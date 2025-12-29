Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Dueñas, Vegas, Juanpi, Galindo, Almendra, Jacob, Gutiérrez, Puch y más
El Apertura 2025 concluyó con el bicampeonato del Toluca, así que desde ahora ya arrancó la cuenta regresiva para el próximo Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, donde los escarlatas buscarán hacerse con el tricampeonato.
Ya con el semestre terminado, todos los clubes están pensando en cómo armarse, así que se han dado a conocer altas, bajas y renovaciones, aparte los rumores de fichajes van en aumento.
Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa rumbo al C2026:
¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram,sportsillustratedfutbol, y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol!
1. Miguel Borja, listo para Cruz Azul
Este domingo, el delantero colombiano arribó a la Ciudad de México, por lo que está cerca de presentar los exámenes médicos, por lo que esta semana podría ser anunciado de forma oficial por La Máquina.
El Colibrí firmará por dos años, hasta diciembre del 2027, luego de culminar su etapa con el River Plate de Argentina.
2. Luca Orellano, cerrado con Rayados
El extremo derecho se pondrá la elástica regia, procedente del FC Cincinnati de la MLS, luego que se pagaran 4.5 millones de dólares.
El argentino se unirá a Monterrey por los próximos cuatro años, así que en los próximos días viajara para llevar a cabo los exámenes médicos.
3. América propone jugadores por Agustín Palavecino
De acuerdo con 365Scores, las Águilas tienen la firme intención de hacerse con el argentino, sobre todo ahora que Cruz Azul se habría echado atrás.
En Coapa ofrecen diferentes jugadores para hacerse con el mediocampista, entre ellos, Franco Rossano o Cristian ‘Chicote’ Calderón, quienes ya están con el Necaxa a préstamo, además de ceder un extranjero, ya sea el neerlandés Javairo Dilrosun, el chileno Víctor Dávila o el también andino Igor Lichnovsky.
Pese a ello, los de Aguascalientes están firmes en su ambición de querer ocho millones de dólares por el sudamericano, aparte no le ha dado una respuesta a los azulcremas, quienes no han hecho negociaciones formales.
4. Querétaro fichó a Erik Dueñas
Gallos Blancos sigue haciéndose de contrataciones. A través de sus redes sociales, el club anunció el arribo del centrocampista, procedente del Houston Dynamo de la MLS.
El mexicoamericano de 21 años arribó como agente libre y firmó por los siguientes dos años.
5. Leo Flores, refuerza el ataque de San Luis
Tal como se había adelantado en semanas previas, el delantero dejó a Tigres para unirse a la causa potosina.
A través de un comunicado, los Tuneros le dieron la bienvenida al romperredes de 22 años, que también ha militado con el Atlas, Pachuca y Los Ángeles FC 2 de los Estados Unidos.
6. Salomón Rondón vuelve con Pachuca
El venezolano no logró trascender con el Real Oviedo de España, ya que apenas hizo dos goles tras 16 encuentros, así que regresará a México de la mano de los Tuzos.
El periodista argentino César Luis Merlo reveló que el veterano delantero de 36 años rechazó ofertas de clubes de Brasil para vivir una nueva aventura en suelo azteca.
7. Necaxa se refuerza con Kevin Gutiérrez
Tanto César Merlo como el periodista argentino Uriel Iugt dieron a conocer que los Rayos han acordado con Defensa y Justicia comprar la carta del pivote argentino.
En estos momentos ambos clubes ya intercambian la documentación para hacer oficial el fichaje del mediocampista, que firmará por cuatro años.
8. Lucas Barbosa, otra opción para Rayados
El portal RTI Esporte de Brasil dio a conocer que el equipo regio está interesado en el extremo derecho brasileño del Red Bull Bragantino, quien también puede jugar por la banda izquierda o como medio ofensivo.
“Red Bull Bragantino sigue de cerca el interés de Monterrey de México. Aún no se ha materializado en una oferta oficial. Sin embargo, lo considera posibilidad real y la negociación sólo avanzará si la oferta compensa la pérdida deportiva y el potencial de la revalorización”, se pudo leer.
9. Tomás Jacob se iría del Necaxa
El periodista estadounidense Tom Bogert informó que el defensa central argentino está cerca de ponerse el jersey del Atlanta United de la MLS.
