de euros, añadió la fuente.

4. Juan Francisco Rossel en el radar de la Liga MX

Juan Francisco Rossel | EDILZON GAMEZ/GettyImages

El periodista de FOX Sports, Yeudiel Pacheco, reveló que dos equipos mexicanos están atentos a cómo se desempeña el juvenil chileno en el Mundial sub-20, quien es considerado una joya en su país.



No se revelaron los nombres de los clubes aztecas, pero de antemano se sabe que Pancho, de 20 años y elemento de la Universidad Católica, deslumbró en el pasado Campeonato Sudamericano, donde consiguió cinco goles, pese a desempeñarse como mediocampista.

5. ¿Hay espacio para Daniel Ríos en Chivas?

Daniel Ríos | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

El delantero todavía pertenece al Guadalajara, pero para este semestre fue cedido al Vancouver Whitecaps de la MLS, con la cesión por llegar a su fin en diciembre del 2025.



Una vez culminado su paso por los Caps, el canterano rojiblanco debe reportar en Verde Valle, ya que su vínculo con el Rebaño Sagrado es hasta el verano del 2026, sin saber si entrará en planes porque ya hay sobrecupo en el eje del ataque al tener a Armando González, Teun Wilke, Javier Hernández y Alan Pulido, más el posible regreso de Ricardo Marín, que está a préstamo con el Puebla.

6. Tigres le pone un ultimátum a Sebastián Córdova

Sebastián Córdova | Sergio Mejia/GettyImages

A lo largo del año, el nombre del centrocampista ha sonado para salir del equipo de San Nicolás de los Garza, mas se mantiene dentro de la plantilla, a pesar de no ser titular para el cuerpo técnico.



El periodista Fernando Esquivel compartió que la UANL presentó una última oferta de renovación al medallista olímpico, la cual es ligera en condiciones contractuales.



El canterano americanista busca que le den mayor minutos o una mejora en su sueldo. De no seguir con los regios, tanto Mazatlán como Juárez y otros dos equipos buscarían ficharlo como agente libre.

7. Alejandro Zendejas es monitoreado por la MLS

Alejandro Zendejas | Manuel Velasquez/GettyImages

Ekrem Konur también reveló que el extremo derecho mexicoamericano del América está siendo seguido de cerca por clubes de la liga norteamericana: Atlanta United, LA Galaxy y Portland Timbers.



El periodista turco agregó que los tres equipos están preparándose para lanzar una oferta por el seleccionado de los Estados Unidos.