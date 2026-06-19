Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Dourado, Carrillo, Castañeda, Padilla, Rodríguez, Mora, Moxica y más

Mientras se disputa el Mundial 2026 los movimientos de cara al Apertura 2026 de la Liga MX ya han comenzado con el anuncio de algunos fichajes.



A esto debemos sumar, que los rumores de altas y bajas siguen sonando con demasiada fuerza.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al A2026:

1. Said Godínez se pone bravo

Bienvenido a tu nueva casa, Said Godínez. 💚🐎



Con trabajo y lucha, ¡vamos JUNTOS y BRAVOS! 🔥



🗞️ https://t.co/jUUlQb8dg1 pic.twitter.com/KK5rWVaa0q — FC Juárez (@fcjuarezoficial) June 17, 2026

Juárez dio a conocer que el mediocampista central y pivote se ha unido al club al quedar como agente libre tras su paso por el Mazatlán.



El joven de 21 años debutó este año en el máximo circuito y Bravos espera que contribuya para la suma de minutos de la Regla de Menores.

2. Iván Rodríguez renovó con La Fiera

MUCHOS AÑOS MÁS... de vida y de ser fiera 🦁



No hay mejor regalo 🎁 que seguir defendiendo esta camiseta 💚.



¡Vamos con todo, JEFE!#SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/6UM5qWJWMB — Club León (@clubleonfc) June 17, 2026

A través de sus redes sociales, León dio a conocer que el mediocampista extendió su vínculo.



El Jefecito estampó su firma por dos años más, con opción para un tercero, por lo que ya se unió al equipo para llevar a cabo la pretemporada.

3. Jordan Carrillo, de auriazul y lagunero a rojiblanco

🇦🇹 Talento, creatividad, habilidad en espacios reducidos y la ilusión de representar estos colores en cada partido❤️🤍 pic.twitter.com/oO5ANYDy9m — CHIVAS (@Chivas) June 17, 2026

El mediocampista acabó su préstamo con Pumas y fue vendido por Santos Laguna para enfundarse en la casaca del Guadalajara.



El subcampeón del fútbol mexicano arribó en transferencia definitiva y selló un vínculo por los próximos cuatro años.

4. Kevin Castañeda, el nuevo rostro en Verde Valle

🇦🇹 Dominio entre líneas, disparos de larga distancia, constructor de juego y un amor gigantesco por estos colores ❤️ pic.twitter.com/TVWwQCTPhe — CHIVAS (@Chivas) June 17, 2026

Tal como lo habían adelantado varios medios, el mediocampista fue anunciado como nuevo refuerzo de las Chivas, procedente de Xolos.



El jalisciense arribó en un traspaso definitivo y ahora defenderá el escudo rojiblanco por tres años, con opción a uno más.

5. Yael Padilla, el sacrificado en Chivas

🇦🇹 ¡Mucho éxito, Yael!



De la #CanteraRojiblanca para el mundo. Te deseamos lo mejor en lo que venga 👊🏻 pic.twitter.com/DtNyjnLUtl — CHIVAS (@Chivas) June 18, 2026

Así como llegaron nuevas contrataciones, el equipo tapatío comenzó con las bajas y el primero fue el extremo izquierdo, quien vivirá nuevas aventuras lejos del redil.



Si bien el Rebaño no explicó hacia donde se dirige su canterano, ya se sabía que había entrado en la negociación por Kevin Castañeda, así que ahora portará los colores de Tijuana, a falta del anuncio oficial.

6. Milton Valenzuela, entre la Liga MX y la MLS

Milton Valenzuela | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El periodista argentino de Radio La Red, Matías Martínez, informó que el lateral izquierdo va a rescindir próximamente su contrato con el Independiente Avellaneda de Argentina.



La razón es que el argentino tendría una oferta concreta del balompié mexicano o la liga estadounidense, por lo que en los próximos días viajará para llevar a cabo los exámenes médicos de rigor.

7. León tiene competencia por Jonathan Calleri

Jonathan Calleri | Sports Press Photo/GettyImages

Desde Brasil se ha dado a conocer que el centro delantero del Sao Paulo tiene tras de sí equipos que quieren ficharlo.



Uno de ellos son los Panzas Verdes, además del Orlando City de la MLS y el Boca Juniors de Argentina, sin embargo, el artillero argentino todavía tiene contrato con los Brancos hasta diciembre.