Se menciona que los Rayos lo venderían por un monto de cinco millones de dólares. El también mediocentro firmará un vínculo hasta el 2029.
10. León presentó oferta formal por Diego Valdés
En el último mes se ha rumorado que el chileno del Vélez Sarsfield de Argentina podría volver a México de la mano de los Panzas Verdes, pero ahora Posta Deportes reveló que por fin se hizo un ofrecimiento formal, ya que los Esmeraldas pusieron tres millones de dólares sobre la mesa.
La intención del mediocampista es volver al balompié azteca.
11. América considera el retorno de Cristián Calderón
De acuerdo con el Diario Récord y FOX Sports, desde Coapa analizan seriamente la opción de traer de vuelta al Chicote, que está a préstamo con el Necaxa, donde aún le quedan seis meses de cesión.
La intención es que el lateral izquierdo genere competencia interna con el colombiano Cristian Borja.
12. Necaxa firmará a Agustín Almendra
365Scores confirmó que el mediocentro argentino del Racing Avellaneda vendrá al fútbol mexicano, ya que los Rayos pagarán cerca de 2.5 millones de dólares. La idea es que el sudamericano juegue por los próximos tres años, aunque tendrá la opción de extender por un año más.
13. León presentó a Nicolás Vallejo y Diber Cambindo
A través de un creativo video, los Panzas Verdes anunciaron el arribo del extremo argentino del Independiente Avellaneda, así como del delantero colombiano, procedente del Necaxa.
El elemento del Rojo, que llegó en transferencia definitiva, estuvo cedido los últimos dos torneos con el Liverpool Montevideo de Uruguay.
Del mismo modo, el cafetalero fue transferido totalmente y defenderá el escudo por los próximos tres años.
14. Necaxa dará oportunidad a Emilio Rodríguez
Los Rayos se hicieron con el extremo de León, en una operación que se trata de un préstamo por un año con opción de compra.
El atacante de 22 años militó poco tiempo con el Celta de Vigo de España.
15. León sufrió la baja de Nicolás Fonseca
Tal como se había adelantado la semana pasada, el pivote ítalo-uruguayo no seguirá con La Fiera porque fue traspasado al Real Oviedo de España.
El Carbayon lo presento como su refuerzo, arribando a préstamo.
16. Pumas se reforzó con Jordan Carrillo
Universidad Nacional logró concretar el fichaje del centrocampista de Santos Laguna, uno de los jugadores catalogado como promesa.
El seleccionado nacional sub-23 fue mandado a préstamo por un año con opción de compra.
17. Necaxa se despidió de Jesús Alcántar
El defensa central dice adiós al fútbol mexicano para aventurarse en Perú, con el FBC Melgar, el cual dirige el peruano Juan Reynoso.
El ex Sporting Lisboa B de Portugal fue mandado por los Rayos en condición de préstamo por un año con opción de compra.
18. Louis Derbez quedó fuera de Cruz Azul
La Máquina decidió mandar a préstamo al centrocampista de 22 años, que ahora se desenvolverá con Venados de Mérida en la Liga de Expansión.
El jugador ya se encuentra en la pretemporada de los Astados.
19. San Luis da una oportunidad a Benjamín Galindo Jr
Los Tuneros hicieron oficial el arribo del defensa central, procedente del Cancún FC de la Liga de Expansión.
El hijo del Maestro ya cuenta con experiencia en Primera División tras haber defendido a Chivas y Pachuca.
20. Cruz Azul podría vender a Giorgos Giakoumakis
El delantero griego logró revalorizarse gracias a su buen rendimiento con el PAOK Salónica de su país, en donde se encuentra cedido, por ello, han surgido interesados en hacerse con sus servicios.
César Merlo informó que el Atlético Mineiro de Brasil ha ofrecido 6.5 millones de dólares a La Máquina para lograr la contratación.
21. León también oficializó a Juan Pablo Domínguez
A través de sus redes sociales, Toluca despidió a su extremo y a la vez, los Panzas Verdes lo presentaron como su refuerzo con un video, referente al penal que falló durante la final del Apertura 2025 contra Tigres.
El atacante estará a préstamo por un año con opción de compra.
