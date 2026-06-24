Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Esteves, Ugalde, Valenzuela, Palavecino, Giménez, Pedraza, Rossi y más

Mientras se disputa el Mundial 2026 los movimientos de cara al Apertura 2026 de la Liga MX ya han comenzado con el anuncio de algunos fichajes.



A esto debemos sumar, que los rumores de altas y bajas siguen sonando con demasiada fuerza.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al A2026:

1. Ronaldo Nájera retorna con el Atlético San Luis

Ronaldo Nájera | Leopoldo Smith/GettyImages

A través de sus redes sociales, el club potosino lanzó un comunicado para informar el regreso del futbolista mexicano, quien se había marchado a préstamo con el Atlético Madrileño de España.



El mediocentro y también extremo estuvo bajo las órdenes del histórico Fernando ‘Niño’ Torres, ganando experiencia internacional con participaciones destacadas.

2. Pedro Pedraza, de Tuzo a Rayo

¡Ya está con nosotros! ❤️



El mediocampista 🇲🇽 Pedro Pedraza, ya es parte de los Rayos… ¡Vamoooos! 💪#FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/xzzG7yPfVk — Club Necaxa (@ClubNecaxa) June 22, 2026

Como se había adelantado desde la semana pasada, el mediocampista dijo adiós al Pachuca para ponerse la elástica del Necaxa.



Mientras el cuadro hidalguense lo despidió en sus redes sociales, los hidrocálidos le dieron la bienvenida.



Se trata de un préstamo por un año con opción de compra.

3. Luis Quiñones culminó su etapa con Pachuca

🚨 Luis Quiñones (34) es anunciado oficialmente como nuevo jugador de #América. Firmó como agente libre por un año (hasta junio de 2027) 🔴 pic.twitter.com/cFyKwJ2JIz — Pipe Sierra (@PSierraR) June 19, 2026

Desde sus redes sociales, los Tuzos dieron a conocer la baja del extremo izquierdo. El colombiano continuará su carrera con el América de Cali de su país, club que ya le dio la bienvenida. Después de defender a los hidalguenses, Tigres, Pumas, Toluca, Puebla y Lobos BUAP, así culmina su trayectoria en suelo azteca tras más de una década.

4. Brian García tampoco continuará con los Tuzos

👊🏼 | Gracias por tu compromiso defendiendo el blanco y azul de Pachuca:



¡Éxito en tu próximo reto, Brian! pic.twitter.com/vc25k3RswQ — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 22, 2026

La tercera baja oficial del Pachuca fue el lateral izquierdo. El Guamerucito concluyó su préstamo con el equipo, así que debe volver con el dueño de su ficha, es decir, Toluca, sin saber si el técnico argentino Antonio Mohamed lo tendrá contemplado para el semestre.

5. Sergio Canales volvió al club de sus amores

📝 FICHAJE | Sergio Canales, primer refuerzo del Racing 2026/27 para su regreso a #LaLigaEASports



✅ El centrocampista, formado en las Instalaciones Nando Yosu, ha llegado a un acuerdo que le vinculará al Racing hasta el 30 de junio de 2028. https://t.co/esrJpjXnq4 pic.twitter.com/DVgJIpNqd5 — Real Racing Club (@realracingclub) June 22, 2026

Si bien tiene rato que el mediocampista español se desligó de Rayados de Monterrey, hasta ahora se dio a conocer de forma oficial su retorno al Racing Santander de su país.



Con un emotivo video, El Mago dio a conocer que volvió a casa.

6. Cruz Azul quiere cerrar a Juan Brunetta

Juan Brunetta | Rodrigo Oropeza/GettyImages

De acuerdo con el reportero Adrián Esparza de TUDN, el entorno del argentino lleva semanas en pláticas con La Máquina para concretar su traspaso desde los Tigres. Se menciona que en La Noria existe mucho optimismo de que las negociaciones por el mediocampista avancen.

7. Vinicius Lima no es requerido por Guillermo Almada

Vinicius Lima | Hector Vivas/GettyImages

Con apenas un semestre en México, el centrocampista brasileño estaría a nada de volver a su país porque no es del agrado del estratega uruguayo.



El periodista Fer Esquivel compartió que el América ya está negociando su salida, interrumpiendo así su préstamo desde el Fluminense.