8. La posibilidad de Guillermo Maripán se esfumó

Guillermo Maripán | Soccrates Images/GettyImages

El portal Mediotiempo había comunicado que el chileno estaba en el radar de tres equipos aztecas: el América, Rayados de Monterrey y Cruz Azul.



Pese a esta información, la opción se habría esfumado porque el andino habría llegado a un acuerdo para ponerse la indumentaria del Inter de Milán de Italia, firmando un contrato hasta diciembre del 2028, así lo compartió el portal UOL de Brasil.



El zaguero central de 32 años se encuentra libre actualmente tras terminar su contrato con el Torino de Italia.

9. André Jardine dirigirá en Dubái

رسمياً : تعلن شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن تعاقدها مع المدير الفني البرازيلي أندريه جاردين لتولي قيادة الفريق الأول للموسم القادم .#شباب_الأهلي pic.twitter.com/YaZLHtdHoB — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) June 17, 2026

Apenas hace poco el estratega emprendió el vuelo del Nido y ya tiene nuevo equipo, aunque este pertenece a los Emiratos Árabes Unidos.



El brasileño y tricampeón azulcrema tomó las riendas del Shabab Al-Ahli, estampando su firma por un año.

10. Iván Tona: ¿rojiblanco o azulcrema?

Iván Tona | Jam Media/GettyImages

Desde hace un tiempo se sabe que el América está interesado en el contención de Xolos de Tijuana, pero tendría competencia.



El odiado rival, Chivas, ya les ganó la carrera por Kevin Castañeda, también de los Canes Aztecas, y ahora podría llevarse también al mediocampista.



El medio Bolavip informó que en los próximos días cualquiera de los dos podría lanzar una oferta.

11. América pone freno al salto europeo de Israel Reyes

Israel Reyes | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

De acuerdo con el reporte del medio digital ‘Resaca Americanista’, el futuro del zaguero no se definirá hasta que termine la participación de México en el Mundial.



Y aunque se había dado por hecho que el defensor sería transferido a la AS Roma de Italia, la directiva capitalina optó por congelar los movimientos hasta nuevo aviso, ya que su valor podría elevarse durante la justa.

12. Pedro Pedraza se acerca a los Rayos

Pedro Pedraza | Leopoldo Smith/GettyImages

Aun cuando sonó con fuerza que podía irse a Juárez por el arribo de Rodolfo Pizarro, al final no fue así, sin embargo, sigue con posibilidades de marcharse del Pachuca.



De acuerdo con el CEO de CEA Deportes, Rogelio Dávila, el pivote se pondrá a las órdenes del Necaxa.

13. Rodrigo Dourado podría marcharse de Coapa

Rodrigo Dourado | Hector Vivas/GettyImages

De acuerdo con la sección ‘Barra Brava’ del Universal Deportes, el brasileño podría quedar fuera del América aun cuando llegó apenas en el Clausura 2026.



Se dice que el pivote no es contemplado por el cuerpo técnico encabezado por el uruguayo Guillermo Almada, debido a esto, la directiva habría empezado a buscar opciones para acomodarlo.

14. Independiente Avellaneda querría desmantelar a León

Rodrigo Echeverría | Jam Media/GettyImages

Desde Radio La Red de Argentina se informó que El Rojo sigue muy de cerca a tres de los futbolistas que militan con los Panzas Verdes.



El contención chileno Rodrigo Echeverría, el pivote argentino Santiago Colombatto que está cedido con el Real Oviedo de España y el central uruguayo Valentín Gauthier.



No obstante, hasta ahora no ha habido ofertas ni nada.

15. Álvaro Angulo también diría adiós a Ciudad Universitaria

Álvaro Angulo | Manuel Velasquez/GettyImages

Se mencionaba que el colombiano estaría abierto a marcharse tras la salida del técnico Efraín Juárez, quien lo llevó al club, y ahora crecen las posibilidades de que deje a los Pumas.



El periodista del Diario AS Colombia, Sebastián Bejarano, comunicó que el lateral izquierdo ya recibió sondeos por parte del Racing Avellaneda de Argentina para conocer su situación y ver si puede negociar un traspaso.

16. Erik Lira, aún puede emigrar a Europa

Erik Lira | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

En los últimos dos años se ha comentado que el pivote podría dar el salto al Viejo Continente porque es seguido por algunos clubes de Italia y España, y justamente el rumor de esta última nación ha resurgido una vez más.



Según Estadio Deportivo, el Real Betis contempla al seleccionado nacional y futbolista del Cruz Azul.