22. Sebastián Vegas, la otra incorporación de León
El defensa central chileno culminó su préstamo con el Colo Colo de Chile, así que debía reportar con Rayados, pero tampoco entraba en planes.
Debido a esto, La Pandilla lo mandó a préstamo con los Panzas Verdes, quienes lo anunciaron con otro creativo video.
23. Hay disposición de Carlos Rotondi para irse de Cruz Azul
El periodista Santiago Hernández informó que La Máquina buscaría ocho millones de dólares por el lateral izquierdo, que es del interés de los Tigres.
Supuestamente, el argentino vería bien cambiar de aires, aparte es del total agrado del técnico argentino Guido Pizarro.
A eso se suma que al club celeste le urge liberar plazas de extranjeros.
24. ¿Alan Bautista en trueque a las Chivas?
Según Jesús Bernal de ESPN, el Guadalajara podría estar cocinando un intercambio con Pachuca por el mediocampista, ofreciendo a Erick Gutiérrez y Víctor ‘Pocho’ Guzmán.
A los Tuzos sí les interesa El Guti, pero el tema del salario es el gran problema, mas podrían llegar a un acuerdo.
“No lo verían mal; uno si Chivas les da al ‘Pocho’ Guzmán con el trueque más un jugador. Que manden al Guti y Chivas ponga una lana por un jugador, Bautista gusta”, indicó.
25. Eduardo García será el último arquero de Mazatlán
Debido a que sólo le quedan seis meses en el máximo circuito, varios jugadores se han marchado del cuadro morado, entre ellos, su arquero titular, Daniel Gutiérrez, por eso buscaban alguien para defender el arco.
Al parecer, El Dragón, canterano y tercer guardameta de Chivas, se marcha a préstamo por ese medio año con cargo de 300 mil dólares, sin opción de compra, así lo indicó César Merlo.
26. Pachuca, interesado en Igor Lichnovsky
El Diario El Universal apuntó que la directiva del América busca darle salida al central chileno y uno que no vería con malos ojos incorporarlo es el cuadro de la Bella Airosa, además de la Universidad de Chile.
No obstante, no hay informes sobre ofertas formales o negociaciones.
27. Varios tras Jorge Ruvalcaba de Pumas
El periodista Brian Sales dio a conocer que el extremo izquierdo está en la agenda de dos equipos de la liga azteca: Toluca y Monterrey.
Se menciona que los dos cuadros sondearon el entorno del atacante, pero la directiva auriazul no pretende dejarlo salir, a menos que paguen la cláusula de rescisión, la cual, al parecer supera los diez millones de dólares.
28. Sebastián Córdova será refuerzo del Toluca
Diferentes medios dan por hecho que el centrocampista se unirá al actual campeón del fútbol mexicano.
Tras quedar como agente libre al no renovar su vínculo con Tigres, el también extremo firmaría con los Diablos Rojos hasta el 2029, siendo una petición exprés del técnico argentino Antonio Mohamed.
29. Erick Gutiérrez, dispuesto a ganar menos en Pachuca
Fuentes cercanas a Chivas han indicado que el mediocampista no tendría problemas en bajarse el salario con tal de volver a los Tuzos, club que lo formó. Desde la Bella Airosa están analizando el ofrecimiento del Guti.
30. Robert Morales se niega a salir de Toluca
El periodista Juan Carlos Cartagena de TUDN compartió que tanto el club escarlata como El Turco Mohamed quieren darle salida al delantero paraguayo, sin embargo, este no tiene intenciones de marcharse.
El guaraní sólo aceptaría decir adiós si llega un mejor equipo por él, donde le paguen de igual manera o una cifra mayor, lo cual luce complicado.
31. Juan José Calero jugará de nuevo en Pachuca
De acuerdo con el periodista Omar Zerón, los Tuzos han concretado el retorno del delantero, quien viene de ser el máximo goleador en la Liga de Expansión con Venados de Mérida.
El hijo de la leyenda del club, el arquero colombiano Miguel Calero, tendrá una nueva oportunidad para mostrarse con los hidalguenses.
32. Maestro Puch se unió al Puebla
Desde la semana pasada, La Franja dio a conocer el fichaje del argentino, que estaba a préstamo con el San Martín desde el Independiente Avellaneda de Argentina.
El delantero ha defendido también a la selección de su país en la sub-20.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.