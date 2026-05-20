Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Fasson, Idrissi, Paiva, Espinoza, Víctor, Carrillo, Charly, Cota y más

Habrá un nuevo campeón en el Clausura 2026, de la Liga MX. Este fin de semana se sabrá quién alza el título para darle fin al campeonato: Pumas o Cruz Azul.



Con el fin del semestre cerca, los clubes siguen pensando a futuro, por lo que continúan los famosos rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026, así como las anuncias de bajas y altas.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. Nicolás Larcamón se probará en Europa

Nicolás Larcamón | Jam Media/GettyImages

Aun cuando el nombre del argentino sonó para tomar las riendas de algún club para el próximo semestre, eso no será así.



El periodista argentino César Luis Merlo compartió que su compatriota llegó a un principio de acuerdo con el Sporting Gijón de España para estampar su firma hasta junio del 2027.

2. Renato Paiva, a dirigir el nuevo proyecto de Santos Laguna

Club Santos Laguna anuncia la llegada de Renato Paiva como Director Técnico de los Guerreros. 🫡🇳🇬



El estratega portugués se incorpora a la institución como parte de la reestructura deportiva del Club, enfocada en fortalecer la metodología de trabajo, potenciar las diferentes… pic.twitter.com/K9RjgfccAD — Club Santos (@ClubSantos) May 19, 2026

Por fin es oficia. Los Guerreros dieron a conocer en sus redes sociales que el portugués será su nuevo técnico para tratar de dejar atrás sus últimos torneos que fueron para el olvido.



El ex de León y Toluca se une a La Comarca por los próximos dos años.

3. Gerardo Espinoza tomó el timón del Puebla

Tal como se había adelantado desde la semana pasada, El Loco fue el elegido por la directiva camotera para comandar el nuevo proyecto tras el cese del español Albert Espigares.



El sinaloense, que alguna vez defendió la casaca del club como futbolista, firmó hasta junio del 2027 y espera cambiarle la cara a La Franja.

4. Pachuca busca renovar a Esteban Solari

Esteban Solari | Hector Vivas/GettyImages

Los Tuzos se quedaron a un paso de arribar hasta la gran final, luego de un torneo donde no hicieron tanto ruido pero casi cumplen el objetivo.



Gracias a lo realizado por el técnico argentino, la directiva hidalguense estaría interesada en retener a su entrenador, el cual culmina su vínculo en el mes de junio, así lo dijo César Merlo.

5. Matías Almeyda volverá a México con Rayados

Matías Almeyda | Quality Sport Images/GettyImages

Si bien el argentino declaró que en suelo azteca sólo dirigiría a Chivas, tal parece que no será así.



César Merlo notificó que El Pelado llegó a un acuerdo con Monterrey para poder ser su nuevo estratega por los siguientes dos años.



El sudamericano viene de haber dirigido al Sevilla de España.

6. Rodolfo Cota se quedará en el Nido

Rodolfo Cota | Agustin Cuevas/GettyImages

César Merlo apuntó que el guardameta renovó por un año más con el América, luego de haber rescindido su contrato con León, club que era dueño de su carta.



En distintas ocasiones se argumentó que el sinaloense podría abandonar Coapa, pero tal parece que la directiva está contenta con su accionar.

7. Se intensifica la puja por Jordan Carrillo

Jordan Carrillo | Manuel Velasquez/GettyImages

El mediocampista fue uno de los fichajes más exitosos del semestre, pues con Pumas ha logrado brillar y está a nada de levantar el título, un contraste total a lo que está viviendo Santos Laguna, dueño de su carta, el cual no incluyó una opción de compra en el préstamo.



Debido a esto, en la Comarca quieren de vuelta a su canterano una vez que concluya el campeonato, sin embargo, su gran torneo emocionó a otros equipos, los cuales alzan la mano para su contratación.



El Diario Récord apuntó que tanto Chivas, como América y Cruz Azul ya preguntaron por el ex Sporting Gijón, mientras Universidad Nacional también quiere encontrar la forma de poder quedárselo.

8. ¿Oussama Idrissi interesa al América?

