Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Luan, Brian, Cerrillo, Campaz, 'Tano', Manoel, Valero, Sarrafiore y más

Debido a la Leagues Cup 2026, el Apertura 2026, de la Liga MX, acaba de entrar en una pausa de dos semanas, sin embargo, el Fútbol de Estufa no se detiene y los equipos siguen dando a conocer sus nuevas altas, así como sus bajas.



Se debe recordar que el mercado de transferencias de verano llega a su fin el próximo 11 de septiembre, por lo que los clubes todavía tienen más de un mes para darle forma a su plantilla.



Aquí están las últimas noticias de fichajes del A2026:

1. Michelle Rodríguez militará en la Liga de Expansión

Michelle Rodríguez | Jam Media/GettyImages

El último torneo, el extremo derecho estuvo cedido con el Tampico Madero de la segunda división desde Rayados de Monterrey. El atacante de 25 años acabó su vínculo con La Pandilla, pero no encontró acomodo en Primera División, siendo Atlético Morelia quien le abrió las puertas.

2. Cruzeiro desistió por Brian Rodríguez

Brian Rodríguez | Quality Sport Images/GettyImages

Hasta hace unos días, el periodista argentino César Luis Merlo indicó que el club brasileño había lanzado una oferta de diez millones de dólares por el extremo izquierdo uruguayo, más dos mdd en objetivos.



Sin embargo, a través de un comunicado en sus redes y página web, La Bestia Negra notificó su decisión de poner fin a las negociaciones porque el América quería 15 mdd para dejarlo salir debido a la reciente renovación del mundialista charrúa hasta el 2029.



De este modo, Rayito seguirá ligado al cuadro de Coapa, aun cuando su deseo desde hace un tiempo ha sido dar el salto a Europa.



3. Tijuana anunció el fichaje de Elías Manoel

¡Bienvenido a la Jauría, Elias Manoel! 🇧🇷🐕



Potencia, rapidez y dinamismo para nuestro ataque. El delantero brasileño llega del fútbol europeo listo para defender la frontera. 🔴⚫#DeLaFronteraPalMundo | 📝: https://t.co/41vVx1wXNU pic.twitter.com/HSRRAX7NQI — Xolos (@Xolos) August 4, 2026

La semana pasada se supo que Xolos estaba trabajando en la contratación del brasileño, pero apenas se hizo oficial este martes.



El centro delantero arriba desde el Santa Clara de Portugal, donde estuvo a préstamo desde el Botafogo de su país, firmando un contrato hasta diciembre del 2027.



4. América quiere a Jáminton Campaz

Jáminton Campaz | Marcelo Endelli/GettyImages

César Merlo comunicó que el club azulcrema envió una oferta formal de 3.5 mdd por la transferencia definitiva del atacante colombiano del Rosario Central de Argentina.



Mientras El Canalla seguía analizando la propuesta, el periodista argentino compartió que las Águilas mejoraron la oferta, poniendo seis mdd.



El extremo izquierdo y mediocentro ofensivo ha pedido ser vendido, presionando su salida, incluso no se habría presentado a los entrenamientos, ya que no está de acuerdo con su club, el cual solicita aún más dinero para dejarlo partir.

5. Fernando Ortiz, en la carpeta de la UANL

Fernando Ortiz | Jam Media/GettyImages

Desde territorio regio han reportado que El Tano es una alternativa para la dirección técnica de Tigres, luego que se quedaran sin timonel por la repentina salida del argentino Guido Pizarro.



El argentino llama la atención debido al gran presente que atraviesa con el Colo Colo de Chile, donde marcha líder, sacando doce unidades a su más cercano perseguidor. Sumado a ello, su cláusula y salario son accesibles para los felinos, pero hasta ahora no ha habido ningún acercamiento formal.



6. Edwin Cerrillo reforzó al Ave

A través de sus redes sociales, el América dio a conocer el fichaje del estadounidense, procedente del LA Galaxy de su país.



El pivote de 25 años nacido en Texas arriba en transferencia definitiva firmando un contrato por tres años con opción a uno más.



Se espera que debute en la Leagues Cup.



7. Atlas continúa el plan Florián Monzón

Florián Monzón | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Hace una semana se informó que La Furia Rojinegra tenía negociaciones avanzadas por el argentino del Vélez Sarsfield de su país.



Con respecto al tema, César Merlo explicó que los tapatíos llegaron a un acuerdo de palabra para comprar el 80 por ciento del pase del centro delantero. Los clubes ya están cruzando documentos, así que una vez todo finiquitado, el atacante viajará a Guadalajara para cerrar su fichaje.



8. Jordan García fue cedido por La Fiera

Jordan García | Azael Rodriguez/GettyImages

César Merlo optó por dejar salir al arquero cafetalero hacia la Universidad de Chile, en una cesión temporal por seis meses que incluye una cláusula exclusiva para prolongar el vínculo por un año adicional de acuerdo a los objetivos cumplidos.



La decisión se tomó porque León quería liberar una plaza de No Formado en México para buscar un atacante más.



Pese a llegar con cartel de joya colombiana y uno de los mejores sub-23 del mundo, el arquero de 21 años no pudo ganarse la titularidad a Óscar García al jugar únicamente tres partidos oficiales en la liga.