8. Esteban Solari comandará a los Pumas

📋 El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas. 🐾



El estratega argentino arriba al cuadro universitario luego de vestir estos colores como jugador en 2007 y 2008 y después de una trayectoria como director… pic.twitter.com/ivK5csbTSw — PUMAS (@PumasMX) June 22, 2026

El semestre pasado el argentino estuvo al mando del Pachuca, cayendo eliminado en semifinales, precisamente ante su nuevo club.



El Tano toma el lugar que dejó vacante Efraín Juárez en la UNAM, firmando por dos años y con objetivos a cumplir.



En su etapa como futbolista vistió la casaca de los felinos.

9. Rayados consultó la situación de Manfred Ugalde

Manfred Ugalde | Anadolu/GettyImages

El comunicador Arath Uva, de VAVEL México, dio a conocer que Monterrey se acercó al Spartak Moscú de Rusia para conocer las condiciones del costarricense de 24 años.



El delantero y seleccionado tico tiene contrato con el club ruso hasta mediados del 2028, sin embargo, su representante le está buscando un nuevo destino.



“Ugalde podría dirigirse a México, Monterrey explora la posibilidad de fichar a Ugalde tras la salida de (Germán) Berterame en invierno”, escribió también el medio ruso RPL Sky.

10. Toluca mandaría a Franco Rossi a Brasil

Franco Rossi | Agustin Cuevas/GettyImages

Otro de los futbolistas que arribó al balompié azteca apenas para el Clausura 2025.



De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, todo está cerrado para que los Diablos Rojos envíen a préstamo por seis meses al delantero uruguayo, que se pondrá a las órdenes del Chapecoense.

11. Lucas Romero, una promesa guaraní que llegaría a Juárez

Desde Chile aseguraban que el paraguayo llegaría a las filas de Xolos de Tijuana, pero al parecer mas bien será con los fronterizos.



El pivote de 23 años está prestado con Universidad de Chile, ya que su carta le pertenece al Recoleta de su país, que lo mandó en cesión por un año con opción de compra.



César Merlo apuntó que Bravos tiene acordado el fichaje, faltando solamente la firma de contrato, el cual sería por los próximos tres años.

12. Nelson Quiñones apunta a México

Nelson Quiñones | Houston Dynamo FC/GettyImages

El extremo izquierdo colombiano quedó como agente libre tras su paso por el Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos, pero de acuerdo con el periodista cafetalero Pipe Sierra, estaría negociando con un equipo del fútbol mexicano, sin revelarse el nombre.

13. Atlante contaría con Gustavo Sánchez

Gustavo Sánchez | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con la cuenta de X, DraftMX, el defensa central de Monterrey se pondrá a la disposición de los Potros de Hierro. En el pasado, el también lateral izquierdo de 26 años ha sido prestado con el Pachuca y el Mazatlán.

14. Walter Portales, sale del Nido pero no de la capital

Walter Portales | Jam Media/GettyImages

El Atlante habría sumado un nuevo rostro en su plantilla y se trataría del lateral derecho del América.



El estadounidense estuvo a préstamo con el Puebla, pero ahora se iría de forma definitiva con los Potros de Hierro para aportar su granito de arena.



El defensor firmará contrato por un año y medio, mientras las Águilas mantendrán un porcentaje de la carta.

15. Milton Valenzuela, a defender el escudo rojinegro

Milton Valenzuela | Mateo Occhi/GettyImages

Desde la semana pasada se informó que el argentino estaba negociando con un equipo mexicano sin revelarse el nombre, pero ahora se sabe que se trataba del Atlas.



El lateral izquierdo no renovó su vínculo con el Independiente Avellaneda de su país y aunque todavía hace falta la firma de contrato, es un hecho que se pondrá la elástica tapatía, así lo dijo César Merlo.

16. Luis Esteves, el otro fichaje del Atlas

Luis Esteves | Eurasia Sport Images/GettyImages

Junto al argentino estaría cerrado el mediocampista portugués, procedente del Gil Vicente de su país.



El volante diestro de perfil creativo y dinámico, formado en la cantera del Sporting Lisboa y Sporting Braga de su país, se unirá a los Zorros con un contrato de largo plazo.



Al parecer, se convertirá en el fichaje más caro en la historia de La Academia, tras desembolsar 6 millones de dólares.





17. Erick Gutiérrez volvería al ruedo con Santos Laguna

Erick Gutiérrez | Jam Media/GettyImages

César Merlo notificó que El Guti está a un paso de ponerse el jersey de los laguneros. Luego de no entrar en planes de las Chivas desde el torneo pasado, el mediocampista se marcharía a la Comarca a través de un préstamo por un año con opción de compra. Con esta salida, el Guadalajara liberará masa salarial debido a que el dos veces mundialista percibe uno de los sueldos más altos de toda la plantilla rojiblanca.