17. Ezequiel Unsain acabó su era en Aguascalientes

Ezequiel Unsain | Alexandre Schneider/GettyImages

Desde la semana pasada, el periodista argentino César Luis Merlo adelantó que el arquero del Necaxa tenía posibilidades de marcharse a Argentina porque era del interés del Talleres de Córdoba.



Esta vez, el comunicador confirmó que el argentino deja a los Rayos en una transferencia aproximada de un millón de dólares, firmando por tres años con su nuevo equipo, contando con la opción de alargar a uno más.

18. ¿Gilberto Mora en el radar de la Serie A?

Gilberto Mora | Carl Recine/GettyImages

Se compartió que el joven maravilla de Xolos de Tijuana tiene un nuevo interesado en sus servicios y se trata de un conjunto italiano que conoce bien el talento mexicano.



Desde el país de la bota afirman que el Napoli está siguiendo de cerca el desempeño del mediocampista para analizar su posible fichaje.



Además de los Partenopeos, el seleccionado nacional ha sido vinculado con el Barcelona de España, el Borussia Dortmund de Alemania, el Ajax Ámsterdam de los Países Bajos y el Porto de Portugal.

19. Antonio Servín se une al cuerpo técnico de La Franja

Antonio Servín | JOHAN ORDONEZ/GettyImages

El entrenador que comenzó su carrera en el 2009 y que ha dirigido a clubes como Pumas, Tlaxcala y el Antigua GFC de Guatemala, con el cual fue campeón, se incorporó a Puebla como auxiliar de Gerardo Espinoza, así lo anunció el club en un comunicado.



El exdefensa central y centrocampista viene de fungir el mismo rol en Bravos de Juárez.

20. Efraín Juárez comienza una nueva película

¡EFRAÍN JUÁREZ DIRIGIRÁ EN LA CHAMPIONS LEAGUE!



Efraín Juárez ha sido anunciado como nuevo entrenador del Győri ETO FC, de #Hungría, equipo con el que disputará la edición 2026-2027 de la UEFA #ChampionsLeague. pic.twitter.com/NpVEO7H0UO — 24 Morelos (@24_morelos) June 18, 2026

Luego de dejar la dirección técnica de Pumas, Efrastóteles encontró una nueva aventura, ya que fue anunciado como estratega del Györy ETO de Hungría, con el cual jugará Playoffs de la UEFA Champions League.



El mundialista en Sudáfrica 2010 firmó por un año con una renovación automática en caso de cumplir ciertos objetivos.

21. Federico Viñas es ofrecido en México

Federico Viñas | DeFodi Images/GettyImages

El deseo del uruguayo es mantenerse en Europa, luego de haber vivido una experiencia inolvidable con el Real Oviedo de España, con el cual descendió de LaLiga.



Su ficha pertenece a Grupo Pachuca y aunque ya había manifestado que no tenía intenciones de regresar a México, Arath Uva de VAVEL México comunicó que el delantero ha sido ofrecido a los Tigres.



Por ahora, Maraviñas está concentrando con Uruguay disputando el Mundial 2026.

22. ¿Miguel Borja ahora sí en México?

Miguel Borja | Marcelo Endelli/GettyImages

Uno de los temas más sobresalientes del pasado mercado de fichajes fue cómo se le cayó a Cruz Azul el fichaje del delantero colombiano, que quedó libre tras su estadía en el River Plate de Argentina.



Como La Máquina Celeste no pudo liberar una plaza de extranjero a tempo, El Colibrí firmó con el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos.



A pesar de esto, Arath Uva dio a conocer que el atacante sudamericano ha sido ofrecido a los Tigres.

23. Pumas ya negocia con Esteban Solari

Esteban Solari | Manuel Velasquez/GettyImages

Después de haber salido de la silla técnica de Pachuca, el argentino fue asociado rápidamente con Universidad Nacional, club al cual defendió en su etapa como futbolista profesional.



César Merlo confirmó lo que todos sospechaban, la UNAM ya está en pláticas con El Tano para darle el timón, siendo su primera opción, aun cuando también se habla de Guillermo Vázquez Jr.

24. Atlante incorpora a sus filas a Joaquín Moxica

Joaquín Moxica | Jam Media/GettyImages

En su retorno a la Primera División, los Potros de Hierro siguen sumando piezas y ahora se trató del delantero de 20 años, a quien se le considera una promesa dentro de Rayados.



La decisión que tomó el técnico argentino Matías Almeyda fue mandarlo a préstamo ante la fuerte competencia en la posición, así podrá tener mayor fogueo y crecimiento.