9. Pedro Caixinha fue cesado de Bravos

Gracias, Pedro Caixinha.



Agradecemos tu profesionalismo, entrega y compromiso durante tu etapa con FC Juárez.



Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos. pic.twitter.com/1viIB2qITV — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 2, 2026

El segundo técnico que quedó fuera del Apertura 2026 fue el portugués, quien se marchó sin poder conocer la victoria tras tres jornadas disputadas.



La semana pasada Pumas le pegó a Juárez en casa por marcador de 1-5, lo cual fue el último clavo para darle las gracias al Forcado al no haber conseguido ni un solo punto.



10. Salvador Valero, a enderezar el barco juarense

Salvador Valero | Francisco Vega/GettyImages

A través del comunicado donde informaron la salida de Pedro Caixinha, la directiva de Bravos notificó que el estratega de la sub-21 comandará al equipo por ahora hasta nuevo aviso.



A su lado fungirán como auxiliares dos históricos del club, Tomás Campos, auxiliar en diferentes etapas del equipo, y el brasileño Leandro Carrijo, actual estratega de la sub-17.



11. Julio González recibió una nueva oportunidad

Julio González 🧤 es Fiera 🦁 y está listo para competir.#SerFieraEsUnOrgullo 💚 pic.twitter.com/N0WyXGh3nX — Club León (@clubleonfc) August 3, 2026

Al quedarse sin equipo para este 2026 tras su paso por el Puebla, el arquero encontró cobijo con León, gracias a la salida de Jordan García.



El portero de 25 años firmó como agente libre, sin embargo, se mantendría como suplente porque el titular es El Gato García.



12. ¿Martín Sarrafiore, un blaugrana más?

Martín Sarrafiore | NurPhoto/GettyImages

Los Potros de Hierro no paran con el tema de fichajes esperando hacer un buen papel en su regreso al máximo circuito.



César Merlo informó que el Atlante cerró la contratación del delantero del O’Higgins de Chile.



El acuerdo sería para comprar el 50 por ciento de los derechos económicos del extremo izquierdo argentino, quien firmaría por tres años.



Solamente falta el anunció oficial.



13. Francisco González a la Perrera Más Grande

🚨Francisco González jugó ayer su último partido con la camiseta de #Ohiggins 🇨🇱



↪️ Será nuevo refuerzo de #Xolos 🇲🇽 pic.twitter.com/NHcFAm9ezX — Uriel Iugt (@urieliugt) July 31, 2026

El periodista argentino Germán García de TyC Sports reportó que el argentino del O’Higgins ha quedado cerrado como refuerzo de Tijuana.



De hecho, el extremo derecho ya habría jugado su último duelo con los andinos, pues tendría todo acordado para firmar un vínculo por los próximos tres años.



14. Luan García saldría del Infierno

Luan García | Jam Media/GettyImages

El comunicador Arath Uvalle de VAVEL México dio a conocer que el brasileño no renovará su contrato con el Toluca, tanto que el club escarlata ya estaría en búsqueda de un nuevo elemento foráneo para cubrir su baja.



La misma fuente informó que el Vasco da Gama de Brasil tiene gestiones muy avanzadas para fichar al defensa central como agente libre.



15. Lucas Rodríguez apunta al exterior

Titi Rodríguez | Jam Media/GettyImages

El periodista argentino Nahuel Ferreira informó que luego de finiquitar su vínculo con Querétaro, Titi tiene su pase en su poder, sin embargo, aun cuando fue ofrecido a diferentes clubes mexicanos, no hubo avance con ninguno. Gracias a esto, el mediocentro argentino estaría cerca de Chile o Brasil, pues algunos conjuntos de dichos países ya lo estarían sondeando.



16. El Guadalajara prestó a Sergio Aguayo

Sergio Aguayo | Simon Barber/GettyImages

Hubo una baja más en el Rebaño Sagrado, ya que se cedió al centro delantero con el Deportes Tolima de Colombia, con la intención de que sume minutos y se foguee en Primera División. El trato es un préstamo por un año sin opción de compra.



El atacante del Tapatío no estaba registrado con el primer equipo para el A2026, aunque ya había debutado con Chivas el semestre pasado.



17. Miguel Tapias aun puede salir de Chivas

Miguel Tapias | Simon Barber/GettyImages

A pesar de que no entraba en planes desde un principio, el defensa se ha mantenido en el redil porque ninguna negociación ha fructificado.



No obstante, el periodista Adal Franco de ESPN mencionó que Micky estaría en la órbita de Bravos de Juárez, quienes habrían iniciado pláticas para su incorporación.



18. Erik Lira es deseado en los Emiratos Árabes Unidos

Erik Lira | Jam Media/GettyImages

Se conoce que el pivote es pretendido en España y Francia, pero también es del agrado en territorio árabe.



El periodista Fernando Esquivel y César Caballero de ESPN comunicaron que el Al Jazira presentó una oferta formal de 12 mdd por la transferencia total del seleccionado nacional, incluso le duplicarían el sueldo para alcanzar los tres mdd por año.



Cruz Azul está analizando la oferta, sin embargo, el mexicano tiene claro que quiere emigrar a Europa.