18. Iván González arribó a la frontera

Iván González | Sergio Mejia/GettyImages

Tras la desaparición del Mazatlán, el delantero tuvo que buscar nuevos aires y los ha encontrado en Ciudad Juárez. El extremo derecho de 19 años firmó un contrato por un año como agente libre.

19. Nelson Deossa se aleja de México

Nelson Deossa | Soccrates Images/GettyImages

El colombiano fue puesto en la lista de transferibles del Real Betis de España. Eso llevó a que equipos como Cruz Azul, América y Tigres lo tuvieran en su radar, sin embargo, tenían competencia desde Argentina, pero ahora se sumó Brasil.



Pipe Sierra comunicó que el Vasco Da Gama haría una oferta formal por el mediocampista, que sería de préstamo por un año con opción de compra obligatoria. La fuente añadió que el pivote ya aceptó las condiciones de su contrato, por lo tanto, su retorno a suelo azteca no sucedería.

20. Enzo Giménez fue cerrado por Querétaro

Enzo Giménez | Christian Alvarenga/GettyImages

César Merlo estableció quela directiva de Gallos Blancos está afinando los últimos detalles para concretar el fichaje del mediocampista paraguayo.



Las pláticas con el Rosario Central de Argentina están en su etapa definitiva para la compra del pase, proyectando un acuerdo contractual por tres años, con opción de extender a uno más.

21. Matías Palavecino, objetivo del Querétaro

Matías Palavecino | RODRIGO ARANGUA/GettyImages

El mediocampista argentino es una de las principales opciones que tiene Gallos Blancos para reforzarse, tratándose de un pedido exprés de su técnico, el chileno Esteban González.



De acuerdo con la información del periodista Sebastián Farías, de Radio Agricultura, el propio jugador de la Universidad Católica de Chile ha manifestado su intención de reencontrarse con el estratega andino, quien lo dirigió en el Coquimbo Unido.



A pesar de tener contrato con la U hasta finales del 2028, las negociaciones estarían llevándose por buen puerto.

22. Agustín Rodríguez parte de la Madriguera

Agustín Rodríguez | Simon Barber/GettyImages

Aquí hay otro fichaje que no convenció. El delantero uruguayo, procedente del Juventud de Las Piedras de su país, llegó al Atlas para el Clausura 2026, pero ya no será requerido, así que tendrá que buscar un nuevo destino. A falta del anuncio de la baja oficial, el narrador de Prime Video y Chivas TV, Antonio ‘Cántalo’ Camacho, informó sobre la situación del Toro.

23. Gustavo del Prete habría pactado su adiós del Atlas

Gustavo del Prete | Sergio Mejia/GettyImages

César Merlo informó que El Tuti habría llegado a un acuerdo con la directiva rojinegra para rescindir su contrato y dejar de formar parte de la institución, aunque afortunadamente hay varios clubes argentinos dispuestos a ficharlo, viendo con buenos ojos retornar a su nación.



El delantero argentino disputó 22 encuentros con los tapatíos, logrando apenas tres dianas y dos asistencias.



Ahora sólo falta el comunicado oficial por parte de La Academia.

24. Róber Pier tampoco entró en planes tapatíos

Róber Pier | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Supuestamente, el español también fue notificado de que no entra en planes de la nueva directiva, así lo comunicó César Merlo.



El defensor únicamente tuvo participación en cinco compromisos, por ello no extraña para nada la decisión de darle las gracias.

25. Mateo García, otra baja más en la Academia

Mateo García | Hector Vivas/GettyImages

Por último, el mediocampista ofensivo terminó su contrato, el cual no fue renovado. Gracias a esto, ya ni siquiera está entrenando con sus compañeros, según lo comentado por distintos medios, terminando, por ahora, la limpia que llevó a cabo el Atlas. El extremo derecho jugó 21 cotejos, perforando las redes en tres ocasiones.

26. Grupo Pachuca manda a Nicolás Vallejo a los Tuzos

Nicolás Vallejo | Jam Media/GettyImages

Como es costumbre, los dos equipos que pertenece al Grupo Pachuca estuvieron involucrados en un fichaje.



César Merlo comentó que el argentino se unirá al cuadro de la Bella Airosa, procedente del León, en lo que será un préstamo por un año con opción de compra. El extremo derecho es uno de los tantos futbolistas que apenas aterrizó en México para el Clausura 2026.