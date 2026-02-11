Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Dias, Pérez, Lima, Ibáñez, Espinosa, Ovalle, Medina, Rodríguez y más

Han transcurrido cinco jornadas del Clausura 2026, de la Liga MX, y los equipos han quedado listos para competir el resto del semestre porque el mercado de fichajes culminó este fin de semana.



Por ello, este mismo lunes se han anunciado las últimas altas y bajas del campeonato, ya que los registros fueron ingresados antes de tiempo.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa del Clausura 2026.

1. Josué Ovalle, último refuerzo del Mazatlán

Firma, pruebas, sesión ✅



El Cotto Ovalle ya está en Mazatlán. pic.twitter.com/ax4vD6leCb — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) February 10, 2026

Los Cañoneros, que están viviendo su último torneo en el máximo circuito, querían sumar más contrataciones para poder irse con la cara en alto, así que lograron su cometido de tener un rostro nuevo.



Se trata del volante ofensivo chileno, procedente del Deportes Limache de su país, quien lo cedió a préstamo.

2. Nico Ibáñez, el nuevo ‘9’ de Cruz Azul

NICO IBÁÑEEEEEEEEEEZ. 🔥



BIENVENIDO A CRUZ AZUL. TU NUEVA CASA. 💙🚂 pic.twitter.com/YNRNfB1oUu — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 10, 2026

La Máquina logró hacerse con el delantero que tanto buscaba.



El argentino cuenta con vasta experiencia en el máximo circuito, siendo Tigres su última escuadra.



El arribo del romperredes fue a través de una transferencia definitiva, firmando por los próximos dos años.

3. Thiago Espinosa aterrizó en el Nido

¡Bienvenido al Club América, Thiago! 🦅

Espinosa llega a las Águilas como préstamo a darlo todo por este escudo.#ThiagoEsÁguila pic.twitter.com/XucEqRyHmF — Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026

El América también estaba batallando contra el reloj para poder cerrar contrataciones y lo consiguió.



Los de Coapa anunciaron el fichaje del lateral izquierdo de 21 años, procedente del Racing Club Montevideo de Uruguay.



El defensor uruguayo se suma a los Millonetas en calidad de préstamo por un año con opción de compra.

4. San Luis le dijo adiós a Juan Sanabria

Desde la semana pasada se comentó que el uruguayo se marcharía con el Real Salt Lake de la MLS, pero fue hasta ahora cuando se hizo oficial.



Debido a esto, los Tuneros lanzaron un comunicado para notificar que el lateral izquierdo culminó su etapa con el club, al cual llegó en el 2021.

5. Jonathan Pérez, un nuevo rojiblanco

Chivas tampoco se quedó con los brazos cruzados, pues cerró otro refuerzo para fortalecer el ataque.



La semana pasada, el Guadalajara comenzó los contactos y negociaciones por el extremo derecho del Nashville SC de la MLS.



El mexicoamericano arriba a través de una transferencia definitiva por los siguientes cuatro años.

6. Vinicius Lima, se suma al ataque azulcrema

¡Bienvenido al Club América, Vinícius! 🦅

Lima se suma al América en calidad de préstamo para defender estos colores.#LimaEsÁguila pic.twitter.com/B0uJl8dwBl — Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026

La directiva del América seguía buscando a un reemplazo para el español Álvaro Fidalgo y de entrada, lo habría conseguido.



Los de Coapa anunciaron el fichaje del centrocampista brasileño del Fluminense de su país, en una negociación basada en un préstamo por un año con opción de compra.

7. San Luis adquirió a Jesús Medina

Los Tuneros también hicieron un alta en las últimas horas.



Tras rescindir su contrato con el Damac de Arabia Saudita, el extremo derecho paraguayo de 28 años firmó como agente libre.



El guaraní cuenta con experiencia a nivel europeo y ha representado a Paraguay tanto en inferiores como en la selección mayor.

8. Atlas apostó por los goles de Agustín Rodríguez

¡Agustín Rodríguez es Rojinegro! 🔴⚫️



El delantero se incorpora para sumar a la ofensiva de los Zorros 🦊



¡Bienvenido a tu nueva casa, Toro! 🐂



Toda la información ➡️ https://t.co/C8OIJVMbzd pic.twitter.com/a7kLc5Ynrf — Atlas FC (@AtlasFC) February 9, 2026

Con la repentina salida del serbio Uros Djurdjevic a Monterrey, los Rojinegros se dieron a la tarea de conseguir un nuevo ‘9’.



Tras tocar algunas puertas, al final, el elegido fue el uruguayo del Juventud de su país, que lo cedió a préstamo por un año con opción de compra.

9. Toluca amarró por más tiempo a Franco Romero

¿Tachos negros? ⚽️ Franco Romero estará más tiempo con el ROJO 👹 pic.twitter.com/q22bC3zA2X — Toluca FC (@TolucaFC) February 9, 2026

Si bien no hubo más fichajes para el actual campeón del fútbol mexicano, este se puso a pensar a futuro y por eso optó por alargar el vínculo con jugadores que han sido muy relevantes en sus filas.



Con un video en sus redes, los Diablos Rojos informaron que el centrocampista argentino estará en el Infierno hasta el 2029.

10. Paulinho Dias buscará alargar su leyenda con Toluca

Seguiremos conquistando sueños juntos 🇵🇹👹 pic.twitter.com/1H0r0yxsaY — Toluca FC (@TolucaFC) February 9, 2026

Otra noticia que causó una gran alegría en la afición escarlata fue enterarse que el delantero portugués seguirá por más tiempo en territorio mexiquense, esperando lograr aún más títulos y goles.



A través de un emotivo video en redes sociales, el tricampeón de goleo confirmó que portará el jersey choricero hasta el 2029.

11. América no tomará en cuenta a Ralph Orquín

Ralph Orquín | Agustin Cuevas/GettyImages

Al lateral izquierdo le costó caro no querer renovar su contrato con el Ave, ya que el técnico brasileño André Jardine confirmó que no será utilizado en el semestre.



El descontento del canterano y defensor fueron los pocos minutos que le ha brindado el cuerpo técnico, pues a pesar de haber tenido un gran rendimiento con Juárez durante su préstamo, eso no fue suficiente y prácticamente estaba borrado.



El gran objetivo del nacido en Texas es dar el salto a Europa.

12. Gabriel Fuentes se le escapó al América

Gabriel Fuentes | Ruano Carneiro/GettyImages

Otro lateral izquierdo que buscó la directiva azulcrema fue el colombiano del Fluminense, sin embargo, al final todo se cayó.



El periodista colombiano Pipe Sierra comentó que si bien había un acuerdo para el préstamo del cafetalero, no se pudo llegar a un entendimiento por los términos personales del defensor.

13. Stephano Carrillo no quiso volver a México

Stephano Carrillo | Newhouse Media/MB Media/GettyImages

El periodista Fernando Esquivel reveló que dos clubes buscaron al delantero del Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos, e incluso uno de ellos, posiblemente Cruz Azul, puso millones por él, sin embargo, se negó a dejar el sueño europeo.



El mexicano está cedido con el FC Dordrecth de la segunda división.