Oussama Idrissi | Manuel Velasquez/GettyImages

Cuando atravesaba su mejor momento hace más de un año, el marroquí llegó a estar en el ojo de las Águilas, pero rechazó la propuesta de irse porque estaba feliz en Pachuca.



Y ahora, según Diego Sandoval de W Deportes, los de Coapa nuevamente buscarían ir por el fichaje del extremo, siempre y cuando el uruguayo Brian Rodríguez realmente salga de la institución para cumplir su sueño europeo.

9. Tigres seguirá contando con Juan Pablo Vigón

Juan Pablo Vigón | Sergio Mejia/GettyImages

Mediotiempo informó que el pivote seguirá ligado a la institución regia luego de haber renovado su contrato hasta el verano del 2027.



Y aunque el formado en la cantera rojinegra no es un titular absoluto, parece estar feliz en el club felino.

10. César Montes niega su retorno a México

César Montes | KAMIL KRZACZYNSKI/GettyImages

Desde hace meses se ha dicho que Cruz Azul busca repatriar al Cachorro, pero ahora, el mundialista en Qatar 2022 admitió que su deseo es seguir creciendo en Europa para consolidar sus objetivos personales.



Asimismo, el defensa central del Lokomotiv Moscú de Rusia reveló que en los últimos meses recibió ofertas de clubes importantes para volver a suelo azteca, las cuales rechazó.

11. Rodolfo Pizarro pidió su salida de Juárez

Rodolfo Pizarro | Jam Media/GettyImages

El director deportivo de Bravos, Fran Sánchez, comentó que el mediocampista le hizo saber al club que quiere ser negociado en el mercado de fichajes para buscar nuevas oportunidades.



Sobre eso, el directivo indicó que el club no tiene ninguna necesidad de traspasar a algún jugador, pero tampoco están cerrados a ello.

12. Paulo Víctor se despidió del América

Paulo Víctor, estamos más que agradecidos por el tiempo que portaste nuestros colores con orgullo, los logros que conseguimos y todos los triunfos que sumamos.



Fuiste, eres y serás siempre águila. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus futuros proyectos.



¡Gracias por tanto! pic.twitter.com/NPG0KDVl3N — Club América (@ClubAmerica) May 20, 2026

Tal como estaba arreglado, el auxiliar del técnico brasileño André Jardine puso fin a su estancia en Coapa.



El club dedicó un mensaje al sudamericano a través de sus redes sociales para agradecerle el tiempo que estuvo con ellos, deseándolo éxito a la vez en su nueva aventura con la selección sub-21 de Brasil.

13. Robert Morales convenció en Pumas

Robert Morales | Hector Vivas/GettyImages

El delantero paraguayo ha rendido bien con los felinos tras haber llegado a préstamo desde el Toluca hasta diciembre de este año, así que la directiva estaría trabajando para comprarlo de forma definitiva, así lo dijo el periodista René Tovar del Diario Récord.



Para poder lograr el fichaje de La Pantera, los auriazules tendrían que desembolsar cuatro millones de dólares.

14. ¿Charly Rodríguez de vuelta al Barrial?

Charly Rodríguez | Agustin Cuevas/GettyImages

ABC Deportes comunicó que Rayados tiene la firme convicción de llevarse de regreso a su canterano tras su buen paso con el Cruz Azul.



Hace poco el mediocampista firmó una renovación con La Máquina hasta diciembre del 2029, pero a pesar de esto, el informe dice que La Pandilla lo tiene casi en la bolsa.

15. Atlante quiere la experiencia europea de Lucas Fasson

Lucas Fasson | SOPA Images/GettyImages

Hace unas semanas el técnico Miguel Herrera dijo que buscarían jugadores nacionales para reforzarse en su retorno a Primera División, pero ya salió un interés por un jugador que se desenvuelve en Europa.



El portal RTI Esporte de Brasi estableció que el defensa del Lokomotiv Moscú es una opción real para los Potros de Hierro, pues este termina su contrato en junio pasando a ser agente libre.



El reporte indica que los azulgranas ya contactaron al representante del brasileño para conocer su situación financiera y contractual, teniendo la idea de ofrecerle un contrato por dos años.