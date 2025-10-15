Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Icardi, Juárez, 'Tiba', Olivas, Lira, Paulinho, Alexéi, García y Ochoa

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título. Sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Gilberto Sepúlveda y Luis Olivas no seguirían en Chivas

Luis Olivas y Gilberto Sepúlveda | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con Azteca Deportes, el director técnico del Guadalajara, el argentino Gabriel Milito, junto con la directiva, habrían tomado la decisión de darle las gracias al Tiba, al canterano y a Raúl Martínez, de cara al siguiente semestre.



Con esto, comenzarían una renovación en la zaga central.

2. Toluca no ha renovado a Luis García

Luis García | Leopoldo Smith/GettyImages

Pese a que se trajo a Hugo González para ser el titular del arco choricero, el canterano se ha mantenido como el inicial.



El periódico ESTO reportó que el contrato del guardameta culmina en este diciembre, sin embargo, la directiva escarlata no se ha acercado para ofrecerle alguna extensión.

3. Chivas ya quiere de vuelta a Diego Ochoa

Diego Ochoa | Eurasia Sport Images/GettyImages

Para poder hacerse con Diego Campillo de Juárez, el Guadalajara entregó la carta de Alejandro Mayorga, al cual regresaron del Necaxa, y mandó a préstamo al defensa central, quien tuvo un destacado Mundial sub-20.



Cuando el Rebaño Sagrado prestó al seleccionado nacional, dio la opción de que Bravos pudiera hacer efectiva la opción de compra, luego de un año militando en el club.



Los rojiblancos pusieron una cláusula de recompra por tres millones de dólares, pero hasta que pase ese año no pueden hacerlo regresar al redil, a menos que suelten una gran cantidad de dinero, así lo dijo El Universal.

4. Ramón Juárez podría dar el salto a Europa

Ramón Juárez | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Según El Universal, varios clubes del Viejo Continente han puesto la mira en el zaguero central del América. El más interesado sería el Porto de Portugal, que ya mandó un par de visores para darle seguimiento y ver si es un buen candidato para fichar con los Dragones.

5. Buscarían sacar a Paulinho Dias del Toluca

Paulinho Dias | Omar Vega/GettyImages

El bicampeón de goleo aspira a repetir el título con los choriceros, sin embargo, la periodista Bri Fernández de ‘ConverDiablo’ de AD Noticias, explicó que hay tres conjuntos que tratarían de sacarlo del Infierno, incluso estarían preparando una oferta.



Se trata de Tigres y Rayados, además de un club de la MLS, no obstante, el portugués ya dejó en claro que le gustaría retirarse con los Diablos Rojos.

6. Erik Lira, cerca de renovar con Cruz Azul

Erik Lira | Omar Vega/GettyImages

Varios clubes de México y la MLS quieren al pivote, de acuerdo a varios reportes, pero lo buscarían en calidad de libre, ya que su contrato con La Máquina vence en diciembre.



Sin embargo, el periodista Fernando Esquivel reveló que el seleccionado nacional sí extenderá su vínculo con los celestes. Se pondrá una cláusula europea de entre siete y ocho millones de dólares, firmando hasta junio del 2029, además de ser uno de los mejores pagados de la plantilla.

7. El Ajax Ámsterdam va en serio por Alexéi Domínguez

Alexéi Domínguez | Eurasia Sport Images/GettyImages

La semana pasada se dio a conocer que el conjunto neerlandés estaba interesado en el extremo derecho del Pachuca.



Ahora, el periodista turco Ekrem Konur informó que los Hijos de los Dioses están preparando una oferta para ficharlo, pues lidera la carrera gracias a la asociación que tienen con los Tuzos.

8. América querría el ‘bombazo’ de Mauro Icardi

Mauro Icardi | Ahmad Mora/GettyImages

A través de sus redes sociales, Ekrem Konur compartió que las Águilas están interesadas en el argentino de 32 años. El delantero del Galatasaray de Turquía tiene contrato hasta junio del 2026. Esta no es la primera vez que ponen al romperredes cerca del fútbol mexicano.